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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (542) Ліптон Девід (4)

 Якщо ви хочете рости швидше, ніж 6%, то Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, - глава МВФ Ліптон

Реформи дозволять Україні прискорити економічне зростання понад 5-6% на рік, вважає перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон.

"Якщо ви хочете рости швидше, ніж 5-6%, то ось як треба діяти. Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, конкурентний приватний сектор, готовий конкурувати в європейському середовищі й у світі. Якщо є бажання це втілити, у вас без сумніву є людські ресурси для цього. Але чого немає - це капіталів і технологій. І останнє – мусите взяти на себе чітке зобов'язання провести ці зміни", - сказав Ліптон у ході конференції в Торонто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Він підкреслив, що впевнений у можливості України забезпечити за допомогою низки реформ прискорене економічне зростання. Однак якщо корупція залишиться, якщо не відбудеться реформа державного сектору економіки, якщо залишаться реформованими інституції, цього не станеться, зазначив він.

Тому Україні варто визначитися з чітким вибором, підкреслив Ліптон.

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"Саме зараз настав момент вибору - з новою адміністрацією (президента. - Ред.), А незабаром - і з вашим парламентом. Для України цілком можливо завдяки низки виразних і керованих реформ ... прискорити зростання співвідношення з рівнем життя в Західній Європі", - додав він.

Порівнюючи ситуацію в Україні та Польщі зразка 2000-х, перший заступник директора-розпорядника МВФ вказав на те, що тоді в польську економіку теж складно було залучити інвесторів.

"Однак кілька чітких кроків допомогли змінити цю ситуацію, а саме - будівництво інфраструктури як дороги, хайвеї і порти, і встановлення правового поля, де "контракт - це контракт", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135379
 
   
 Топ коментарі
 
"Если вы хотите расти быстрее, чем 5-6%, то вот как следует действовать. Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это капиталов и технологий. И последнее - должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменени Источник: https://censor.net.ua/n3135379

Это такой вывод о реформах Пети.
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Одесский сборщик металлолома напрягся.... Если вы хотите расти быстрее, чем 6%, то Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, - глава МВФ Липтон - Цензор.НЕТ 5319
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...это вовод, что петины пять лет в топку, а он еще цепляется за кормушку, порохоботов на нас натравил.
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Ліптон, заспокоїв та збадьорив. Хоча сам не зрозумів, що сказав.
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Да, увеличить сбор металлолома и выручку от него больше чем на 6% при рыночных ценах на энергию будет трудновато, придется привлекать сборщиков стеклотары и макулатуры.
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Заля как раз для этого пришел. У него могзи не зашорены совковыми попредниками.
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Больше того, земля не знает, что такое офшор, и что такое уклонение от налогов путем искусственной убыточности своих фирм.
... Это была шутка
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- куда важнее, что Зеля не знает что такое покупать за бюджетные гроши, у "своих" втридорога, пользуясь служебным положением. И вам, судя по всему, пора на помойку вместе с такими же "совками".
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🙌🙌🙌 Шорить нечего, и это Зеперемога!!!
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Про 6% я поняла, я не поняла, сколько денег дает дает МВФ Владимиру Александровичу и какого контретно числа приходит очередной транш.
А то получается, что МВФ обещает дать денег только после того, как Владиир Александрович с "**********" продемонстрируют рост экономики больше 6% в год.
Это как то очень жестоко по отношению в блазню, нет?
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По отношению к блазню жестоко всё, кроме апплодисментов...
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Ну, это вы не тому рассказываете. ********* не понял ни слова, а Беня откровенно поржал
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6%? 😁 это ж Вовина любимая цифра, он ее запомнил...
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шо він, цей Девід), каже у нас є гося - він як почне патруси) продавати по всьому світу)),
так там ріст буде 600)))))%)))), а на рекламних бордах і 1600% !!!
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Что в переводе означает, "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".
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"Если вы хотите расти быстрее, чем 5-6%, то вот как следует действовать. Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это капиталов и технологий. И последнее - должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменени Источник: https://censor.net.ua/n3135379

Это такой вывод о реформах Пети.
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...это вовод, что петины пять лет в топку, а он еще цепляется за кормушку, порохоботов на нас натравил.
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Так сколько денег Владимиру Александровичу дает МВФ и когда идет очередной транш?
А то по тексту что-то непонятно.
Какого числа деньги то в Украину приходят?
И какая сумма?
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Польща проводить такі реформи вже 30 років, а не 5. Напр. у 1993-му у них було зростання біля 3%, потім піднялося десь до 7-ми у 95-97-му, далі знову опустилося до 4% у 2000-му, потім аж до 1% у 2001-му, потім знову піднялося до 7% у 2007-му, а зараз - біля 3%. Тому тішитися вам зарано - подивимось, що покаже новий реформатор.
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когда страна выкрутиться, эти годы получат классическое название "пятилетка застоя" ))
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А Володі вже рости нікуди. Він досяг всього, чого міг! Тепер дорога лише вниз. Як у Кравчука, Кучми, Ющенка, Порошенка, і звичайно, януковоча. Ніколи б не хотів виграти президентські вибори. Особливо - коли ціллю є сам виграш, а не реалізація програми, для якої потрібен пост президента. Оскільки програма писалася на коліні через інтернет, то її у дядька просто не було. Це, як вийти на Говерлу: вгору лише до певного моменту. А далі - лише спуск. Який може бути і стрімким.
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перше потрібно перестати брехати один одному. брешуть майже всі. в країнах де меньше брехуть економіка краще працює.
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"Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого."

