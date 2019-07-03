 Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Неймовірні речі відбуваються з балотуванням громадянина Клюєва в нардепи. Нерішучість і пасивність низки державних інституцій, парадоксальність прийнятих рішень - відверто дивує!

Після довгого робочого дня роботи української команди на чолі з Президентом Зеленським в Торонто - хоч в Україні вже настала ніч - провів селекторну нараду з підрозділами МВС України по ситуації, що склалася. За результатами - направив до ЦВК лист. Сподіваюся, що він послужить підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва.

Демократія - це не хаос маніпуляцій недосконалими процедурами. Будемо відстоювати закон і здоровий глузд!", - написав Аваков.

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23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, у грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.

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В березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.