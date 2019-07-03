 Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на Конференції з питань реформ в Україні в Торонто у вівторок.
"Українці втомилися чекати і вони не вимагають неможливого. Вони хочуть абсолютно земних речей: некорумпованої влади, незалежного суду, зручного ведення бізнесу, сильної економіки, хорошої інфраструктури, безпеки і комфорту. Це саме те, чому українці і вибрали шлях в Європу. І ми продовжимо цей шлях, і цей вибір я завжди захищатиму", - сказав Зеленський.
Зеленський зауважив, що Україна продовжить співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.
"І будемо наближати українську армію до стандартів НАТО, а Україну - до НАТО", - підкреслив він.
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якось вони звучить так дуже нейтрально "приближатися до стандартів ЄС, НАТО...", таке враження як ми взагалі непричому до цих інституцій. Як якась Біларусь, яка взагалі нічого ніколи не робила щодо поступу на Захід... це приблизно таке точно й Овоч казав, мовляв ЄС - це добре, надо наближатися та воліти ці стандарти, але ось тайожний собз і кацапи наш реальний варіант... Зєлємойський, з такою нейтрально-розмитою риторикою в ЄС та НАТО засумніваються в тому, чи Украна взагалі хоче до ЄС та НАТО.... куди ще "приближати"? Коли є угода про євроасоціацію, якщо мова про ЄС, і коли постійно приймаємо участь у засіданнях НАТО та проводимо спільні навчання. Не "приближати" треба, ми вже й так достатньо наблизилися, а ставити вже що перед ЄС, що перед НАТО питання про вступ до цих інстутицій, вимагати від них "дорожню карту", - що конкретно Україна повинна зробити для вступу в ЄС та НАТО і які орієнтовні терміни! Гупати їм у двері! Чому ЄС всерйоз розглядає вступ до них тієї ж Північної Македонії та навіть Албанії? Албанії, чорти вас побери! А Україні, яка має угоду про асоціацію з ЄС та протягом останніх п,яти років як тільки вже не прогиналася, щоб виконати все нові і нові вимоги ЄС, то треба лише "приближатися"?!
Но у ПутоПедров мантра одна:Виноват во всём Зеленский!Зрада!!!Да у вас эпидемия страшной болезни,фашня! Нужен карантин и изоляция!
"ПРИБЛИЖАТЬ" - "ОТДАЛЯТЬ"
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"ПРИБЛИЖАТЬ" - "ОТДАЛЯТЬ"
НИЧО НЕ НАПОМИНАЕТ?..
Хотя, а что если он не верит в Яхве то?
Это как с "потопом" - кто не знал что он оказывается, утонул, - продолжил жить дальше и не догадываясь шо Яхве беснуется и терзает свой норот
хоча судячи по "інтелектуально-моральному рівню коментарів", що більшість порохоботів,що більшість зеботів - впринципі одичалі з ольгіно...
прихильники (справжні) зеленського нормальні, впринципі як й прихильники пороха нормальні
хоча в дечому з Вами погоджуюсь, агресивності в прихильників пороха більше
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Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам, - Зеленский
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Почти один и тот же смысл . Зебилы в ступоре .. .
но только после референдума )))) и права вето для даунбаса
А в чем Порох обманул - ты сказать не в состоянии
Порошенко систематически обманывал международных партнёров, в том числе и ЕС, причём по основным вопросам евроинтеграции, чего стоит хотя бы то, как он внаглую пытался протащить закон об АКС, который был категорически забракован Венецианской комиссией.
"Европейский Союз выступил с критикой поданного президентом Петром Порошенко законопроекта об Антикоррупционном суде и считает его противоречащим обещаниям Порошенко и рекомендациям Венецианской комиссии".
"Всемирный банк потребовал внести изменения в законопроект Порошенко об антикоррупционном суде. Украина может не получить $800 млн от Всемирного банка, если законопроект об антикоррупционном суде будет принят в редакции президента Петра Порошенко".
"Международный валютный фонд заявил властям Украины, что не поддерживает законопроект о создании антикоррупционного суда, поскольку законопроект не гарантирует его независимости".
"Предложенные президентом условия отбора судей и подсудность Высшего антикоррупционного суда противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и нивелируют саму суть создания антикоррупционного суда".
А чего стоит то, как Порошенко поставил страну на грань отмены безвиза??
За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/7/7074727/
Порошенко же создал симулякр, когда на словах это декларировалось, а в реальности был построен антиевропейский и антиукраинский коррупционный режим. По факту же Порошенко заблокировал продвижение в ЕС и НАТО, более того, сознательно поставил страну под угрозу отмены безвиза.
За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/7/7074727/
Посол Франції: Чи обговорювали припинення безвізу? Так! Те, що ми побачили, для ЄС стало шоком
https://www.eurointegration.com.ua/interview/2017/12/21/7075362/
Поэтому Зеленский и стал президентом, - люди выбрали того, кто реально сможет продвигать Украину в ЕС и НАТО, делая реальные реформы и проводя реальную борьбу с коррупцией.
А Порошенко с его системой чудовищного воровства и коррупции блокировал путь в ЕС и НАТО, - ведь это означает построение правового государства, а строить правовое государство он никак не мог, так как в таком случае ему вместе с членами его "семьи", - свинарчуками-кононенками пришлось бы лишиться свободы.