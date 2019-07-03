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 Канада завжди захищатиме суверенітет України, ми ніколи не погодимося з анексією Криму, - Трюдо

Канада засуджує російську агресію проти України, заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Канада завжди підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 2 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Сильна і незалежна Україна - це дуже важливо і для Канади, і для всього світу. Необхідно зберегти правила міжнародного правопорядку. І я хочу чітко вказати, що Канада завжди буде захищати суверенітет України, ми ніколи не погодимося з анексією Криму. Ми засуджуємо російські агресивні дії проти України", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135367
 
 
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Вот! Трюдо и Фриланд не озаботились, как некоторые штатские! Они- решительно осуждают! И будут нас защищать, не менее решительно! Это означает, что линия фронта- понятие незыблемое. По крайней мере, на мой век- хватит.
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Пане Трюдо, а це ж наш преЗЕдент може подумати, що йому тепер можна розслабитись - Канада все "порішає". Правда, він і не "напружувався".
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...или скаже...давай , пан Трюдо, дуй сюда, , а мы , всем кварталом у Канаду, озабачиваться и поддерживать...
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А зебіл вже погодився та мутить з кацапнею
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Занимательно то, что даже если сама Украина согласится с аннексией Крыма, Канада и США все равно не согласятся и санкции сохранят, типа, как поправка Джексона Веника, вводившая санкции против СССР за ущемление выезда евреев, благополучно дожила до 2008 года и после ее отмены тут же РФ взялись щемить за Магнитского. Пока у РФ "не по чину" мощная армия, щемить ее будут всегда, независимо от аннексий и всего прочего.
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