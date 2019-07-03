 Зеленський прострочив відповідь щодо закону про ТСК, який передбачає імпічмент, - Парубій

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV, про це голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив під час засідання парламенту.

"Інформую: президент Зеленський мав до 27 червня дати відповідь з приводу закону про ТСК. Згідно з Конституцією, минуло 15 днів. Мало бути або накладене "вето", або пояснення і доповнення, або підтримка цього закону. Документ досі не прийшов до Верховної Ради", - заявив Парубій.

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Голова Ради звернувся до Офісу президента із вимогою передати документ до Парламенту.

"У ЗМІ з'явилась інформація, що Зеленський наклав вето на цей закон. Якщо це дійсно так, нам потрібен цей законопроект, аби ми змогли подолати це вето або проголосувати за пропозиції. Це фундаментальний закон про захист українського парламентаризму, який регламентує парламентський контроль", - додав Парубій.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

12 червня Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії парламенту.