Уже можно сказать точно, что у Порошенко такого желания небыло. Он любил только бабки пилить по ночам у себя на заднем дворе Банковой.
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Ты такой осведомлённый, наверное ну другом конце пилы был))
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Хотим 50% и больше. Но здесь без бени не обойтись. Он знает, чего делать.
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Что же вы тогда мрази коррупционерам грошики перечисляли?
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Цытаты великих людей:
Потому что фоп, потому что 6% (с)
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МОЖЕТ КОМУ ТО НАДО ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ПАМЯТЬ - ВСЕ, ЧТО ВЫШЕ 3% ОТДАЕМ ВНЕШНИМ КРЕДИТОРАМ. ТАК ДОГОВОРИЛИСЬ ЯРЕСЬКО, ЯЦЕНЮК И ПОРОШЕНКО.ТАК ЧТО ГУБЫ ЗАКАТЫВАЕМ.НАМ ЭТИ 6 % ЛЕТ 20 НЕ ВИДЕТЬ.
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Для тебя @банько. Читай.
Якщо ви хочете рости швидше, ніж 6%, то Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, - глава МВФ Ліптон - Цензор.НЕТ 4411

В рамках реструктуризации, вместо евробондов с полным погашением в 2015-2018 годах, Минфин выпустит 9 новых серий еврооблигаций, выплата которых должна наступить с 2019-го по 2027 г. Процентная ставка по каждой из них составит 7,75%. Это всего на 0,53% выше усредненной ставки ценных бумаг, по которым велись переговоры. С другой стороны, это очень высокие проценты, если учесть, что Греция платит 2,5% по своим долгам, Украина платит 2,1% под гарантии правительства США и около 3% по кредитам МВФ.
Впрочем, как оказалось, высокие проценты - это «мелочи». Выступая с официальными победными заявлениями и Яценюк, и Яресько умолчали, что договоренность с комитетом кредиторов включает вышеуказанный «инструмент компенсации стоимости». Смысл его состоит в том, что правительство взяло на себя обязательство в 2021-2040 годах, то есть в течение 20 лет, выплачивать кредиторам дополнительные средства, если номинальный ВВП страны превысит $125,4 млрд, причем, по данным МВФ, этой величины ВВП Украины может достигнуть до начала 2019 года, причем на конец текущего года экономика Украины оценивается в $84,3 млрд. Если рост ВВП составит 3-4%, кредиторы получат 15% этого прироста, а если рост ВВП превысит 4% - 40% от прироста свыше 4%. Если в первые пять лет вводится ограничение размера компенсационных выплат на уровне 1%, то есть $1,25 млрд, то затем, если предположить, что экономика будет показывать рост на уровне 7-8%, кредиторы смогут дополнительно к процентам и телу кредита получать, по некоторым оценкам, порядка $3-4 млрд в год.
Кроме того, непонятной остается ситуация с еврооблигациями на сумму $3 млрд, которые в конце правления Януковича были размещены на ирландской бирже и выкуплены Россией. Если эти облигации не будут признаны коммерческими, то в конце 2015 года кредит придется отдавать Москве, иначе - дефолт. В случае же, если Москва согласится с условиями реструктуризации, $600 млн из 3 млрд будут списаны, начало выплат отсрочено на 4 года, но Россия получит возможность по оставшимся $2,4 млрд получать многолетнюю компенсацию наравне с другими держателями украинских долговых обязательств.
Чтобы как-то оправдать столь, мягко горя, неоднозначные условия, Министерству финансов приходится, образно выражаясь, принимать крайне неудобные позы. В ведомстве напоминают, что за все время независимости только 9 из 24 лет рост ВВП превышал 3%, а посему, дескать, вероятность того, что кредиторам придется выплачивать большие компенсации в течение длительного времени является крайне незначительной. В Минфине информируют, что, по оценкам МВФ, ожидаемые платежи Украины по компенсационным выплатам составят всего 0,3% ВВП в 2021-2025 годах и 0,6% ВВП в 2026-2040 год.
Таким образом, обещая на словах невиданный экономический расцвет Украины, особенно с началом полноценного функционирования зоны свободной торговли с Европой, нынешняя власть закладывает на ближайшую четверть века стагнацию или дальнейшее падение экономики. Компенсационные выплаты станут еще одним фактором сдерживания экономического роста и будут толкать страну к дальнейшей офшоризации
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Украина должна стать самым выгодным в мире ОФФШОРОМ!!!
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Вот там, значит, по поводу... он сказал, смотрите, вообще вся эта история здесь, потому что ФОПы для того, чтобы 6 процентов... (с)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо ви хочете рости швидше, ніж 6%, то Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, - глава МВФ Ліптон
 
 
 
 
 
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