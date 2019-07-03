 Канада завжди захищатиме суверенітет України, ми ніколи не погодимося з анексією Криму, - Трюдо

Канада завжди підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 2 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Сильна і незалежна Україна - це дуже важливо і для Канади, і для всього світу. Необхідно зберегти правила міжнародного правопорядку. І я хочу чітко вказати, що Канада завжди буде захищати суверенітет України, ми ніколи не погодимося з анексією Криму. Ми засуджуємо російські агресивні дії проти України", - сказав він.

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