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 Політика України
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 Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

Україна буде йти в Європу і прагнути до європейських стандартів, наближатиме себе і свою армію до НАТО і стандартів альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на Конференції з питань реформ в Україні в Торонто у вівторок.

"Українці втомилися чекати і вони не вимагають неможливого. Вони хочуть абсолютно земних речей: некорумпованої влади, незалежного суду, зручного ведення бізнесу, сильної економіки, хорошої інфраструктури, безпеки і комфорту. Це саме те, чому українці і вибрали шлях в Європу. І ми продовжимо цей шлях, і цей вибір я завжди захищатиму", - сказав Зеленський.

Зеленський зауважив, що Україна продовжить співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

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"І будемо наближати українську армію до стандартів НАТО, а Україну - до НАТО", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135382
 
   
 Топ коментарі
 
Очередной раз скопировали текст Пороха... Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4588
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Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам, - Зеленский

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якось вони звучить так дуже нейтрально "приближатися до стандартів ЄС, НАТО...", таке враження як ми взагалі непричому до цих інституцій. Як якась Біларусь, яка взагалі нічого ніколи не робила щодо поступу на Захід... це приблизно таке точно й Овоч казав, мовляв ЄС - це добре, надо наближатися та воліти ці стандарти, але ось тайожний собз і кацапи наш реальний варіант... Зєлємойський, з такою нейтрально-розмитою риторикою в ЄС та НАТО засумніваються в тому, чи Украна взагалі хоче до ЄС та НАТО.... куди ще "приближати"? Коли є угода про євроасоціацію, якщо мова про ЄС, і коли постійно приймаємо участь у засіданнях НАТО та проводимо спільні навчання. Не "приближати" треба, ми вже й так достатньо наблизилися, а ставити вже що перед ЄС, що перед НАТО питання про вступ до цих інстутицій, вимагати від них "дорожню карту", - що конкретно Україна повинна зробити для вступу в ЄС та НАТО і які орієнтовні терміни! Гупати їм у двері! Чому ЄС всерйоз розглядає вступ до них тієї ж Північної Македонії та навіть Албанії? Албанії, чорти вас побери! А Україні, яка має угоду про асоціацію з ЄС та протягом останніх п,яти років як тільки вже не прогиналася, щоб виконати все нові і нові вимоги ЄС, то треба лише "приближатися"?!
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********-Путлодроци!Чьи рехфармированные судьи вернули проспект Жукова,отменили проспект Бандеры?Кто 10 Мая 2019 согласился на равноправие с агрессором?Кто 4-го Апреля 2018 г.в Минске запретил стрелять в ответ и заставил народ искать альтернативу такой ссучено-продажной "власти"?Кто из Пидровых в сЦИК отстранён,кто из 6-и назначенцев ПуПедро уволен из КС,какие ПутоПоро гИрки ,что выводят детей(как ИГИЛ)на уничтожние нового Президента Зеленского импичментом,обезчещены?Кто из уродов -"путенвведи" по санитарным машинам "Огонь!"-,наказаны?Теперь таких козлов в Парламент Украины?
Но у ПутоПедров мантра одна:Виноват во всём Зеленский!Зрада!!!Да у вас эпидемия страшной болезни,фашня! Нужен карантин и изоляция!
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Навіщо ізоляція? Навпаки. Тролі мародера - примусові в автодорі. Свіже повітря, фізична праця, здорове харчування...
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"ПРИБЛИЖАТЬ" - "ОТДАЛЯТЬ"
"ПРИБЛИЖАТЬ" - "ОТДАЛЯТЬ"
..................................................
"ПРИБЛИЖАТЬ" - "ОТДАЛЯТЬ"


