 Канада вважає видачу російських паспортів жителям ОРДЛО продовженням акту агресії проти України, - Фріланд

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд під час Конференції з підтримки українських реформ у Торонто.

"Сьогодні ми заявили про невизнання паспортів, виданих Росією жителям окупованого Донбасу. Це важливий крок", - підкреслила глава канадського МЗС.

Вона уточнила, що це не стосуватиметься громадян, які спочатку мали російське громадянство та постійно мешкали на території РФ. Водночас, за її словами, люди, які проживають в окупованому Донбасі, теж можуть отримати канадські візи.

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Для цього вони повинні підтвердити громадянство України, подавши для отримання віз українські закордонні паспорти.

"Канада розглядає видачу російських паспортів цим людям продовженням акту агресії проти України, і ми засуджуємо це. Саме тому ми прийняли таке рішення", - наголосила глава МЗС Канади.

Нагадуємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.