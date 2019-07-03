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 Політика України
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Все про:армія (2499) Міноборони (2642) обшук (735) Бронежилет (5) Молодан Ігор (1) ДБР (335)

 На сайті Міноборони була викладена документація, яка підходила тільки для виробника бронежилетів ТЕМП-3000, - Молодан про справу щодо закупівель майна для ЗСУ

Попри аргументи десантників, а також спільну роботу з розробниками щодо поліпшення виробу на базі харківської моделі, Головне управлінням розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України навесні цього року на сайті МОУ виклало технічну документацію, яка підходила тільки одному виробникові - ТЕМП 3000.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт з безпеки, екіпірування і спорядження, співробітник Міністерства оборони Ігор Молодан, передає Цензор.НЕТ.

"Передісторія подій, пов'язаних із кримінальними справами, обшуками розробників МОУ та виробників. Восени 2018 року на базі 95 бригади ПДВ завершилися військово-дослідні випробування трьох різних моделей бронежилетів. У порівняльному тесті брали участь нові моделі модульних бронежилетів від: 1. Темп-3000 2. Харківський завод засобів індивідуального захисту 3. МАТЕ і Балістіка. Всі моделі по 25 комплектів випробовувалися послідовно в одному підрозділі упродовж 3 місяців (1 місяць - 1 модель). Зазначу, що виробники вклали колосальну кількість праці та грошових ресурсів", - зазначив експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки немає постраждалих, про жодне кримінальне переслідування і мови бути не може. Можна було обійтися без "маски-шоу", - директор компанії "Балістика" Довгий про обшуки в Міноборони

"Два альтернативні виробники, які до цього не брали участі в поставках для ЗСУ, повірили військовим в особі керівника ГУРСМО ЗСУ. Повірив і я ... тому підійшов до питання випробувань гранично відповідально. Випробування проводилися і завершилися своєчасно, військовими були надані всі акти і протоколи випробувань. Наприкінці було проведено анкетування та опитування, яке в повному обсязі надано на відео без корекції (вибачте за якість звуку. Мій голос за кадром). За словами самих військових і в їхніх анкетах переконливу перемогу здобулахарківська модель модульного загальновійськового бронежилета! На другому місці - МАТЕ і Балістика. На третьому - Темп-3000", - нагадав Молодан.

"Незважаючи на аргументи десантників, а так само спільну роботу з розробниками щодо поліпшення виробу на базі харківської моделі, Головним управлінням розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України навесні цього року на сайті МОУ була викладена технічна документація, яка підходила тільки одному виробникові - ТЕМП 3000. Попередньо, до публікації на сайті ТУ, начальник ГУРСМО ЗСУ відсторонив від роботи всіх фігурантів цих розробок!!! П'ять ключових керівників речового управління були переведені в інші силові структури або звільнені, двоє - припинили роботу над технічною документацією", - підкреслив Молодан.

Моє інтерв'ю і публікації на Цензор.НЕТ щодо речового майна ЗСУ в хронологічному порядку.

22 01 2017 Проблеми речового забезпечення ЗСУ. Інтерв'ю Ігоря Молодана.

20.03.17 Як виробники бронеплит грають життями бійців.

26.03.17 Бронезахист без захисту або "російська рулетка" в українських бронежилетах.

02.04.2017 Випробування продукції як необхідна процедура в розвитку будь-якого виробника.

09.04.2017 Бізнес на крові за гроші платників податків і нічого особистого.

29.06.2017 Рапорт міністру оборони України щодо випробувань військового майна.

03.07.2017 Безпрецедентна експедиція українських військових у пустелю Сахара.

06.07.2017 Як і де випробовується вітчизняна продукція військового, туристичного та медичного призначення.

21.09.2017 Українські військові тестують польову форму і взуття в тайзі.

16.10.2017 Солдат майбутнього, або чому ми оснащуємо солдатів минулого.

07.02.2018 Резервісти ЗХСУ випробовують багатошаровий польовий зимовий комплект ЗСУ в умовах високогірних Альп.