НИЧО НЕ НАПОМИНАЕТ?..
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писать научись зебил,хотя елехторат Клована туп, от них ничего большего не стоит ожидать
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Не думаю что Зеля злой... Чтобы лгать этим всем, куда мы мол идем, нужно иметь бессовестность, или не иметь совести. А поскольку у нас есть Тутмас, а Яхве иудейский бох, то с Зели будет спрос вдвойне. Будет "гореть вечно" два раза(!), если лжет Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5419
Хотя, а что если он не верит в Яхве то? Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1167
Это как с "потопом" - кто не знал что он оказывается, утонул, - продолжил жить дальше и не догадываясь шо Яхве беснуется и терзает свой норот Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8896
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Коли тобою керує Коломойський, а твій Портнов пропонує фільтраційні табори і твої зеботи вимагають репресій опонентів, то це шлях до росії. Європа таких дій не розуміє і вважатиме цю владу тоталітарною.
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репресій якраз вимагають порохоботи, от етакий Підлога Макартні взагалі "репетує, що сталына нема на інакодумців"...

хоча судячи по "інтелектуально-моральному рівню коментарів", що більшість порохоботів,що більшість зеботів - впринципі одичалі з ольгіно...
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я саме "ботоферми" мав на увазі...
прихильники (справжні) зеленського нормальні, впринципі як й прихильники пороха нормальні
хоча в дечому з Вами погоджуюсь, агресивності в прихильників пороха більше
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Сади Вовік мародера Порошенка і це буде перший крок до євроінтеграції.
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ну тоді і юлю, гепу, допу, мураєва, ой та багато ще кого треба на дибу!!
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А Юлю за що садити? Юлю треба в прем'єри.
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Чтобы опять жестко обдирала страну вместе с маслиноокими в кипах?
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И как же она страну "обдирала"??? При ней ты платил за куб украинского газа 48 копеек, а Ахметов за куб российского 2 гривни.
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Ты -зелепузик-баран или угрофин лахтинский, других вариантов у тебя нет ,любитель тетиВули ,махровой аферистки...
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Все верно, она страну не обирала, она во время своего премьерств понабирала кредитов на 27 млрд.$, которые еще и твоим внукам придется отдавать, для того чтобы ты мог платить копейки за газ, в то время как по контракту с Россией, который она подписала, он стоил 480$ за куб. А потом еще и помеждународным судам пришлось таскаться, так как паРаша выставила счет за газ в 54 млрд.$,благо хоть проиграли в суде.
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Дивись як він 100 разів вже посадив
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Поки вгодовані кабанчики дерибанять владу та фінансові потоки, Президентика послали у кругосвітню еротичну подорож, щоб не плутався під ногами.
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про суддів ну дуже сильна промова)))) як там шарій та клюєв, копита гострють щоб в Україну прийти??
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Совравший однажды соврет и в следующий раз
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Тада. Клюев, Портнов, Медведчук - известные проводники в Европу.
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А Юра Єнакієвський взагалі європеєць🤗
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Рад что в этот раз украинцы не ошиблись в своем выборе и Украину ждет реальный прогрес, экономический, технологический, социальный! Но чтоб это закрепить безповоротно нужно паковать тюрьмы и Первый должен быть Петя.
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а кацапам все не ймется, все равно петю боятся
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Горький и кривой хрен вам на всю морду лица, а не ПАП в тюрьме!
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Он обязательно там будет после смены генпрокурора.
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А антиукраинский порохоскот всё равно будет защищать пахана, правда, тогда уже не будут платить ботам и их станет намного меньше))
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Для ффсех, "чувак","крассивым" быть не выйдет, пора уже опредеяться.( НАРАБОТКИ,не для тебя, для страны имеют свой порог терпения, хамелионистый ты наш.
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Якби ти наближав армію до стандартів НАТО - то це було би чудово, але ж ти, ****, наближаєш армію до границь НАТО.
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Пока ты по чужим бумажкам будешь двигаться в Европу и НАТО, у тебя уже будет пророссийская Рада, с клюевыми и шариими в зале. И двинешься ты тогда совсем в другую сторону...
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Бла-бла-бла. Де гарантія збереження курсу на вступ в НАТО?
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янукОвощ, теж чотири роки казав, що ми тільки в ЕС
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Попытки остановить или прекратить движение Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО будут нарушением Конституции Украины.- Порошенко

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Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам, - Зеленский
Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8695 .

