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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (1907) інвестиції (213) Канада (667) Донбас (12362)

 Для відновлення Донбасу необхідно понад 10 млрд євро, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запрошує іноземних інвесторів восени на форум у Маріуполі, де обговорюватмуться питання відновлення Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на Конференції з питань реформ в Україні у вівторок у Торонто.

"За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу необхідно понад EUR10 млрд. Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо закордонних інвесторів, які зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягти прогресу у врегулюванні ситуації в Донбасі тільки політико-дипломатичним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може досягти прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі тільки політико-дипломатичним шляхом, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135375
 
   
 Топ коментарі
 
Це мені нагадує "Золоте теля" Не дослівно:
- Шура, скільки вам потрібно для повного щастя - спитав Остап Балаганова.
Балаганова довго ворушив губами і накінець сказав:
- Триста п'ятдесят вісім рублів двадцять три копійки.
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Беня уже все подсчитал...до гульдена.... Для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4776
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инвестировать надо только в западный донбасс, чтобы восточный о нём мечтал, как ГДР о ФРГ.
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Нельзя одновременно отводить оттуда войска и ждать туда инвестиций. Это даже для дебильного клоуна какой-то запредельный сюр.
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Вырой там себе окоп и сиди и гадь в нём, а не в украинском информационном пространстве.
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А что это ты, косорылый, так за наше пространство переживаешь? Будешь так переживать - можешь и не пережить, как раз тебе окопчик глубиной 2 метра нарисуется
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У вас неграмотная речь - два синонима в одной фразе.
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Нам солнца не надо-ПуПедро нам светит!
Нам хлеба не надо-погавкать давай!
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Все крутые имиджи свинобудкe народ присвоил:Куда уж 73%-ым зелям с такими известными тягаться-им просто нужно тупо лечь,чтобы такого высококлеточного уровня гноеройныx достичь!
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а как его восстанавливать если он не подконтрольный Украине?
или это так чисто для пиара ********?
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Ну справедливости ради....большая часть Донбасса таки подконтрольна Украине....
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Пиар, не пиар, а 10 лярдов надо! Просто надо и все!!! Для диджитализации всей Страны!!!
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Нет-нет, это вовсе не пиар.
"*********"(С) - это шайка откровенных сепаров, они клянчат (или даже требуют) денег на свою ЛДНР-скую сепарню, потому что без финансовой подпитки эти "народные республики" передохнут скоренько.
К власти в Украине пришли банда уголовников-сепаров.
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ПЕСятина,и свиноферма,и барыги,и потрох
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Обкурился ПоПу газом,
Как дячёк еМПе бубнишь!
Пидро с Ху...лом-ПоПурасы-
Сгиньте,нечисть,просто-кышь!
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Беня уже все подсчитал...до гульдена.... Для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4776
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Беня сказал что покрасит ларёк . Считай полдела уже сделано . .
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Два ларька...считай, что два миллиарда уже освоено...
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Будем справедливы: при всем моем отвращенни к Бене, ЛДНР - это не Бенин ларек район, и кормить эти "народные республики" Беня не подписывался.
Пусть эти "народные республики" кормям титьками те, кто с них имеет, у кого с ними бизнес (а бизнес оборот там огромный).
Международные инвесторы в бандитские территориальные образования - ой, не могу.
Что означает, что денег у "коземанды" (С) больше нет совсем, и обещаний своих, данных сепарне, эти уголовники у власти выполнить не могут.
Есть шанс, что их свои же и порешат, как там у них, с их бандитском кругу принято.
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А где написано, о восстанавлении оккупированной территории?
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Один уже выставил. До сих пор ждём денежного перевода.
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а разве не раша должна все компенсировать и оплатить?
Ее привлечь к ответственности даже мысли у клоуна не возникает, да?
Пипец....
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Це мені нагадує "Золоте теля" Не дослівно:
- Шура, скільки вам потрібно для повного щастя - спитав Остап Балаганова.
Балаганова довго ворушив губами і накінець сказав:
- Триста п'ятдесят вісім рублів двадцять три копійки.
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Зачем восстанавливать скотозагон угольных нор? Наоборот. Там должна быть создана непроходимая линия заграждения, замаскированная под наибольший в Европе природный заповедник
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Так отбери у олигархов - сам же говорил, пора сажать, или "прибамбасы" у тебя годны только для игры на рояле?
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да чего только перед выборами не наобещаешь, чтоб электорату понравиться)))ну а потом придется по законам все делать и многие обещания останутся только обещаниями
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- Для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро ,,сказал Вова , задумчиво глядя в потолок . Канада завжди захищатиме суверенітет України, ми ніколи не погодимося з анексією Криму, - Трюдо - Цензор.НЕТ 5227 . .