27.02.2018 Чому українські силовики не задоволені новим обмундируванням і екіпіруванням, а розробники продовжують "винаходити велосипед" за бюджетні гроші?

05.06.2019 Низька якість речового майна в армії - прямий наслідок поганого планування і неефективних реформ.

На сайті Міноборони була викладена документація, яка підходила тільки для виробника бронежилетів ТЕМП-3000, - Молодан про справу щодо закупівель майна для ЗСУ 01

26 червня, "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135396
 
 
 Топ коментарі
 
А это классическая схема "честных тендеров", государство в лице Порошенко и его подчиненных специально выставляет такие условия, чтобы в тендере могла победить только одна прикормленная фирма. Дальше идет закупка по завышенным ценам, а разницу дерибанят себе в карман.
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Ой как неудобно получилось:

Предварительно, до публикации на сайте ТУ, начальник ГУРСМО ВСУ отстранил от работы всех фигурантов этих разработок!!! Пять ключевых руководителя вещевого управления были переведены в другие силовые структуры или уволены, двое - прекратили работу над технической документацией", - подчеркнул Молодан.Источник: https://censor.net.ua/n3135396

Армия, мова, вира говорите.
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Дело не в этом, а в том, что Темп-3000 делает плохие бронежилеты, но дает хорошие откаты.
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А это классическая схема "честных тендеров", государство в лице Порошенко и его подчиненных специально выставляет такие условия, чтобы в тендере могла победить только одна прикормленная фирма. Дальше идет закупка по завышенным ценам, а разницу дерибанят себе в карман.
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Фамилия Порошенко тут не ключевая - такая система была и до него, единственно что он с начала карьеры был частью этой системы.
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Я у його реформи не вірив і у 2014му, пам'ятаючи те, ким він є. Бджоли проти меду боротися не будуть.
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Пашол на базар. Купил гавно. Праклятый Порошенко!!!
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Вывернуть и утрировать смысл слов оппонента, а потом высмеять уже не его слова, а свои собственные - стандартный прием профессионального тролля.
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И долги Бирюков погасил и заработал нехило . Бизнес и ничего личного.
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Дело в том, что закон Украины про державні закупівлі, является элементом гибридной войны. Он разработан не для борьбы с коррупцией, а для усложнения процесса закупок госпредприятиями, что делает их не конкурентноспособными по сравнению с частниками, которым не обязательно все закупать на тендерах, вынуждает светить всю свою деятельность, в т.ч. и имеющую комерческую тайну, позволяет коррупционным правоохранительным органам придираться по мелочам и качать с них деньги и т.д.
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Дело не в этом, а в том, что Темп-3000 делает плохие бронежилеты, но дает хорошие откаты.
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Ой как неудобно получилось:

Предварительно, до публикации на сайте ТУ, начальник ГУРСМО ВСУ отстранил от работы всех фигурантов этих разработок!!! Пять ключевых руководителя вещевого управления были переведены в другие силовые структуры или уволены, двое - прекратили работу над технической документацией", - подчеркнул Молодан.Источник: https://censor.net.ua/n3135396

Армия, мова, вира говорите.
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При Порошенко такого бардака в армии не было!!!
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це якраз розповіть про бардак у армії за часів пороха ! - тупий порохобот ))
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Это ж надо так ссаться Петра, что даже пресловутые 73% чувства уверенности не дают! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 8749 Нужно срочно высосать неприлично сказать откуда "доказательства" "мардёрства". Фикус, фас! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 5141
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Ти геть сої пережер, лахто? Чи бот не читач, бот- дописувач?
Вільний!)))
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О мазохист за рюмкой стекломоя пришёл! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 3585
Давно тебя мордой в говно не макал, "украинец" липовый?
Ща макну.

Покажи, что не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что? Не можешь! Ты можешь только вонять!
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Лахто, смердиш тут тільки ти з своїми казковими свідками секти 24 відсотків!
Ну й традиційно- поцілуй мене в плече!)))
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Настоящий мазохист! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 4814

Ещё разок мордой в говно? Пожалуйста!

