 Якщо ви хочете рости швидше, ніж 6%, то Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, - глава МВФ Ліптон

"Якщо ви хочете рости швидше, ніж 5-6%, то ось як треба діяти. Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, конкурентний приватний сектор, готовий конкурувати в європейському середовищі й у світі. Якщо є бажання це втілити, у вас без сумніву є людські ресурси для цього. Але чого немає - це капіталів і технологій. І останнє – мусите взяти на себе чітке зобов'язання провести ці зміни", - сказав Ліптон у ході конференції в Торонто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Він підкреслив, що впевнений у можливості України забезпечити за допомогою низки реформ прискорене економічне зростання. Однак якщо корупція залишиться, якщо не відбудеться реформа державного сектору економіки, якщо залишаться реформованими інституції, цього не станеться, зазначив він.

Тому Україні варто визначитися з чітким вибором, підкреслив Ліптон.

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"Саме зараз настав момент вибору - з новою адміністрацією (президента. - Ред.), А незабаром - і з вашим парламентом. Для України цілком можливо завдяки низки виразних і керованих реформ ... прискорити зростання співвідношення з рівнем життя в Західній Європі", - додав він.

Порівнюючи ситуацію в Україні та Польщі зразка 2000-х, перший заступник директора-розпорядника МВФ вказав на те, що тоді в польську економіку теж складно було залучити інвесторів.

"Однак кілька чітких кроків допомогли змінити цю ситуацію, а саме - будівництво інфраструктури як дороги, хайвеї і порти, і встановлення правового поля, де "контракт - це контракт", - зазначив він.