- какой выдающийся математик ,, подумал Джастин Трюдо . .
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а вот если из тех "ихтутнетов" и коллаборационистов,что бузу эту заварили эти деньги взять ? А не из кармана украинцев в рассрочку под проценты..
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Восстанавливать лугандон? С его "кацапскими реалиями? НЕ ТРЕБА! Треба будувати новий Донбас, УКРАЇНСЬКИЙ! Але таке можливо тільки після його зачистки від кацяпів і їхніх найманців
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"Коземнада"(С) **нулась, в натуре, окончательно.
Владимир Александрович ПРОСИТ ДЕНЕГ НА СЕПАРНЮ, на хозяйство ЛДНР, которые против Украины ВОЮЮТ.
В Украине у власти откровенные сепары, которые совершенно не стесняясь, на своих бандюканов бабок просят в наглую у инвесторов.
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"Президент Украины Владимир Зеленский приглашает зарубежных инвесторов осенью на форум в Мариуполе, где будут обсуждаться вопросы восстановления Донбасса."
Источник: https://censor.net.ua/n3135375"

Владимир Александрович, попейте галоперидолу.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ НА ХОЗЯЙСТВО СЕПАРНИ БАБОК ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОСИТ.
Я что-то не допоняла, Владимир Александрович, Вы какой страны президент то: Украины или двух сепарских помоек ЛНР/ДНР?
За вас население какой страны голосовало?
Тогда почему ВЫ РАБОТАЕТЕ НА ЛДНР, а не на Украину?
Поясните, пожалуйста.
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"Соответствующий форум в Мариуполе"(с). Это он на осень запланировал. Ну, делаю вывод: не увижу я этот форум. Осенью, как очевидно, Зеленскому будет явно не до этого, ведь пройдет 100 дней... и его обязательно спросят... например, что-нибудь о коррупции. И, как мне кажется, спросят очень настойчиво, не выскользнуть. И шаурму вспомнят, и мариупольские фонтаны...
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ах оставьте. он скажет что это Петко гадит.
А ведь и реально - как "сажать", если Луценко в запое приклеил свою жёппу к креслу? Как спросят, так и ответит. Он не царек шоп сказать как Путин: коррупция стой, раз-два. Напрррааав-во!
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Та я понимаю. Однако, настаиваю: данный форум не состоится. Хотя бы потому, что автотрасс уже не осталось. От слова - Совсем.
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Oфшорные, мальдивские песобобики ,тихо похрюкивая у корыта, сподіваюся.
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А какой поц поедет на бизнес форум в Мариуполь? Кстати, на заметку нынешней власти, у нас не только даунбас в жопе. Вообще-то остальные регионы тоже не жируют.
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На "остальные регионы" нынешней власти плюнуть и растереть, у "коземанды"(С) спонсоры из ЛДНР, на них и работают.
Остальные регионы" - это лучшая шутка за сегодня.
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петя хотел 60 млрд долл заоффшорить
или Зе приумеяьшает проблему
сколько стоит восстановить залитые шахты
завезти назад вывезенные в рашу заводы
шото 10 млрд це шутка
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сколько стоит восстановить залитые шахты\\\\\\\
Канада завжди захищатиме суверенітет України, ми ніколи не погодимося з анексією Криму, - Трюдо - Цензор.НЕТ 5166