Почти один и тот же смысл . Зебилы в ступоре .. Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7628 .
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"Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам"
но только после референдума )))) и права вето для даунбаса
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Не мешайте Зё убеждать вату, что НАТО и ЕС это хорошо
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Ну що, у нас тепер свій додон, з заходом декларує наче все як було, а за спиною з ****** заігрує та не чіпає жорстким слівцем.
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Ось і побачимо через 5 днів. "Саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 8 липня 2019 року"
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Шапкокрад также громко обещал Ассоциацию с ЕС - а затем стал выполнять приказы кремля и сбежал
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Если бы тогда после парафирования Соглашения об Ассоциации с ЕС донецкий хам подписал бы его в Вильнюсе, и, если бы не Мордор не полез своими копытами, то евроинтеграция при Яныке была бы такой же как при Порохе, - сплошной обман на фоне воровского и коррупционного режима.
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Если бы да кабы - слуга русских не мог ничего подписать по определению.
А в чем Порох обманул - ты сказать не в состоянии
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Это в состоянии сказать каждый вообще-то, кто хоть минимально следил за тем что происходит в стране.
Порошенко систематически обманывал международных партнёров, в том числе и ЕС, причём по основным вопросам евроинтеграции, чего стоит хотя бы то, как он внаглую пытался протащить закон об АКС, который был категорически забракован Венецианской комиссией.
"Европейский Союз выступил с критикой поданного президентом Петром Порошенко законопроекта об Антикоррупционном суде и считает его противоречащим обещаниям Порошенко и рекомендациям Венецианской комиссии".
"Всемирный банк потребовал внести изменения в законопроект Порошенко об антикоррупционном суде. Украина может не получить $800 млн от Всемирного банка, если законопроект об антикоррупционном суде будет принят в редакции президента Петра Порошенко".
"Международный валютный фонд заявил властям Украины, что не поддерживает законопроект о создании антикоррупционного суда, поскольку законопроект не гарантирует его независимости".
"Предложенные президентом условия отбора судей и подсудность Высшего антикоррупционного суда противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и нивелируют саму суть создания антикоррупционного суда".

А чего стоит то, как Порошенко поставил страну на грань отмены безвиза??
За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/7/7074727/
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Врет. Не нравится Владимиралександровичу начавшееся падение рейтинга у прозападного электората.
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Как сложно быть порохоботом, вся жизнь одно вранье... мы ж уже в составе расеи, да , вруны псовые ???
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Что за пургу чукотскую ты несешь,баран ? Попробуй четко формулировать свои мысли-*свои скакуны* ,начни с предложений из 3-4 слов...
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Вот это серьёзно, - наконец у страны появляется возможность начать делать реальные шаги в европейской и евроатлантической интеграции.
Порошенко же создал симулякр, когда на словах это декларировалось, а в реальности был построен антиевропейский и антиукраинский коррупционный режим. По факту же Порошенко заблокировал продвижение в ЕС и НАТО, более того, сознательно поставил страну под угрозу отмены безвиза.
За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/7/7074727/

Посол Франції: Чи обговорювали припинення безвізу? Так! Те, що ми побачили, для ЄС стало шоком

https://www.eurointegration.com.ua/interview/2017/12/21/7075362/

Поэтому Зеленский и стал президентом, - люди выбрали того, кто реально сможет продвигать Украину в ЕС и НАТО, делая реальные реформы и проводя реальную борьбу с коррупцией.
А Порошенко с его системой чудовищного воровства и коррупции блокировал путь в ЕС и НАТО, - ведь это означает построение правового государства, а строить правовое государство он никак не мог, так как в таком случае ему вместе с членами его "семьи", - свинарчуками-кононенками пришлось бы лишиться свободы.


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Це брехня, бо Зеленський веде в росію.
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Був вже один, тричі не судимий, до-речі, також до останнього очі замилював українцям щодо палкої закоханності в європейські цінності. Чим для нього все закінчилося нагадувать не буду...
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Янукович и Порошенко насчёт отношения к евроинтеграции - это близнецы-братья, даже если бы тогда подписали в Вильнюсе Соглашение, потом Янукович точно также обманывал бы Европу, как и Порошенко.
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а я не хочу камфорта,я хочу національної гордості
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