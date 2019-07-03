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 Політика України
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Все про:Зеленський (1907) Клюєв Андрій (67) Медведчук (417) Садовий (239) державна зрада (231) Онищенко Олександр (420) Самопоміч (290)

 Якщо не буде чіткої позиції Зеленського щодо Медведчука і соратників Януковича, то я буду розуміти, що це держзрада, - Садовий

Якщо президент України Володимир Зеленський не висловить чітку позицію щодо кума Путіна Віктора Медведчука, а також соратників Януковича Олександра Онищенка та Андрія Клюєва, то це можна розцінювати як зраду інтересів держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Gazeta.ua", так в ефірі телеканалу "24" лідер "Самопомочі" Андрій Садовий прокоментував останні події щодо купівлі соратником Медведчука чергового новинного телеканалу і судових рішень, які дозволили балотуватися в народні депутати одіозним Онищенку та Клюєву.

"Завжди судова гілка влади чітко тримала орієнтир на позицію президента. Якщо президент тихенько кивав "можна", вони починають робити те, що хочуть. Те саме – СБУ. Це фактично дієвий орган президента, який приймає непопулярні рішення. А сьогодні вони стоять збоку і спостерігають", - сказав політик.

На його переконання, на ці питання негайно має дати чітку відповіді президент.

"Такий запит українського суспільства сьогодні. Якщо Росія напала на Україну, а ми російській агентурі дозволяємо нормально себе тут почувати, скуповати канали і йти в парламент – це недопустимо! Це імпотенція.

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Тому новий президент має або показати свою силу – що він є президентом і зупиняє це безчинство. Або якщо він мовчить, то ми розуміємо, що це є погоджений план захоплення України", - наголосив Садовий.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135400
 
   
 Топ коментарі
 
Это пОЛИтика двойных стандартов. У Садового совершенно не было вопросов к Порошенко по Медведчуку и всем остальным. Ну вообще никаких вопросов не было! А тут , здрасте! Из комы вышел великий политик?
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вы же все спали и аплодировали молча - лишь бы не Порох - теперь кушайте и это только начало
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Я уже вижу четкую позицию Зеленского в том, что Медведчук по ночам не заезжает на Банковую и в жилище нового Президента.
А Садовый пусть ответит почему он сидел тихонько 5 лет.
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Поэтому новый президент должен показать свою силу ....Источник: https://censor.net.ua/n313540
аткнитесь , пан Садовый ..

Якщо не буде чіткої позиції Зеленського щодо Медведчука і соратників Януковича, то я буду розуміти, що це держзрада, - Садовий - Цензор.НЕТ 2598. .
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Я согласен с Садовым ! Но тогда надо инкременировать госизмену - Кравчуку., Кучме,Ющенко . Овощу и Пепе тоже . Одним словом у нас президенты - лайно .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо не буде чіткої позиції Зеленського щодо Медведчука і соратників Януковича, то я буду розуміти, що це держзрада, - Садовий
 
 
 
 
 
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