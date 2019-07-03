 Повернення Криму і миру на Донбасі - це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це під час конференції з питань реформ в Україні в Торонто, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Повернення наших територій, полонених, настання миру – це найголовніше. Це перше, що має забезпечити держава, яка орієнтована на громадянина", – сказав Глава держави.

"І тут нам не обійтися без вашої підтримки", – наголосив президент, звертаючись до учасників Конференції.

За його словами, перед Україною стоять ще два великі виклики. Перший – економічний. За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро.

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"Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, що зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", – повідомив Глава держави.

Другий виклик – інформаційний. Президент акцентував увагу на тому, що Україна має повертати не лише свої території, а й своїх людей.

"Вони не мусять втрачати зв’язок із Україною. Це наші громадяни. І сьогодні їм страшно. Вони мають український паспорт, їм дають "паспорти" "ЛНР" та "ДНР", а тепер пропонують ще й російські. Страшно, бо їх намагаються спантеличити в питанні "Хто ми?" Вони – українці. Якою б мовою вони не спілкувалися. І ми повинні усвідомити це усією країною, якщо справді хочемо їхнього повернення. Очевидно, що це найскладніше питання, яке постало перед Україною. Ми ніколи не втомимось повторювати: Донбас і Крим – це Україна", – наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, те, що Донбас і Крим – Україна, має нарешті почути й усвідомити керівництво Росії.

"Цілий світ повинен казати це на весь голос. Не втомлюючись. Це потрібно не тільки Україні, це потрібно і вам. Бо повернення Криму та мир на Донбасі – це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі. Пам’ятайте про це тоді, коли наступного разу будете обговорювати питання санкцій", – сказав Глава держави, звертаючись до учасників Конференції.

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