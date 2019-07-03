 Канада вважає видачу російських паспортів жителям ОРДЛО продовженням акту агресії проти України, - Фріланд

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд під час Конференції з підтримки українських реформ у Торонто.
"Сьогодні ми заявили про невизнання паспортів, виданих Росією жителям окупованого Донбасу. Це важливий крок", - підкреслила глава канадського МЗС.
Вона уточнила, що це не стосуватиметься громадян, які спочатку мали російське громадянство та постійно мешкали на території РФ. Водночас, за її словами, люди, які проживають в окупованому Донбасі, теж можуть отримати канадські візи.
Для цього вони повинні підтвердити громадянство України, подавши для отримання віз українські закордонні паспорти.
"Канада розглядає видачу російських паспортів цим людям продовженням акту агресії проти України, і ми засуджуємо це. Саме тому ми прийняли таке рішення", - наголосила глава МЗС Канади.
Нагадуємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Ни одна зараза не возьмет **********.
Как политик , ессно...