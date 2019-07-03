EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Суспільство
  314  7
Все про:податки (733) податкова міліція (1274) Чернігівщина (338)

 Податкова міліція Чернігівської області домоглася відшкодування до бюджету 3,2 млн грн несплачених податків

Завдяки діям співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури одне з місцевих виробничих підприємств відшкодувала до бюджету 3,2 млн грн несплачених податків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор підприємства - фігуранта в період з січень 2017 по червень 2018 року під час нарахування та виплати заробітної плати, замість сплати в бюджет єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, направив ці кошти на потреби підприємства, які безпосередньо не пов'язані з виробничою діяльністю.

З огляду на те, що завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі, судом буде вирішено питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конвертаційний центр з обігом близько 120 млн грн ліквідували в Полтавській області. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135385
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Решение суда есть о том что налоги не были уплачены,кто вынес такой приговор тем самым нарушив закон и подменив собой суд и судей?
 показати весь коментар
 
Налоговая милиция? При Порошенко такого не было!!!
 показати весь коментар
 
Вот и началось снова давление на бизнес, как при Януковиче!!!
теперь мелкий и средний бизнес душат, останется всё олигархам обратно..
 показати весь коментар
 
Ага, токо вот сегодня с утра началось.
Мораторий на проверки закончился 1 января. И 2го января налоговая мусарня, которая пять лет жила на зарплату 6 тыс гривен, как голодные пчёлы ринулись трусить барыг и спекулянтов. А Пэтруччо, наверное, тупо повноважень не хватило этих псов угомонить.
Правда Зю, я так понимаю, тоже всё устраивает.
 показати весь коментар
 
Как же государству тяжело живётся без наших налогов. Хотя без нас ему, кажется, вполне зае...ись!
 показати весь коментар
 
Мусора обанкротили предприятие.Сколько людей останутся без работы?Та и пох.Поедут в Польшу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПодаткова міліція Чернігівської області домоглася відшкодування до бюджету 3,2 млн грн несплачених податків
 
 
 
 
 
 вгору