 У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про "вишки Бойка", - прокуратура

У банках Швейцарії заблокували 60 млн франків, які, ймовірно, вивело з України колишнє керівництво "Нафтогазу" у справі про "вишки Бойка". Про це поінформувала федеральна прокуратура в Берні, повідомила 2 липня "Німецька хвиля", передає Цензор.НЕТ.
Прокуратура Швейцарії має двох підозрюваних, громадян України. Одного з них підозрюють у відмиванні грошей, другого - в співучасті у відмиванні.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія співпрацює зі швейцарськими слідчими.
"Дякуємо швейцарським правоохоронцям і максимально сприяємо розслідуванню - винні в угодах мають бути покарані, а гроші - повернуті українським громадянам", - підкреслив він.
можно с этого места поподробней, или сами догадаемся!?
А то деньги вернутся нкскольким очень конкретным украинским гражданам
Федеральная прокуратура в Берне блокирует, а Юґик по-быстрому все разблокирует. Он Бойко по делу вышек Бойко перевел из статуса подозреваемых в свидетели.