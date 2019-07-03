 Повернення Криму і миру на Донбасі - це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це під час конференції з питань реформ в Україні в Торонто, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Повернення наших територій, полонених, настання миру – це найголовніше. Це перше, що має забезпечити держава, яка орієнтована на громадянина", – сказав Глава держави.
"І тут нам не обійтися без вашої підтримки", – наголосив президент, звертаючись до учасників Конференції.
За його словами, перед Україною стоять ще два великі виклики. Перший – економічний. За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро.
"Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, що зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", – повідомив Глава держави.
Другий виклик – інформаційний. Президент акцентував увагу на тому, що Україна має повертати не лише свої території, а й своїх людей.
"Вони не мусять втрачати зв’язок із Україною. Це наші громадяни. І сьогодні їм страшно. Вони мають український паспорт, їм дають "паспорти" "ЛНР" та "ДНР", а тепер пропонують ще й російські. Страшно, бо їх намагаються спантеличити в питанні "Хто ми?" Вони – українці. Якою б мовою вони не спілкувалися. І ми повинні усвідомити це усією країною, якщо справді хочемо їхнього повернення. Очевидно, що це найскладніше питання, яке постало перед Україною. Ми ніколи не втомимось повторювати: Донбас і Крим – це Україна", – наголосив президент.
За словами Володимира Зеленського, те, що Донбас і Крим – Україна, має нарешті почути й усвідомити керівництво Росії.
"Цілий світ повинен казати це на весь голос. Не втомлюючись. Це потрібно не тільки Україні, це потрібно і вам. Бо повернення Криму та мир на Донбасі – це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі. Пам’ятайте про це тоді, коли наступного разу будете обговорювати питання санкцій", – сказав Глава держави, звертаючись до учасників Конференції.
Папригай на бутилкє. Займісь дєлом.
Меньше обращать на них внимания, быстрее успокоятся
Как с гей-парадом
Речь о восстановлении неоккупированных территорий
Украина восстанавливает свои территории причём за счёт инвесторов в том числе и иностранных
Украина на территории Украины наводит порядок
Спокойная ночь.
Те, кому нечего ждать, садятся в седло,
Их не догнать, уже не догнать.
Браво, Зєля!
"Із ЗВР за місяць лишилося 13 мільярдів євро. 12 мільярдів уже просрали.
Браво, Зєля!"
Золотовалютные резервы Украины. Последнее обновление 21.06.2019
30.04.2019 - 20524,72 млн.$;
31.05.2019 - 19402,08 млн.$. Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Других данных у минфина пока нет. Поделитесь, будь ласка, своим источником для сравнения.
Дамбаз - это как Кенигсберг для Германии,как Курилы для Японии..
"Он есть,где-то там,в мрачном кацапском далеке..но придёт день,и он снова станет нашим !"
может опять диверсия и ему подсунули материалы с прошлых выступлений пороха?
Владимир - не будь как хряк...
Бачыш - я цябе прымусiу нават мовай пiсаць
Ты мусiць спужауся што фарумчане зараз цябе абвiнавацяць у кацапiзме.
вчера вдохновленные уже шины на Майдане тестировали..
Какое восстановление Донбасса?
Какой форум и инвесторы?
Что за капитулятивная риторика?
Почему бы не сказать - ***** рано или поздно за все заплатит. Помогайте нам освободить Украину от *****, давайте нам правовую поддержку в международных судах - и ***** и его ********* будет вечным инвестором для Донбасса?
Где хоть слово про ответственность ***** за эти руины???
Люди...оно говорит по бумажке. Эту бумажку написали дебилы и враги Украины. Вроде бы звучит лучше, чем "давайте проведем референдум по дружбе с *****м или отменим заком о языке" - правда? Но ***** они не обвиняют и ничего с него не требуют!!!
Не верьте этим коллаборантам!
Они работают на *****!!!
Картоплю краще посапуй іди.