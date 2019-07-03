EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  4535  50
Все про:Житомир (166) Зеленський (1907) Лукашенко (354) Кизим Ігор (6)

 Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим

Президент України Володимир Зеленський запросив білоруського колегу Олександра Лукашенка на II Форум регіонів у Житомирі.

Про це заявив 2 липня БЕЛТА посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає Цензор.НЕТ.

"Підготовка йде планово. У всякому разі, наші лідери про це знають, вони в курсі справи. Були зроблені відповідні кроки щодо формалізації", - сказав Кизим.

Він уточнив, що Зеленський направив офіційне запрошення Лукашенка. "Я думаю, що запрошення буде прийнято. З самого початку була ідея, що це має відбуватися під патронатом керівників двох держав", - зазначив посол.

Кизим додав, що наприкінці квітня відбулося засідання білорусько-української робочої групи з питань міжрегіонального і транскордонного співробітництва, і зараз сторони виходять на підготовку конкретного плану проведення форуму.

Також читайте: Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135381
 
   
 Топ коментарі
 
Может лучше сразу в Бердичев??? К чему эти предварительные ласки???
 показати весь коментар
 
Нах. нам в Украине етот старый пи***р который во всех международных инстанциях голосует против Украины?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
мне тоже Бердичев больше чем житомир нравится
и пивзавод там неплохое пиво делает
таких теперь в Украине по пальуам одной руки можно пересчитать
псы. крепость там починили? никто не в курсе?
 показати весь коментар
 
 
А я то думаю, чего эти гандоны кинулись на центральных дорогах ямки латать...
 показати весь коментар
 
Тем более там еще остались земляки зели.
 показати весь коментар
 
 
І навіщо те бульбаче диктаторське мурло здалося в Україні?
 показати весь коментар
 
 
Шоб было куда тикать когда кацапы аншлюс сделают.
В Европку ему низзя, казахи узбеки и все чучмеки - те же кацапы, так шо остаётся только Житомир.
 показати весь коментар
 
Задаюсь тем же вопросом...у тракториста кацапские службы украинцев вкрадают, а этому - добро пожаловать...нвхера, скажите, с изгоями якшаться???
Упссс... из-гой ... задумался....
 показати весь коментар
 
 
мародьор 5 років з цим ізгоєм лобизался і нічо. Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 7148
 показати весь коментар
 
 
И Житомир приглашал??? Абы ляпнуть...
Желаешь быть успешным - водись с успешными
 показати весь коментар
 
рік тому з Мародьором в Києві цілувався.. от шо Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 4889
 показати весь коментар
 
 
Але ж не в Житомирі...
От ти зануда. И смайлики свои хомосячьи не тули мне...огидно, тьфу, чоловікмля...
 показати весь коментар
 
 
Зачем в Житомир? ПоПА его в стольный Киев приглашал....... Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 3851
20 липня 2017 "Лукашенко прибув до України" Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/2040364-lukashenko-pribuv-do-ukrajini.html Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 3851

Ты явно водишься не с успешными, соевый. Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 3851
 показати весь коментар
 
 
Может лучше сразу в Бердичев??? К чему эти предварительные ласки???
 показати весь коментар
 
 
Хочет лукаша как посредника использовать?
 показати весь коментар
 
 
Мабуть, в Житомирі якраз доріг немає
 показати весь коментар
 
Был я там.
Не сказал бы шо я в восхищении.
Де-то как Кривой Рог, токо люди трошки добрее.
 показати весь коментар
 
Ну это вы уже загнули. Не фонтан конечно, но сравнивать с Кривым Рогом - это уже перебор.
 показати весь коментар
 
Ооо Житомир,

Це Не Місто Не Село,

Куди Нас нафіг Занесло...
...
 показати весь коментар
 
 
Вова...вовчик, вованище...какой Житомир...в Талаковку батьку...зашкварься по полной
 показати весь коментар
 
Сцить приїхати до Київа Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир, - посол Украины Кизим - Цензор.НЕТ 7904. В Житомирі свій в доску глава ОДА
 показати весь коментар
 
Ну и нах нужны такие встречи - поболтают и разойдутся без последствий,только будет повод попиариться для тупого быдла.Зелька - ты давай работай,дело делай,болтовни нам в предыдущие пять лет хватило.
 показати весь коментар
 
Оно раньше с Януковичем болтало, а сейчас с Лукашенко.
 показати весь коментар
 
Нах. нам в Украине етот старый пи***р который во всех международных инстанциях голосует против Украины?
 показати весь коментар
 
 
-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
 показати весь коментар
 
Понемногу закидывают "русский мир".Потом ещё кто-то из рф .Так и будем опыт перенимать. Сухомлин будет прогибаться ...какая честь.
 показати весь коментар
 
 
))) сам же лукашенко, по сути открыто признал, шо страна не способна сама себя защитить и в вопросе своей защиты может положиться или на нато, или на рашку. но и туда и туда сказал "сам нэ хачу!" )) довыпендривался. вроде щас это уже не "шесть областей рашки".
 показати весь коментар
 
Пригласил не Макрона, не Далю а Лукашенко. Когда последний раз он посещал Украину, 10-20 лет назад?
У меня всё.
Вы это сделали вместе. Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 3783
 показати весь коментар
 
вот я гуглил не нашел.. можно ссылку плиз.
 показати весь коментар
 
Спасибо!
Действительно был, в 17м в числе одних из последних лидеров стран кто посетил Украину.
А у Зеленеского по сути, первый.
 показати весь коментар
 
А шо, в Житомире теж с коровами негаразд? Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 3615
 показати весь коментар
 
Опять наверное путин денег не дает, вилять начал...
Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 9821

 показати весь коментар
 
Нашел кого приглашать, диктатора с 25 летним стажем
 показати весь коментар
 
 
Але, угомонись. ПоПА помог Луке избавиться от титула "последний диктатор Европы" . Тогда даже санкции пред первым "Минском" быстренько сняли. Потом его ПоПА в Киеве принимал. Так что не надо ля. Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 6619 На лицо явная преемственность власти..... Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим - Цензор.НЕТ 6619
 показати весь коментар
 
На фото Бацька жестом намекает на интеллектуальный уровень Зе
 показати весь коментар
 
 
С Беларусью как и спарашой должен быть визовый режим. В Житомире ваты не меряно, а он еще это приглашает.
 показати весь коментар
 
Самое время обсудить расположение расийских войск на украинско-белорусской границе!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим
 
 
 
 
 
 вгору