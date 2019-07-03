EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, Економіка
  802  9
Все про:Одеса (1957) порт (161) монополія (17) Антимонопольний комітет (136) Загребельська (33)

 Суд блокує розслідування монопольної схеми пропуску в Одеський порт, дозволяючи приватній фірмі брати $17 з кожної фури, - держуповноважена АМКУ Загребельська

Суд заважає Антимонопольному комітету розслідувати монопольну схему, за якою потрапити в Одеський порт можна тільки через один-єдиний в'їзд, контрольований приватною фірмою.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ держуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

За її словами, компанія "Євротермінал" фактично має у власності монопольний шлагбаум при в'їзді в Одеський порт - тобто, ні один вантажний транспортний засіб не може туди потрапити, не сплативши за в'їзд у державний порт 17 доларів приватної компанії.

"Внаслідок рішення Одеської міськради транспортну схему було побудовано так, що заїзд у порт через будь-який інший транспортний шлях буде порушенням Правил дорожнього руху, тому що встановлено знаки заборони на в’їзд вантажівок. За таких умов "Євротермінал" отримав монопольне право на пропуск вантажівок в Одеський порт через свою територію і на тих умовах, що він встановлює та змінює одноосібно", - зазначає Загребельського.

Читайте також: Одеський порт знову намагається віддати в оренду державні буксири невідомому ПП

У 2017 році, додає вона, компанію визнали монополістом, який зловживає правом збору плати за в'їзд - її оштрафували і зобов'язали припинити порушення. Однак "Євротермінал" не став виконувати постанову суду і АМКУ відкрив нову справу.

"У 2019 році ми відкрили нову справу проти компанії "Євротермінал", тому що порушення не припинено – і компанія продовжувала стягувати ці 17 доларів за в’їзд. Але ТОВ "Євротермінал" оскаржило в суді наше розпорядження про початок справи – і суд фактично зупинив наше розслідування", - пояснює Загребельська.

Повний текст інтерв'ю з Агією Загребельською читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135404
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
П...ЖИТИ ПО НОВОМУ -2 !......ПРодовжується ! Суд блокирует расследование монопольной схемы пропуска в Одесский порт, позволяя частной фирме брать $17 с каждой фуры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 3951
 показати весь коментар
 
 
Этой махинации уже несколько лет. Еще в 2018м АМКУ предписание этой рекетерской фирмочке Трухи выносил.
 показати весь коментар
 
 
Дякуємо Петру Олексійовичу за потужну реформу!!!
 показати весь коментар
 
 
да здравствует наш суд... и далее по тексту..., но как по мне их давно пора отстреливать...
 показати весь коментар
 
 
Пришел Зе и затормозил дело....

Бабки зебилам то, нужны!!!!
 показати весь коментар
 
Я когда то долго объяснял полякам почему фура из Одессы в Киев стоит 600 баксов, а из порта 1000, и где теряются ещё 400.
 показати весь коментар
 
 
Вы ещё городскими муниципальными рынками займитесь, кто там, через чьи фирмы и в чей карман складывает деньги принадлежащие горожанам. Когда раскроются суммы все просто о...уеют, гарантирую!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд блокує розслідування монопольної схеми пропуску в Одеський порт, дозволяючи приватній фірмі брати $17 з кожної фури, - держуповноважена АМКУ Загребельська
 
 
 
 
 
 вгору