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 Політика України
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Все про:МВФ (542) НБУ (453) Смолій (49)

 Україна чекає делегацію МВФ для досягнення домовленостей за новою програмою, - НБУ

Україна чекає делегацію Міжнародного валютного фонду для досягнення домовленостей за новою програмою співпраці після формування нового уряду.

Про це повідомила пресслужба Національного банку з посиланням на підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави НБУ Якова Смолія з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном у ході візиту української делегації в Торонто (Канада), передає Цензор.НЕТ.

"Попереду - переговори з МВФ вже щодо нової програми співпраці. Чекаємо на делегацію МВФ у Києві з метою досягнення робочої домовленості щодо нової програми - після формування нового уряду", - йдеться в повідомленні.

Також серед ключових підсумків зустрічі - заява української влади про наміри продовжувати співпрацю з МВФ і вже з новим парламентом втілювати структурні реформи, закладені в поточну програму співпраці. Зокрема, реформи енергетичної сфери та ринку землі.

Дивіться також: Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський. ФОТО

"Запорука стійкого економічного розвитку країни - незалежність та ефективність її центрального банку. Під час зустрічі з МВФ Президент України наголосив, що гарантує незалежність Національного банку України", - наголошується в повідомленні.

Україна чекає делегацію МВФ для досягнення домовленостей за новою програмою, - НБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135390
 
 
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Договір з МВФ має підписувати новий прем'єр. Тімошенко нехай підписує.
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Толкай умные речи, но продолжай без поддержки! Україна чекає делегацію МВФ для досягнення домовленостей за новою програмою, - НБУ - Цензор.НЕТ 6620
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Не погодиться вона на прем"єра в цирку. Забудь.
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то есть зебил берет со всех сторон в любом количестве как немецкая актриса ? и при этом у учителя зп еще не 4000 зелени ? )))
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Тобто без кредитів ми і далі прожити не можем...
Розпил продовжується.
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МВФ - наше всё. И подачки нищим пенсам, и милионные жалованья хозяевам жизни. И возможность подерибанить, попилить. Как же без этого? Единственное, что мы можем - это пожелать - Не стесняйтесь! Берите побольше! А когда придет час расплаты, послать МВФ кобыле в трещину.
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