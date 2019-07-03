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 Політика України
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 Канада вважає видачу російських паспортів жителям ОРДЛО продовженням акту агресії проти України, - Фріланд

Канада вважає проявом агресії видачу Росією своїх паспортів громадянам окупованих територій на сході України і заявляє про невизнання цих документів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд під час Конференції з підтримки українських реформ у Торонто.

"Сьогодні ми заявили про невизнання паспортів, виданих Росією жителям окупованого Донбасу. Це важливий крок", - підкреслила глава канадського МЗС.

Вона уточнила, що це не стосуватиметься громадян, які спочатку мали російське громадянство та постійно мешкали на території РФ. Водночас, за її словами, люди, які проживають в окупованому Донбасі, теж можуть отримати канадські візи.

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Для цього вони повинні підтвердити громадянство України, подавши для отримання віз українські закордонні паспорти.

"Канада розглядає видачу російських паспортів цим людям продовженням акту агресії проти України, і ми засуджуємо це. Саме тому ми прийняли таке рішення", - наголосила глава МЗС Канади.

Нагадуємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135365
 
   
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Предложите им канадские!
Ни одна зараза не возьмет **********.
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Лише роздачу паспортів? А аннексію Криму, війну на Донбасі, обстріл території України з території кацапстану - це не були акти агресії? От, якби речі ВСАСНО називалися своїми іменами, що навіть зараз не робиться, і, відповідно цим актам давали правову оцінку, а також адекватніше б підходили до покарання агресора, то агресія можливо б припинилася.
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Я смотрю , Христе явно понравился Зеленский !
Как политик , ессно...
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Христя розмовляє українською, що зрозуіло. А якою ж мовою з нею спілкується новообраний презЕдент? НЕ зрозуміло
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