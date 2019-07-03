 "Я не можу розповідати що-небудь про це": Прем'єр Нідерландів Рютте обговорив із Путіним MH17

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я говорив із президентом Путіним про MH17. Для Нідерландів і для багатьох інших країн світу це все ще незагойна рана. Так що, якщо у мене буде можливість обговорювати це з російським президентом, я так робитиму. Ми говорили про це, і я продовжу робити це за зручної нагоди", - цитує слова прем'єра нідерландська телерадіокомпанія RTL.
При цьому прем'єр не став розкривати деталі розмови з Путіним. "Я не можу розповідати що-небудь про це. Дискусії маютьносити конфіденційний характер, зокрема й через вкрай високу педантичність питання. І дуже важливо, щоб я користувався кожною можливістю поговорити з російським керівництвом про MH17", - зазначив Рютте.
Він також відмовився поділитися інформацією про реакцію Путіна. "Я не можу говорити, яка відповідна реакція у мого партнера по розмові, через дотримання конфіденційності та через те, що було б неправильно, якби я говорив від імені мого партнера по розмові", - пояснив прем'єр.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб. 19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів назвала імена підозрюваних у причетності до краху МН17: Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко.
вон у малазийского премьера уже всё затянулось...
тху на вас ***************...
Сикуни --та Европа
Судья - подсудимый Мамаладзе Ваше последнее слово!
Подсудимый - 200 тысяч долларов США!
Судья: подсудимый Мамаладзе, так признаете ли Вы себя виновным?
Подсудимый: НЭТ!!!
Судья: Ну на нет и суда нет! Невиновен! Дело закрыто!
Да чего уж там и так все понятно - ху...о послало интеллигента в эротическое путешествие
Источник: https://censor.net.ua/n3135413
--хоч бабло?
--мовчи
Грустно, но без помощи местной быдлоты, никто бы не сумел этого сделать.
А иудеи - мне побоку, если у голодающих иудейская вера и они вместо бить красных - ..... молились
Да, не смешно, если честно.... Стыдно
Понятно что нам уже "торба". Я то знал что столько у нас быдла - что за По, что за Зе. Но если оно вместе, то и "порох" мог выиграть, надо было только несколько ходов правильных.
Правда они там все заодно.....
Я не имел иллюзий просто. Совки, с "лучшей в мире образованкой", и то лизали телевизор во время "зарядки" Члумака. Я просто объяснил что никакой НАТО нам не светит.
Че тут спорить то ващет?
А на х"ра тогда разговаривал?
ги
- Не-а, мине там небыло, и вааще какиеваши даказательства?...
_ ... и денек тож недам
І як би це так викрутити?..
Обговорювати з головним винуватцем, який раз за разом посилає всіх набуй... Готічнєнько.
Європа зовсім вже втрачає хребет.
Большая компенсация семьям погибших в обмен на тихое забвение произошедшего.
С Малайзией же прокатило!
-Вова ты больше не будешь?
-Ну, не буду...
-Хорошо, дай денюшку погибшим и мы все забыли....
А отличий не было: нихт-нихтэн?
Ты совковой пропаганде веришь?....
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..
...
Ничего... по результатам сможем прикинуть сумму плюс-минус.