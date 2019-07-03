 Податкова міліція Чернігівської області домоглася відшкодування до бюджету 3,2 млн грн несплачених податків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор підприємства - фігуранта в період з січень 2017 по червень 2018 року під час нарахування та виплати заробітної плати, замість сплати в бюджет єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, направив ці кошти на потреби підприємства, які безпосередньо не пов'язані з виробничою діяльністю.

З огляду на те, що завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі, судом буде вирішено питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

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