Совок, тут кал-басы нет, иди домой! Канада завжди захищатиме суверенітет України, ми ніколи не погодимося з анексією Криму, - Трюдо - Цензор.НЕТ 7740
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Шахтам кранти, після затоплення туди ні один шахтар при здоровому глузді не полізе. Хіба що сєпарів і іхтамнєтов на перековку туди спустити років на надцять...
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що остается
поля засеянные минами шо ли
нах он вообще такой
разве шо все восстановление за счет РФ
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восстанавливать що ...********** расися расися ?
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Все крутые имиджи народ присвоил им одним :они и порохоботы,и минстецьки,и педроты,и путенвведи,и ониженашилюде,и вальцманы,
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Идите, вложите в ЛДНР мильон.
Там западные супермаркеты закончились, больше громить нечего и батареи отопления свинчивать негде.
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Дай миллиард, у Вас лексикон обширный.
"Золотые зубы есть?" (С)
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Хорошее начинание - западные инвест. проекты, это почти как база НАТО. Х@ло со своими обезьянами сто раз подумают - чревато моментальной санкционной зуботычиной.
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Сначала руске мир надо химией побрызгать, а там уже о инфраструктуре говорить, последовательно !!!
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Ну да, инвесторы вложат, понастроят супермаркетов, а быдло опять их разграбит и завоет что гейропейцы их не уважают, а они ведь - кормуны Европы собственными персонами. фощиииизъъммъъ! Пукин(или что там будет на табуретке сцарька?), введи, но не так как в прошлый раз, а более мягко, более по-братски что-ли
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Ну так один из новых губеров "специалист по металлолому", как сказал нам сам Богдан.
Святое дело супермаркеты то громить на цвет.мет, как показывает практика "народных республик".
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Как вы думаешь, Рашка бы посмела, не спросив никого, так беспределить?
Я отсылаюсь к высеру ЦРУ - "мы не ожидали захвата Крыма"(а бабки на лавке давно рассчитали сколько у них будут пенсии когда Крым будет зохаван Парашей)
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то есть Рашка может пригрозить шо всех взорвет? Мол, давайте пиндосы, гоните нам бабло, золото и т.д.?
при технологиях амеров, Путин сам бы просил не трогать Парашу. да даже бабло - любой генерал сдаст "коды" или что там шоп приказ не дошел, в обмен на миллиард, или 10, и шоб жить в норм. стране и быть героем.
Чет вы как-то слишком прямо, в духе сороковых веришь в лабуду - ой, да у них бимба!!11 - сдайомсууууу
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Щось годувальники всієї України нам дуже дорого обходяться.
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...Диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности (также используется диагноз расстройство множественной личности, непрофессионалами называется раздвоением личности) - очень редкое психическое расстройство из группы диссоциативных расстройств, при котором личность человека разделяется, и складывается впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных личностей (или, в другой терминологии, эго-состояний). При этом в определённые моменты в человеке происходит «переключение», и одна личность сменяет другую. Эти «личности» могут иметь разный пол, возраст, национальность, темперамент, умственные способности, мировоззрение, по-разному реагировать на одни и те же ситуации[4]. После «переключения» активная в данный момент личность не может вспомнить, что происходило, пока была активна другая личность.Причинами этого расстройства служат тяжёлые эмоциональные травмы в раннем детстве, повторяющееся экстремальное физическое, сексуальное или эмоциональное насилие...
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Хочется спросить Зеленского: "Дядя, ты дебил?...". Одно мешает - его возраст... Никто из здравомыслящих, до окончания боевых действий, и установления границы, не будет вкладывать в Донбасс, деньги...(Тем более, с командой "95-го квартала"...).
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Это называется не "дебил".
Это называется "сепар"

У них нет денег, банально нет денег, а деньги "*********"(С) ЛДНР-ским спонсорам просто обязана обеспечить, их за этим к власти привели, иначе "коземанду"(С) просто убьют.
Без денежной подпитки Украины эти "народные республики" сдохнут в момент, предваритекьно пережрав друг друга.
Тьфу, падаль.
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он просто озвучил цифру, которая ему лично нужна
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...і таким чином територія, у яку було західними інвесторами вкладено більше 10 мільярдів євро поступово опиниться у Росії...як Крим з вишками Бойко...? деякі кажуть, що треба підвищувати рівень життя в України і тоді Крим сам попроситься в Україну...то то може ці мільярди на підвищення рівня життя в Україні витратити і тоді Донбас сам попроситься в Україну?...і будєт мір ва всьом мірє...інвесторів не треба запрошувати - інвестор сам шукає, де йому вигідніше вкладати гроші...тобто ВСЮ Україну треба перетворити на територію, куди вигідно вкладати гроші.
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прошлась бегло по его словам, ничего конкретного, все вода, от которой можно отказаться-обещаю, продолжим, сделаем, приглашаю, вкладывайте, нужно, дайте.....а о плане восстановления того же Донбасса, возвращение его части домой, о планах победы над богатыми.....то все это по ходу, спонтанно и эмоционально, как сказал один член слуги...
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Да нахер его восстанавливать его надо перепахать ,засадить садами и пшеницей. Пусть кормильцы узнают что такое настоящий крестьянский труд
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обойдутся, восстанавливать надо всю Украину, после 5 летнего мародерства всей Украины будкой со свинярчуками..
народ нищий, дамбас нужен сепарам и их хозяивам - олигархам ахметке гудку, которые ненавидят Украину..
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А Крым кому нужен? Тоже Ахметову, или все-же Путину? Не доходит, что здесь на 90% - вопрос политики: России нужно держать Украину на привязи. Все остальное - вторично, в том числе и олигархи. Это тяжело?
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Запустить квартал в Россию, пущай отрабатывают.
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