 Богомолець внесла в Раду законопроєкт про дематюкацію мови

Відповідний законопроєкт зареєстровано у ВР 2 липня, передає Цензор.НЕТ.
Автором законопроєкту виступила народна депутатка Ольга Богомолець. Головним комітетом зазначено комітет з питань свободи слова та інформаційної політики, який очолює Вікторія Сюмар. Тексту законопроєкту на сайті Ради поки немає.
Волновая генетика: влияние слов на ДНК (Гаряев)Как ни странно, но ученые дают на это однозначный ответ: ругательные слова «взрываются» в генетическом аппарате человека, вследствие чего происходят мутации, которые поколение за поколением ведут к вырождению. Исследователи разработали аппарат, который умеет переводить человеческие слова в электромагнитные колебания, которые оказывают влияние на молекулы наследственности ДНК. Если человек ругается, не переставая - его хромосомы рвутся и гнутся, а гены меняются местами. В итоге, ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы.
Таким образом, постепенно следующим поколениям передаётся программа самоуничтожения. Учёные отметили: матерные слова вызывают мутагенный эффект, схожий с тем, что делает радиоактивное облучение большой мощности. Эксперимент с облучением проводился несколько лет на семенах растения арабидопсис. Практически все эти растения погибли. А те, которым удалось выжить, стали генетическими мутантами. Эти измененные растения, перенеся множество болезней, передали их по наследству,
а спустя несколько поколений потомство полностью выродилось.
Интересно то, что мутагенный эффект не зависел от уровня громкости: матерные слова могли произноситься то громко, то шёпотом. На этом основании экспериментаторы сделали вывод, что определённые слова обладают энерго-информационным воздействием на ДНК человека.
Проведён был и прямо противоположный эксперимент. Учёные «благословляли» и отмаливали семена, убитые радиоактивным облучением в 10 тысяч рентген. В следствие этого, перемещенные гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК встали на свои места и срослись. Облученные семена сумели ожить.
Такая наука, как «волновая генетика», автором которой является Пётр Петрович Горяев, отмечает: ген - это не только одна лишь клетка. Программа человека зашифрована в, так называемой, «мусорной» части ДНК. И не только в химических составляющих, но и в физических полях, которые образуются вокруг хромосом и имеют голографическое строение. Вся информация о прошлом, настоящем и будущем организма содержится в свернутом виде в каждой точке волнового генома. Молекулы ДНК обмениваются этой информацией с помощью электромагнитных волн, в том числе акустических и световых. Сегодня учёные научились «накачивать» ДНК энергией света и звука. Запуская определённые генетические программы можно стимулировать резервные возможности организма. В результате фиксировались случаи выздоровления безнадёжно больных растений. Человек такие чудеса может вызвать с помощью молитв.
Исследователи пришли к невероятным заключениям: ДНК буквально воспринимает человеческую речь. «Уши» цепочки приспособлены к улавливанию звуковых колебаний. Пушкин когда-то писал своей жене: «Не марай душу чтением французских романов». В наше время люди разве что улыбнуться при такой фразе. Молекулы наследственности получают и акустическую, и световую информацию: даже чтение про себя доходит до клеточных ядер по электромагнитным каналам. Один текст способен оздоравливать наследственность, а другой её травмировать. Молитвы и мантры пробуждают резервные возможности генетического аппарата. Проклятия - разрушают волновые программы, а значит, нарушают нормальное развитие организма.
П. Гаряев считает, что с помощью словесных мыслеформ человек создает свой генетический аппарат. К примеру, ребёнок, взявший от родителей определённую программу, начинает вести себя соответствующим образом. Тем самым, он может разрушать и себя и свою среду - как социальную, так и психологическую. И передаются такие программы из поколения в поколение. Это ли не родовая карма и родовая нагрузка, о которой говорят и эзотерики и психологи?
В фильме «Живая матрица: Наука исцеления» об этом очень интересно рассказывается: медицина всегда считала, что гены отвечают за все наследственные болезни человека.
«Но гены не управляют нашей биологией! Если в семье есть наследственные заболевания, например рак. Мы отмечаем генеологию семьи и отмечаем рецепиентов искомого гена. И говорим: Вот смотрите, Генетика! Это наследственное заболевание, у них в каждом поколении были такие больные. Однако есть очень интересное подтверждение в исследовании. Когда приёмный ребенок живет в семье, генеология которой содержит ген раковых клеток, у приемного ребенка возникает рост раковых клеток точно также, как и у не приёмного, независимо от того, что приемный ребенок имеет совершенно иной набор генов!»
Нашему генетическому аппарату совсем небезразлично, о чём мы думаем, говорим и какие книги читаем. Всё впечатывается в волновой геном, то есть волновую генетическую программу, которая способна менять в ту или иную сторону наследственность каждой клетки.