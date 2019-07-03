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Все про:Нафтогаз (547) Швейцарія (86) Коболєв (164)

 У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про "вишки Бойка", - прокуратура

У справі про закупівлю колишніми чиновниками "Нафтогазу" бурових установок федеральна прокуратура Швейцарії підозрює у відмиванні грошей двох громадян України.

У банках Швейцарії заблокували 60 млн франків, які, ймовірно, вивело з України колишнє керівництво "Нафтогазу" у справі про "вишки Бойка". Про це поінформувала федеральна прокуратура в Берні, повідомила 2 липня "Німецька хвиля", передає Цензор.НЕТ.

Прокуратура Швейцарії має двох підозрюваних, громадян України. Одного з них підозрюють у відмиванні грошей, другого - в співучасті у відмиванні.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія співпрацює зі швейцарськими слідчими.

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"Дякуємо швейцарським правоохоронцям і максимально сприяємо розслідуванню - винні в угодах мають бути покарані, а гроші - повернуті українським громадянам", - підкреслив він.

У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про вишки Бойка, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135369
 
   
 Топ коментарі
 
Так всё таки вышки Бойко?! А Луценко говорит что НЕА (ну не бесплатно же конечно) ....... В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура - Цензор.НЕТ 8854
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и что..гениальный плокулол снимет арест.. В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура - Цензор.НЕТ 1658
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"У прокуратуры Швейцарии есть двое подозреваемых, граждан Украины."

можно с этого места поподробней, или сами догадаемся!?
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Он должен выпить и посоветоваться с Бабой Ягой 3-го тысячелетия до Нашей Эры.
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Премию кобелев не забудь в пару млн. Деньги еще лет 10 будут заблокированы и в конце концов про них забудут, но премию надо обязательно себе выписать, кобелев!
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"У прокуратуры Швейцарии есть двое подозреваемых, граждан Украины."

можно с этого места поподробней, или сами догадаемся!?
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Бакуліну інкримінують заволодіння коштами "Нафтогазу Україна" у сумі 449 млн 963 тисячі гривень, замах на заволодіння коштами цього ПАТ у сумі 5 млрд 100 млн 36 тисяч гривень, а також у заволодінні майном і коштами "Чорноморнафтогазу" у сумі 404 млн 374 тисячі доларів при закупівлі нафтовидобувних вишок. Скандальну справу назвали на честь тогочасного міністра енергетики і давнього близького соратника Бакуліна Юрія Бойка.
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Так всё таки вышки Бойко?! А Луценко говорит что НЕА (ну не бесплатно же конечно) ....... В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура - Цензор.НЕТ 8854
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Вот это да! Коболев, однако, честнейший человек! Надо же, как сказанул:"виновные в сделках должны быть наказаны, а деньги - возвращены украинским гражданам", - подчеркнул он.(с). Дело за малым...
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Єслі шо, то я буду другим в списку за тобою. У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про "вишки Бойка", - прокуратура - Цензор.НЕТ 2467
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Главное не при Коболеве возвращать
А то деньги вернутся нкскольким очень конкретным украинским гражданам
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патамуша твоя зРада не дает убрать петиного дружбана с прокуратуры.
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Хрен тобі, бо є твій Труба. Тому поганому Слузі яйця заважають.
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Про вышки вора Бойко орут еще с времн Януковия, были все доказательства, что он купил их в три раза дороже в латвийском магазине, чем они стоят у производителя в Норвегии. Вся комнада порхоботов во главе с кортавым пгокугогом активно прятали концы вводу, таща Бойку в лидеры ********** жопаблока.
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Это такие "РАЗСЛЕДОВАТЕЛИ" (таких дел сотни), которые только могли кричать "Зрада" и пиариться на этом. Даже и не вспоминая Ефремова, который уже больше 2 лет находится в СИЗО, Штепу, Надю- пулеметчицу , когда одной рукой награждают Героем Украины, а ногой заталкивают за решетку , крича при этом "Зрада" и многое другое . Все это результат уже исторической власти Порошенко ( конституционный орган, исполнительный и судебный органы)
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В банках Швейцарии заблокировали 60 млн франков, которые, вероятно, вывело из Украины прежнее руководство "Нафтогаза" по делу о "вышках Бойко". Об этом проинформировала федеральная прокуратура в Берне Источник: https://censor.net.ua/n3135369

Федеральная прокуратура в Берне блокирует, а Юґик по-быстрому все разблокирует. Он Бойко по делу вышек Бойко перевел из статуса подозреваемых в свидетели.
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щас хрякоботы будут с пеной у рта доказывать что соевые 5 лет хотели посадить бойко и ко. хотя плокулол там состава преступления так и не нашёл.
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Эм предлагаю эти деньги сразу отправить мамке рыжого
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вот же гадские швейцарцы, мы закрываем дело,а они открывают, ну что ты будешь делать....
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Швейцария знает, что бойко - вор, генеральный кум - не верит. кто там в Европу хочет?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про "вишки Бойка", - прокуратура
 
 
 
 
 
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