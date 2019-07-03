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Все про:Зеленський (1907) Крим (7085) Донбас (12362)

 Повернення Криму і миру на Донбасі - це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі, - Зеленський

Неможливо говорити про розвиток України, не торкаючись теми Донбасу і Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це під час конференції з питань реформ в Україні в Торонто, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Повернення наших територій, полонених, настання миру – це найголовніше. Це перше, що має забезпечити держава, яка орієнтована на громадянина", – сказав Глава держави.

"І тут нам не обійтися без вашої підтримки", – наголосив президент, звертаючись до учасників Конференції.

За його словами, перед Україною стоять ще два великі виклики. Перший – економічний. За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Зеленський на зустрічі з Волкером у Канаді

"Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, що зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", – повідомив Глава держави.

Другий виклик – інформаційний. Президент акцентував увагу на тому, що Україна має повертати не лише свої території, а й своїх людей.

"Вони не мусять втрачати зв’язок із Україною. Це наші громадяни. І сьогодні їм страшно. Вони мають український паспорт, їм дають "паспорти" "ЛНР" та "ДНР", а тепер пропонують ще й російські. Страшно, бо їх намагаються спантеличити в питанні "Хто ми?" Вони – українці. Якою б мовою вони не спілкувалися. І ми повинні усвідомити це усією країною, якщо справді хочемо їхнього повернення. Очевидно, що це найскладніше питання, яке постало перед Україною. Ми ніколи не втомимось повторювати: Донбас і Крим – це Україна", – наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, те, що Донбас і Крим – Україна, має нарешті почути й усвідомити керівництво Росії.

"Цілий світ повинен казати це на весь голос. Не втомлюючись. Це потрібно не тільки Україні, це потрібно і вам. Бо повернення Криму та мир на Донбасі – це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі. Пам’ятайте про це тоді, коли наступного разу будете обговорювати питання санкцій", – сказав Глава держави, звертаючись до учасників Конференції.

Читайте: Україна може досягти прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі тільки політико-дипломатичним шляхом, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135364
 
   
 Топ коментарі
 
Добрі слова Президента України.. Чи й тут петіні прихильники здіймуть гвалт?
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Все окончательно зеля сдал Украину.Да порохня.При Пете такого точно не было)))
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Да Крым и Донбасс - это Украина. Как бы тут ни вбрасывали годами про «отрезать и забыть»
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Добрі слова Президента України.. Чи й тут петіні прихильники здіймуть гвалт?
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Нє, все добре. Для відновлення Донбасу потрібні інвестори. Будемо відбудовувати.
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Главноє- нє бєжєнєц. Как работа, Ла-ла? Возвращатца собіраєшся?
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Порохобот, в Польше клубника отошла? Вернулся?
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Нікогда нє бил. А у русскіх што, тєпєрь не про унітази, а про клубнику шуточкі?
Папригай на бутилкє. Займісь дєлом.
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Ну значит опять, порохобот, сбрехал. Ничего удивительного. Каков ПОП - таков и соевый приход
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Што орєш, русня? Бутилка пузатая попалась?
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Порохобот, тебе уже крики слышаться из монитора? Галюны? Это хорошо
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А, тобто ти не кричиш?- Ну, значить звик.
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Да и фиг бы с ними
Меньше обращать на них внимания, быстрее успокоятся

Как с гей-парадом
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Ті, що брали участь в гей-параді, не вбивають. Паралель взагалі незрозуміла.
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Я тоже думаю что участники гей-парадов лучше соевых ботов
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не обижай участников гей-парадов такими сравнениями
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Ні, все добре - терористи вбивають наших громадян, а ми за наші податки будемо будувати терористам інфраструктуру. Що тут поганого?
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Не террористам а себе
Речь о восстановлении неоккупированных территорий

Украина восстанавливает свои территории причём за счёт инвесторов в том числе и иностранных
Украина на территории Украины наводит порядок
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только кацапы бодрствуют. В пєтропавловскє-камчатском полдень?
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Головна помилка, або звичайна тупість" "... на каком бі язіке мі не общались...". Коли до цього Зе дойде, що мова і є головним бар'єром на шляху гібридної війни, то може щось в його маленькій черепній коробці перемкне в інший бік, українській.
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Тем, кто ложится спать - Спокойного сна.
Спокойная ночь.

