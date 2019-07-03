EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  3894  126
Все про:ТСК (83) закон (716) Зеленський (1907) імпічмент (75) Парубій (1118)

 Зеленський прострочив відповідь щодо закону про ТСК, який передбачає імпічмент, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що президент Володимир Зеленський мав до 27 червня повідомити парламенту про своє рішення щодо закону про тимчасові слідчі комісії, що передбачає процедуру імпічменту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV, про це голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив під час засідання парламенту.

"Інформую: президент Зеленський мав до 27 червня дати відповідь з приводу закону про ТСК. Згідно з Конституцією, минуло 15 днів. Мало бути або накладене "вето", або пояснення і доповнення, або підтримка цього закону. Документ досі не прийшов до Верховної Ради", - заявив Парубій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо не буде чіткої позиції Зеленського щодо Медведчука і соратників Януковича, то я буду розуміти, що це держзрада, - Садовий

Голова Ради звернувся до Офісу президента із вимогою передати документ до Парламенту.

"У ЗМІ з'явилась інформація, що Зеленський наклав вето на цей закон. Якщо це дійсно так, нам потрібен цей законопроект, аби ми змогли подолати це вето або проголосувати за пропозиції. Це фундаментальний закон про захист українського парламентаризму, який регламентує парламентський контроль", - додав Парубій.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

12 червня Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135402
 
   
 Топ коментарі
 
не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут в перед ногами из администрации президента!!! Зеленский просрочил ответ по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий - Цензор.НЕТ 9246
 показати весь коментар
 
Зеленский просрочил ответ по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий

Занят был - шаурму кушал, в фонтане скакал..
 показати весь коментар
 
Вся эта банда, прорвавшаяся к власти вопреки статье 9-й закона "О выборах Президента Украины" либо сбежит (если успеет), либо сядет за многочисленные нарушения Конституции и других законов Украины.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
В порівнянні з нашим президентом у вас не президент а мер мухосранська. А прізвище у нас до громадянства немає ніякого відношення. Зеленський прострочив відповідь щодо закону про ТСК, який передбачає імпічмент, - Парубій - Цензор.НЕТ 9771
 показати весь коментар
 
Это я то ганблю твоего ПРЕЗИ-дэнта? ты на него ля начала глянь и розовые очки сними
Зеленський прострочив відповідь щодо закону про ТСК, який передбачає імпічмент, - Парубій - Цензор.НЕТ 894
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Порубій просрачив закон про вибори про недоторканість і нічого,добре себе почуває
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Есть такие законы, которая Свыня так и не подписала за годы своего правления. А за то, что его макали в это рылом, даже зело гневалась. Пример - изгнание Николая Томенко. Пагубий об этом ничего не хочет рассказать?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
парубий - праститутка политическая...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Перший порушник законів це Парубій! Гидко дивитися на цю тупу наглу морду....
 показати весь коментар
 
 
Это не комментарии, это клондайк для практикующего психотерапевта. Кроме ольгинских работяг, всякое чмо считает своим долгом облить помоями людей, занимающихся делом. Градус ненависти повышается, повышается.... Мокшане не едят хлеб даром.
 показати весь коментар
 
 
С чего ты взял, что клоуном с булавой недовольны только ольгинцы?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а що ЗЕ дурний..щоб собі в ногу стріляти
 показати весь коментар
 
 
Так він дурний, і мабуть таки стрілив би собі в ногу, але ним керують не такі вже й дурні...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Шмаркля каломойського - пи...ун! 73% - лохи!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеля уже сказал, что ничего никому не должен, тем более команде сбитых летчиков.
 показати весь коментар
 
 
В первую очередь он ничего не должен 73% дегенератов.
 показати весь коментар
 
Не морочте преЗЕденту дурницями голову. Він зараз думає як втиснути державу в смартфон.
 показати весь коментар
 
 
Два Правила Зеленского:
1. Всех старых уволить, всё старое отменить.
2. Никого до выборов не назначать и ничего нового не подписывать.
 показати весь коментар
 
 
"Никого до выборов не назначать" можно вычёркивать.
 показати весь коментар
 
 
***** ему, раз (и не один) нарушив Конституцию, и ему сошло с рук, можно положить болт на все законы!
Ведь если даже вето наложит, то вето могут преодолеть и теоретически объявить импичмент, а если подпишет, тоже самое только быстрее. А упадет на дурака и дождется нового ручного парламента.
 показати весь коментар
 
 
Ой, бл........ ь нашлись ЗАКОННИКИ Конституции, сейчас зарыдаю. Да ты включи Раду и увидишь, сколько там законников осталось, а голосуют, по закону. И так 5 лет.
 показати весь коментар
 
 
Не заважайте кєрувнику презелєденити. Відволікаєте шаурму жерти.
 показати весь коментар
 
 
Просто Беня ще не дав сигнал.
До речі, щось "білого вождя" ніде не видно, невже кредитна лінія після виборів обірвалася
 показати весь коментар
 
Согласно конституции Украины статья 94 часть 3 в случае невозвращения закона президентом в установленный срок этот закон считается одобренным и должен быть подписан и опубликован.
 показати весь коментар
 
 
І не підпише, бо ст. 111 вже зачекалась на презЕ
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський прострочив відповідь щодо закону про ТСК, який передбачає імпічмент, - Парубій
 
 
 
 
 
 вгору