 Якщо ви хочете рости швидше, ніж 6%, то Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, - глава МВФ Ліптон

"Якщо ви хочете рости швидше, ніж 5-6%, то ось як треба діяти. Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, конкурентний приватний сектор, готовий конкурувати в європейському середовищі й у світі. Якщо є бажання це втілити, у вас без сумніву є людські ресурси для цього. Але чого немає - це капіталів і технологій. І останнє – мусите взяти на себе чітке зобов'язання провести ці зміни", - сказав Ліптон у ході конференції в Торонто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.
Він підкреслив, що впевнений у можливості України забезпечити за допомогою низки реформ прискорене економічне зростання. Однак якщо корупція залишиться, якщо не відбудеться реформа державного сектору економіки, якщо залишаться реформованими інституції, цього не станеться, зазначив він.
Тому Україні варто визначитися з чітким вибором, підкреслив Ліптон.
"Саме зараз настав момент вибору - з новою адміністрацією (президента. - Ред.), А незабаром - і з вашим парламентом. Для України цілком можливо завдяки низки виразних і керованих реформ ... прискорити зростання співвідношення з рівнем життя в Західній Європі", - додав він.
Порівнюючи ситуацію в Україні та Польщі зразка 2000-х, перший заступник директора-розпорядника МВФ вказав на те, що тоді в польську економіку теж складно було залучити інвесторів.
"Однак кілька чітких кроків допомогли змінити цю ситуацію, а саме - будівництво інфраструктури як дороги, хайвеї і порти, і встановлення правового поля, де "контракт - це контракт", - зазначив він.
... Это была шутка
А то получается, что МВФ обещает дать денег только после того, как Владиир Александрович с "**********" продемонстрируют рост экономики больше 6% в год.
Это как то очень жестоко по отношению в блазню, нет?
так там ріст буде 600)))))%)))), а на рекламних бордах і 1600% !!!
Это такой вывод о реформах Пети.
А то по тексту что-то непонятно.
Какого числа деньги то в Украину приходят?
И какая сумма?
Уже можно сказать точно, что у Порошенко такого желания небыло. Он любил только бабки пилить по ночам у себя на заднем дворе Банковой.
Потому что фоп, потому что 6% (с)
В рамках реструктуризации, вместо евробондов с полным погашением в 2015-2018 годах, Минфин выпустит 9 новых серий еврооблигаций, выплата которых должна наступить с 2019-го по 2027 г. Процентная ставка по каждой из них составит 7,75%. Это всего на 0,53% выше усредненной ставки ценных бумаг, по которым велись переговоры. С другой стороны, это очень высокие проценты, если учесть, что Греция платит 2,5% по своим долгам, Украина платит 2,1% под гарантии правительства США и около 3% по кредитам МВФ.
Впрочем, как оказалось, высокие проценты - это «мелочи». Выступая с официальными победными заявлениями и Яценюк, и Яресько умолчали, что договоренность с комитетом кредиторов включает вышеуказанный «инструмент компенсации стоимости». Смысл его состоит в том, что правительство взяло на себя обязательство в 2021-2040 годах, то есть в течение 20 лет, выплачивать кредиторам дополнительные средства, если номинальный ВВП страны превысит $125,4 млрд, причем, по данным МВФ, этой величины ВВП Украины может достигнуть до начала 2019 года, причем на конец текущего года экономика Украины оценивается в $84,3 млрд. Если рост ВВП составит 3-4%, кредиторы получат 15% этого прироста, а если рост ВВП превысит 4% - 40% от прироста свыше 4%. Если в первые пять лет вводится ограничение размера компенсационных выплат на уровне 1%, то есть $1,25 млрд, то затем, если предположить, что экономика будет показывать рост на уровне 7-8%, кредиторы смогут дополнительно к процентам и телу кредита получать, по некоторым оценкам, порядка $3-4 млрд в год.
Кроме того, непонятной остается ситуация с еврооблигациями на сумму $3 млрд, которые в конце правления Януковича были размещены на ирландской бирже и выкуплены Россией. Если эти облигации не будут признаны коммерческими, то в конце 2015 года кредит придется отдавать Москве, иначе - дефолт. В случае же, если Москва согласится с условиями реструктуризации, $600 млн из 3 млрд будут списаны, начало выплат отсрочено на 4 года, но Россия получит возможность по оставшимся $2,4 млрд получать многолетнюю компенсацию наравне с другими держателями украинских долговых обязательств.
Чтобы как-то оправдать столь, мягко горя, неоднозначные условия, Министерству финансов приходится, образно выражаясь, принимать крайне неудобные позы. В ведомстве напоминают, что за все время независимости только 9 из 24 лет рост ВВП превышал 3%, а посему, дескать, вероятность того, что кредиторам придется выплачивать большие компенсации в течение длительного времени является крайне незначительной. В Минфине информируют, что, по оценкам МВФ, ожидаемые платежи Украины по компенсационным выплатам составят всего 0,3% ВВП в 2021-2025 годах и 0,6% ВВП в 2026-2040 год.
Таким образом, обещая на словах невиданный экономический расцвет Украины, особенно с началом полноценного функционирования зоны свободной торговли с Европой, нынешняя власть закладывает на ближайшую четверть века стагнацию или дальнейшее падение экономики. Компенсационные выплаты станут еще одним фактором сдерживания экономического роста и будут толкать страну к дальнейшей офшоризации