Те, кому нечего ждать, садятся в седло,
Их не догнать, уже не догнать.
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так...зараз воняти почнуть боти... іноді коли чітаєш пости . достатньо декілька прочітати і таке враження що я знаходжусь на сепарському чі російському ресурсі якомусь...десь там за поребріком.... щось таки схоже на 5 и перший канал...(( взбунтовалось 25% ""еліти" країни проти президента....., бо у них свій президент...екс президент....зміцнюють країу.продовжують ділити на 25 і 75 % ... кажуть що меншість якістніша і правільніша за більшість..так рішили що вони ЕЛІТА КРАЇНИ... РЖУ НЕ МОЖУ ....і давай в них какшками кидати....* 25% цяця...а 75 % кака))
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Судя по количеству многоточий, т.е. отсутствие законченных мыслей, ты, зебил, сейчас надорвешь свою единственную извилину.
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БУБНІК НЕ БУБНИ ТУТ МЕНІ! ну ви задрали своїми зауваженнями... де написано що многоточий нельзя ставить? це просто показує незакінчену думку до якої можно домислити далі іншим чітачам. іншим капс не довсподобі. третім саме написане... та бачу блін вам не угодишь...такі смішні якісь давати поради і зауваження як кому писати і де крапки ставити чі капс включати. для цього і придумали крапки і капс для різноманіття написаного і вираження думок і емоцій. но вам курячіми мізками зрозуміти це не дано..іди гуляй...в першому турі за пороха голосував до речі . в другому дещо зрозумів після рейтенгу що все пропало...і рано пити боржомі...і не голосував я в другому турі. до виборів я писав і був проти зеленського до речі...а зарах спостерігаю...і нічого такого не бачу проти... ви хотіли щоб країна йшла в нато. в европу. проти рашки. крим і донбас україна?! так воно все і є при ньому. всі проти ЗЕ в рашці. опозиція і донбас .всі заяваляють що політика ЗЕ така як і у ПОРОШЕНКО ! так якого вам треба ще щоб ви не воняли ....??
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"Сыпьте умными словами, дураки пойдут за вами"
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Шарий в Верховной Раде порядок наведет. Будет и мир вам, и спокойный сон.
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Із ЗВР за місяць лишилося 13 мільярдів євро. 12 мільярдів уже просрали.
Браво, Зєля!
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За экономику отвечает кабмин.Как там к другану петиному вопросов как всегда нету)))
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Дивно. А ще до 20 травня за все відповідав Порошенко.
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Ну так колалиция его и премьер его.Конечно спрос с него)))
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так коалиции не ту уже 4 года, не? А грося вообще открестился и ударился во все тяжкие со своей партией. Опять порох вам в штаны нагадил?
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і хто є відповідальним за ЗВР в країні? часом не призначений Мародьором голова НБУ? Возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8386
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Прокинься. Уже півтора місяці як править Зєля. Чи він зайнятий біганиною по фонтанам та пожиранням шаурми?
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то хто все ж таки призначав гєніального голову? кого першого в буцигарню? Возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2084
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А хто не зняв призначенця Порошенка? Чому Зєля не призначив на голову НБУ когось із Кварталу-95? Його все влаштовує?
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В буцигарню тих, хто вибрав для України кацяпський тупик
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какие порохоботы все же дебилы, а еще на других стрелки переводят...мало ли что там зеленский перед выборами наговорил?петя в 2014 году нам тоже обещал и ато за 2 недели, и доллар по 10 и много чего еще...а нацбанк у нас независимая институция, если ты не знал об этом, и зеленскиий туда еще явно не добрался и без большинства в раде не мог
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кацахол
"Із ЗВР за місяць лишилося 13 мільярдів євро. 12 мільярдів уже просрали.
Браво, Зєля!"

Золотовалютные резервы Украины. Последнее обновление 21.06.2019
30.04.2019 - 20524,72 млн.$;
31.05.2019 - 19402,08 млн.$. Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Других данных у минфина пока нет. Поделитесь, будь ласка, своим источником для сравнения.
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ахаха, этот клоун еще всех и в заблуждение тут вводит...а источником он не поделится, потому что в его методичке он не указан
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Все окончательно зеля сдал Украину.Да порохня.При Пете такого точно не было)))
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Зеля навмисне не бажає помічати того, що всі країни нарощують озброєння і готуються до війни ? Ніякого миру не буде. Забудьте це слово.
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Другие страні наращивают, а в украине "греются" на контрактах в оборонпроме.
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Да уж, жирный клоп каломойский насосался на поставках, и зеленому шуту в офшоры перепало.
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Разве? А о Гладковских что скажете? Они не "насосались"?
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пока жива раха- никто не сможет спать спокойно.
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Да Крым и Донбасс - это Украина. Как бы тут ни вбрасывали годами про «отрезать и забыть»
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100%
Дамбаз - это как Кенигсберг для Германии,как Курилы для Японии..
"Он есть,где-то там,в мрачном кацапском далеке..но придёт день,и он снова станет нашим !"
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это по крыму такое сравнение, донбасс он где то поближе будет
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опять по текстам пороха шпарит тупой клоун. и опять с бумажки.

