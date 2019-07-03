 Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Неймовірні речі відбуваються з балотуванням громадянина Клюєва в нардепи. Нерішучість і пасивність низки державних інституцій, парадоксальність прийнятих рішень - відверто дивує!
Після довгого робочого дня роботи української команди на чолі з Президентом Зеленським в Торонто - хоч в Україні вже настала ніч - провів селекторну нараду з підрозділами МВС України по ситуації, що склалася. За результатами - направив до ЦВК лист. Сподіваюся, що він послужить підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва.
Демократія - це не хаос маніпуляцій недосконалими процедурами. Будемо відстоювати закон і здоровий глузд!", - написав Аваков.
23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.
Нагадаємо, у грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора"
В березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.
а в том что он с 2011 года живет в Литве
и в Украине не появлялся
и есть этому доказательства
(то есть по Конституции не имеет права избираться)
но ВС все эти доказательства отбросил
Портнов и Богдан рулят
а в том что он с 2011 года живет в Литве
и в Украине не появлялся
и есть этому доказательства
(то есть по Конституции не имеет права избираться)"
простите, а статью Конституции не подскажете???
И так во всём.
Дубинского?
Это тот который топит за лыныры и дыныры?
Скажите,надо все смотреть?
Думаю, що ця нова Рада теж дового не протримається. Треба вибори по відкритим спискам пропоціоналки.
мертв"ячук і інші риги), завдяки побудованій системі гарантовано пролазять в в.зраду) !
лишать ?
знімайте обох, бо знімуть вас всіх.
Это вы путаете понятия: агрессор и военный преступник.
Агрессор может не совершать военного преступления,т.е. не нарушать так называемых правил ведения войны,но агрессия от этого не перестает быть преступлением.
Поэтому это два разных состава преступления.
Путаница в вашей голове возникает из за того что международный уголовный суд не имеет в своем уставе утвержденного участниками суда состава уголовного преступления - "агрессия".
Это не потому что агрессия это не преступление,а потому что бюрократические моменты.
Война гибридная,где непосредственно военные действия только небольшая часть,а главная это информационная.
Убедить противника в том что он не прав.
Вот как вы все время спрашиваете почему пропагандист Шарий враг?
А может это его личное мнение?
А как же свобода слова?
Где уголовные дела против них. Почему для отказа регистрации нужно искать формальные предлоги?
Почему за 5 лет порошенковской власти ни одно майданное дело и ни одно резонансное дело весны 2014 не было доведено до конца, а реальные обвинения были заменены фиктивными. Незаконное обогащение, отсутствие в стране, что за бред для людей из окружения януковича и явных изменников?
Порошенко там чего-то требует? А что он требовал прошедшие 5 лет?
И то исключительно формально
Есть определенный список требований и ни кого кто под них не подходит не зарегистрируют,кроме особенных особ,таких как Клюев и Шарий.
Если не веришь попробуй что то оформить не выполнив все обязательные требования.
Поэтому это наглая провокация предназначенная для того что бы продемонстировать лохам что Закон это пустое место если нужно пропихивать российские интересы.
Если это пройдет дальше будет больше.
Например так называемые пророссийские активисты будут .издить тебя,а полиция составит на тебя протокол за нарушение общественного порядка.