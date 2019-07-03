 Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим

Про це заявив 2 липня БЕЛТА посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає Цензор.НЕТ.
"Підготовка йде планово. У всякому разі, наші лідери про це знають, вони в курсі справи. Були зроблені відповідні кроки щодо формалізації", - сказав Кизим.
Він уточнив, що Зеленський направив офіційне запрошення Лукашенка. "Я думаю, що запрошення буде прийнято. З самого початку була ідея, що це має відбуватися під патронатом керівників двох держав", - зазначив посол.
Кизим додав, що наприкінці квітня відбулося засідання білорусько-української робочої групи з питань міжрегіонального і транскордонного співробітництва, і зараз сторони виходять на підготовку конкретного плану проведення форуму.
и пивзавод там неплохое пиво делает
таких теперь в Украине по пальуам одной руки можно пересчитать
псы. крепость там починили? никто не в курсе?
В Европку ему низзя, казахи узбеки и все чучмеки - те же кацапы, так шо остаётся только Житомир.
Упссс... из-гой ... задумался....
Желаешь быть успешным - водись с успешными
От ти зануда. И смайлики свои хомосячьи не тули мне...огидно, тьфу, чоловікмля...
20 липня 2017 "Лукашенко прибув до України" Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/2040364-lukashenko-pribuv-do-ukrajini.html
Ты явно водишься не с успешными, соевый.
Не сказал бы шо я в восхищении.
Де-то как Кривой Рог, токо люди трошки добрее.
Це Не Місто Не Село,
Куди Нас нафіг Занесло...
...
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
У меня всё.
Вы это сделали вместе.
Действительно был, в 17м в числе одних из последних лидеров стран кто посетил Украину.
А у Зеленеского по сути, первый.