может опять диверсия и ему подсунули материалы с прошлых выступлений пороха?
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Так порохоботи ж скрізь. От і підставляють молодого презедента...
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Що скажуть прихильники Пепи? Зрада чи перемога?
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шо вони скажуть.. те шо українців залишилось в Україні лише 25%.. решта агенти Кремля і зебіли Возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3288
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Как раз тупые зедебилы теряют активность. Посмотри соцопросы - за неделю 4% отвалилось. В одном ты прав - вас еще дохрена. Это потому что на всех зедебилов мозгов маловато.
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Для полноценной международной поддержки нужны реальные политические и экономические реформы. Жаль, пять лет хряк у Украины украл.
Владимир - не будь как хряк...
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Віктар, а кто развязал войну на Донбассе?
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РФ - сутками на форуме, а элементарных вещей не знаешь
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він ще не знає чий Крим.. постійно перепитує Возвращения Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3970
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О, нічого. А ти задоволений політикою Лукашенка і російською мовою?
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Не, не задаволены.
Бачыш - я цябе прымусiу нават мовай пiсаць
Ты мусiць спужауся што фарумчане зараз цябе абвiнавацяць у кацапiзме.
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Он этим гордиться, раз кацапизм вынес в свое погоняло
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Але ж вийти на протест кишка тонка, ага? Легше повчати як треба жити українців в інтернеті, так, Вітя?
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Так это диванный поцреот. Дальше писанины дела не будет. Да и то на чужом форуме.
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Хороший вопрос. Думаю, что ответа не будет или, в лучшем случае, проблеет про повстанцев))
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Ты мне так и не ответил, порохоботина(вернее ответил кнопкой спам) - так ты готов лично пойти в атаку на путиноидов?
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Я как раз готов. А ти долго еще будеш сидеть на украинских форумах и оскорблять украинцев, житель окупированной русскими територии?
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Так чего ждешь - контракт на порохоботство держит?
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Контракт. З тербатом. Так що плямкай собі біля російської матні мовчечки.
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То что сделал ЗЕ за 40 дней своего президентства поистине вдохновляет..ВСУ открыли настоящий сезон охоты на сепаров!С приходом Хомчака за месяц их нащёлкали стока,что Гиркин и Пушилин взвыли!Охота на дорогущую технику и сепаров будет продолжаться вне зоны отвода!Метод кнута и пряника .
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вдохновляет - не то слово !
вчера вдохновленные уже шины на Майдане тестировали..
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Это где ж ты такой всплеск задвухсотенных сепаров при блазне разглядел? Даже разведка молчит, один ты раскукарекался. Можно сравнить сводки за март и за июль - покажеш зростання кількості зашкварених сєпаров.
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у них там уже свой мир -непонятный для нас -лапти водка балайка .чебурашка искандеры .... вырыть канал от Очакова до Бердянска и построить забор с колючки и под напряжением как в парке Юрского периода и пусть наслаждаются своим миром и не шастают к нам
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Дебил, *****!
Какое восстановление Донбасса?
Какой форум и инвесторы?
Что за капитулятивная риторика?
Почему бы не сказать - ***** рано или поздно за все заплатит. Помогайте нам освободить Украину от *****, давайте нам правовую поддержку в международных судах - и ***** и его ********* будет вечным инвестором для Донбасса?
Где хоть слово про ответственность ***** за эти руины???
Люди...оно говорит по бумажке. Эту бумажку написали дебилы и враги Украины. Вроде бы звучит лучше, чем "давайте проведем референдум по дружбе с *****м или отменим заком о языке" - правда? Но ***** они не обвиняют и ничего с него не требуют!!!
Не верьте этим коллаборантам!
Они работают на *****!!!
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Перестань курить это дерьмо, ты убиваешь себя.
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А вот выше порохоботня скавчить, что Клован шпарит по текстам, украденным у вашей миролюбной Свинюки. Вы бы определились как-то одно гавкать
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представляешь, Узеленские таки умеют немного редактировать текст, убирая упоминание про *****.
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вы правы. про ответственность раши - ни слова. подождите, он еще расскажет про то как надо восстановить шахты, бо переоборудовать ТЭС не смогли. сперва вбухают миллиарды, а потом будут шахты субсидировать. золотое дно... вот только мне сдается, что дураков нет. пару лимонов на гуманитарку... вот - максимум, чего можно добиться просьбами. единственный и неповторимый источник для всех "восстановлений" - раша, платящая репарации и компенсации.
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Зєлі треба обіцяти не лише русскій ізиг та мільярдні інвестиції та відбудову, а ще й легалізацію бурятів та інших росіян.
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Санитары, вроде тебя, все такие, или ты у нас особенный, единственный и неповторимый. Кстати как там ваша палата №6, ой извини перепутал, "Зона мира" поживает, пациенты все живы, здоровы, на людей некидаются, как обычно. Повернення Криму і миру на Донбасі - це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3769
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Єлажев, дитя переселенців з Сибіру, ти знову до ;тяпніци; не дотіг?
Картоплю краще посапуй іди.
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Порохоботам не угодишь, и так плохо и эдак...
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Так же як і вам раніше. Вони у вас же і навчились.
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Для востановления донбаса, его надо вернуть
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єти зебилі говорят про мир и пускают в страну рыгов .. ... я сваливаю в канаджу .. желаю. всем зебилам оказаться в ссср 2.0.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПовернення Криму і миру на Донбасі - це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі, - Зеленський
 
 
 
 
 
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