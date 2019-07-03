 Для відновлення Донбасу необхідно понад 10 млрд євро, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на Конференції з питань реформ в Україні у вівторок у Торонто.
"За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу необхідно понад EUR10 млрд. Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо закордонних інвесторів, які зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягти прогресу у врегулюванні ситуації в Донбасі тільки політико-дипломатичним шляхом.
Q.E.D.
Нам хлеба не надо-погавкать давай!
или это так чисто для пиара ********?
"*********"(С) - это шайка откровенных сепаров, они клянчат (или даже требуют) денег на свою ЛДНР-скую сепарню, потому что без финансовой подпитки эти "народные республики" передохнут скоренько.
К власти в Украине пришли банда уголовников-сепаров.
Р
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Скушно с вами.
Тупые вы.
Как дячёк еМПе бубнишь!
Пидро с Ху...лом-ПоПурасы-
Сгиньте,нечисть,просто-кышь!
ларекрайон, и кормить эти "народные республики" Беня не подписывался.
Пусть эти "народные республики" кормям титьками те, кто с них имеет, у кого с ними бизнес (а бизнес оборот там огромный).
Международные инвесторы в бандитские территориальные образования - ой, не могу.
Что означает, что денег у "коземанды" (С) больше нет совсем, и обещаний своих, данных сепарне, эти уголовники у власти выполнить не могут.
Есть шанс, что их свои же и порешат, как там у них, с их бандитском кругу принято.
Ее привлечь к ответственности даже мысли у клоуна не возникает, да?
Пипец....
- Шура, скільки вам потрібно для повного щастя - спитав Остап Балаганова.
Балаганова довго ворушив губами і накінець сказав:
- Триста п'ятдесят вісім рублів двадцять три копійки.
- какой выдающийся математик ,, подумал Джастин Трюдо . .
Владимир Александрович ПРОСИТ ДЕНЕГ НА СЕПАРНЮ, на хозяйство ЛДНР, которые против Украины ВОЮЮТ.
В Украине у власти откровенные сепары, которые совершенно не стесняясь, на своих бандюканов бабок просят в наглую у инвесторов.
Источник: https://censor.net.ua/n3135375"
Владимир Александрович, попейте галоперидолу.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ НА ХОЗЯЙСТВО СЕПАРНИ БАБОК ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОСИТ.
Я что-то не допоняла, Владимир Александрович, Вы какой страны президент то: Украины или двух сепарских помоек ЛНР/ДНР?
За вас население какой страны голосовало?
Тогда почему ВЫ РАБОТАЕТЕ НА ЛДНР, а не на Украину?
Поясните, пожалуйста.
А ведь и реально - как "сажать", если Луценко в запое приклеил свою жёппу к креслу? Как спросят, так и ответит. Он не царек шоп сказать как Путин: коррупция стой, раз-два. Напрррааав-во!
Остальные регионы" - это лучшая шутка за сегодня.
или Зе приумеяьшает проблему
сколько стоит восстановить залитые шахты
завезти назад вывезенные в рашу заводы
шото 10 млрд це шутка
Совок, тут кал-басы нет, иди домой!
поля засеянные минами шо ли
нах он вообще такой
разве шо все восстановление за счет РФ
Там западные супермаркеты закончились, больше громить нечего и батареи отопления свинчивать негде.
"Золотые зубы есть?" (С)
Святое дело супермаркеты то громить на цвет.мет, как показывает практика "народных республик".
Я отсылаюсь к высеру ЦРУ - "мы не ожидали захвата Крыма"(а бабки на лавке давно рассчитали сколько у них будут пенсии когда Крым будет зохаван Парашей)
Это называется ЯО.
то есть Рашка может пригрозить шо всех взорвет? Мол, давайте пиндосы, гоните нам бабло, золото и т.д.?
при технологиях амеров, Путин сам бы просил не трогать Парашу. да даже бабло - любой генерал сдаст "коды" или что там шоп приказ не дошел, в обмен на миллиард, или 10, и шоб жить в норм. стране и быть героем.
Чет вы как-то слишком прямо, в духе сороковых веришь в лабуду - ой, да у них бимба!!11 - сдайомсууууу
Это называется "сепар"
У них нет денег, банально нет денег, а деньги "*********"(С) ЛДНР-ским спонсорам просто обязана обеспечить, их за этим к власти привели, иначе "коземанду"(С) просто убьют.
Без денежной подпитки Украины эти "народные республики" сдохнут в момент, предваритекьно пережрав друг друга.
Тьфу, падаль.
народ нищий, дамбас нужен сепарам и их хозяивам - олигархам ахметке гудку, которые ненавидят Украину..