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Все про:візит (659) Зеленський (1907) Канада (667) Волкер Курт (419)

 "Прекрасна зустріч. Чітке прагнення миру на Донбасі", - Волкер про переговори із Зеленським

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер позитивно оцінив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в Канаді.

Про це спецпредставник США з питань України повідомив у себе в Twitter,  інформує Цензор.НЕТ.

"Прекрасна зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Чітке прагнення миру на Донбасі, проте Росія своєю чергою має виконати свої зобов'язання", - зазначив Волкер.

За його словами, на зустрічі Зеленський запевнив у своїй твердій прихильності з питань реформування України, яку США "повністю підтримує".

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Канаді. де у нього відбулися зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжбетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. Також він узяв участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135389
 
 
 Топ коментарі
 
Волкер, тримай руку на пульсі. Не дай термосу розслабитись і здати Україну.
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А порохоботам все равно зрада
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Темний він Зєля. Все розповідає про мир, а от про капітулянські власні настрої мовчить. НЕ вірю я в мир з Пуйлом без капітуляції УКраїни.
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Молодец Зеленский. Все пока идет нужным народу Украины путем, даже если это не нравится соевым подсвинкам и лахтинцам - любителям коррупции, уголовщины и бездарного командования войском.
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Вот жеж порохостань упоротая уже засрали весь твиттер Волкера своим бредом. Всегда говорил и говорю, у них вавка в голове))))
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В детских садах когда-то считалочка была Трактор в поли дыр-дыр-дыр мы за мыр мы за мыр Будем мы с зелей все пять лет дыркать про мыр А в перерывах бойцов наших хоронить
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Прекрасна зустріч. Чітке прагнення миру на Донбасі", - Волкер про переговори із Зеленським
 
 
 
 
 
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