Что корреспондент сказала? А? Русскоязычное ухо не берёт?
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До лайна тільки твоя пика гарно підходить, лахто!
А іспити проводь серед своїх "рюзьгє" братів!
Вільний!)))
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Ещё разок мордой в говно? Пожалуйста! На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 7812 Чем больше ты крутишь задницей, тем больше у всех уверенность, что ты не можешь! Давай, ещё раз скажи, что-нибудь про лахту, лахта несчастная.
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Порохобот Шредінгера!)))))))))
Ще раз спробую- поцілуй мене в плече!)))
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всі лещенки підераси і продажні тварини ..чи тільки ти у нас такий?
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ещё один фейковый "украинец" за рюмкой стекломоя пришкандыбал. что сказал, корреспондент, тролляка лахтинская?
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дебіл .. давай так тварина .. приїдь у Тернопіль зустріну тебе ..на жд .. і розкажеш мені який я Українець ! але ж ти сцикло .. почнеш морозитись ! урод коли будеш?
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ещё один мазохист нарисовался. На сайті Міноборони була викладена документація, яка підходила тільки для виробника бронежилетів ТЕМП-3000, - Молодан про справу щодо закупівель майна для ЗСУ - Цензор.НЕТ 2325
хочешь, чтоб я тебя макнул мордой в говно ещё разок? пожалуйста!
что сказал, корреспондент, тролляка лахтинская? На сайті Міноборони була викладена документація, яка підходила тільки для виробника бронежилетів ТЕМП-3000, - Молодан про справу щодо закупівель майна для ЗСУ - Цензор.НЕТ 4651
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Молдаван молодаван,ты чего туда лезешь:? В этом надо хоть ,что то соображать! А ты кепешник неудавшийся. Займись чем то другим а лучше в военкомат сходи.
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Аргументы по существу есть? Нет? Значит и не вякай.
Если военные эксперты поставили темп-3000 на последнее место - значит темп-3000 производит гавно, а тот, что прописал под темп-3000 ТУ должен быть немеленно уволен и посажен за коррупцию.
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да легко. тольто одно подразделение и строго последовательный процесс работы с бронежилетами
так экспертизу не делают. это туфта по умолчанию
открой любой учебник по тематике натурных испытаний
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и кстати этот урод СКРЫЛ последовательность марок жилетов при испытаниях
почему.. может из-за совпадения последовательности и оценок?
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Молдаван молодаван,ты чего туда лезешь:? В этом надо хоть ,что то соображать! А ты кепешник неудавшийся. Займись чем то другим а лучше в военкомат сходи.
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А кто в этом сомневался?Давно понятно стало.Еще со времен когда "Дозор" зарубили или военные грузовики КРАЗ.А вместо них начали закупать белорусские МАЗы под "личиной" "Богдан" и богдановские "Барсы".И не важно,что на производство "Дозоров" миллионы денег вбухали на Львовском бронетанковом и заводе им.Малышева.Не важно,что к белорусским грузовикам теперь запчасти будут нужны,поставку которых Лукашенко в любой момент обрубить может.Главное Петин бакшишь и мошна.
Давай те расследуйте дальше.Проверьте еще медицинские "Богданы" на китайском шасси,жестяные лоханки-бронекатера от Ленинской кузни.Рассекретьте документы тендеров в конце то концов.Будет много интересного.
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Опубликуйте владельцев этих производств и станет все ясно. ПЭТЮ -5 туда не суньте, СВЯТОША. Если это Дэржавни, то кто курировал, это установить проще простого, но себя, владу, трудно.
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Беня откат получил, Зе надавил, вот и результат.....
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Пашол на базар. Купил гавно. Праклятый Порошенко!!!
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а вот это уже серьезно ! Когда ту делают под конкретного поставщика. Это бирюковская схема. Он так и по таланам делал и по форме . Если нормально капнут то все всплывет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа сайті Міноборони була викладена документація, яка підходила тільки для виробника бронежилетів ТЕМП-3000, - Молодан про справу щодо закупівель майна для ЗСУ
 
 
 
 
 
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