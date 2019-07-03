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 Політика України
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Все про:Аваков (1168) вибори (4096) Клюєв Андрій (67) ЦВК (671)

 Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича. ДОКУМЕНТ

Глава МВС України Арсен Аваков провів нараду з підрозділами МВС, за результатами якої направив у ЦВК лист щодо зняття кандидатури ексглави АП України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва з позачергових парламентських виборів 21 липня у Верховну Раду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Неймовірні речі відбуваються з балотуванням громадянина Клюєва в нардепи. Нерішучість і пасивність низки державних інституцій, парадоксальність прийнятих рішень - відверто дивує!

Після довгого робочого дня роботи української команди на чолі з Президентом Зеленським в Торонто - хоч в Україні вже настала ніч - провів селекторну нараду з підрозділами МВС України по ситуації, що склалася. За результатами - направив до ЦВК лист. Сподіваюся, що він послужить підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва.

Демократія - це не хаос маніпуляцій недосконалими процедурами. Будемо відстоювати закон і здоровий глузд!", - написав Аваков.

Дивіться також: "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з розясненнями щодо ексглави АП Януковича 01

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, у грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.

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В березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.

Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з розясненнями щодо ексглави АП Януковича 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135362
 
   
 Топ коментарі
 
зачем весь этот цирк со шмарием и плюевым? в партии мертвячука, гарантированно проходящей в парламент, каждый первый точно такой шмарий и плюев. но никто писем не пишет и не снимает их с "выборов".
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дело не в драке
а в том что он с 2011 года живет в Литве
и в Украине не появлялся
и есть этому доказательства
(то есть по Конституции не имеет права избираться)
но ВС все эти доказательства отбросил
Портнов и Богдан рулят
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А на шария ничего нет, даже драку в маке закрыли Надеюсь, что Клюева снимут с выборов, - Аваков направил в ЦИК письмо с разъяснениями относительно экс-главы АП Януковича - Цензор.НЕТ 2738
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дело не в драке
а в том что он с 2011 года живет в Литве
и в Украине не появлялся
и есть этому доказательства
(то есть по Конституции не имеет права избираться)
но ВС все эти доказательства отбросил
Портнов и Богдан рулят
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"дело не в драке
а в том что он с 2011 года живет в Литве
и в Украине не появлялся
и есть этому доказательства
(то есть по Конституции не имеет права избираться)"
простите, а статью Конституции не подскажете???
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ст.76 Конституции "Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років."
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Беда в том что наше законодательство было переработано теми же Портновым и Киваловым так что законы противоречат себе и их можно обойти.Тут Парубий обратился к пограничникам мол пересекал ли Клюев границу за последние 5 лет?Если нет то его нельзя регистрировать.Но оказывается он и не выезжал официально(нелегально он удрал).Вот и получилось что он проживал.Правда он находится в розыске по статье.Но тогда надо было дорабатывать раньше законы,чтобы таких не допускать к выборам.Сейчас видно насколько наши юристы законодатели эффективно работали последние 5 лет. Из за этого коррупционеры на свободе,сепаратисты свободно призывают к расколу Украины,убийцы легко избегают заслуженных наказаний,о заказных вообще говорить не о чём.
И так во всём.
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Нет, это Порошенко рулит.. Смотрите Дубинского на ютубе. Глава ЦВК, Слипачук - креатура Порошенко. Да и судовая реформа - дело рук Порошенко.
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Кого смотреть?
Дубинского?
Это тот который топит за лыныры и дыныры?
Скажите,надо все смотреть?
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Только пи_ары смотрят сепара дубинского.
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ПОДСТИЛКА аваков,а ЧЕГО ТЫ НЕ ПРЕДСТАВИЛ ДОКУМЕНТЫ РАНЬШЕ,А ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ ДУРАЧКОМ,ВАЛЯ ВСЕ НА ДРУГИЕ ИНСТИТУТЫ,ПРОС-КА !!!!!!!!
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а 5 последних лет не жил в Украине ?. хотя шария надо завлечь чем то в Украину и наказать.
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Судя по тому как в Фейсбуке зелеботы принялись топить за шария то не только не снимут, а помогут.
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Якщо придивитись, то там окрім Клюєва лайна поналізе. І по списку Зєлі включно.
Думаю, що ця нова Рада теж дового не протримається. Треба вибори по відкритим спискам пропоціоналки.
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Ви зробили це разом! Тепер кажете, що ця нова Рада теж дового не протримається... Вони вже вас злякались...
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Українців так нагодували Зрадою що на справжню зраду вони вже не звертають уваги.
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А что получается что Клюев передал бабло в кассационный суд при верховном суде чтобы его зарегистрировали напрасно? Как же так? Он же заплатил шоб стать депутатом
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Ну хоть Аваков шевелится. Прокуратура вообще не замечает ничего такого.
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ринат ахмедов--ТЫ ДАВНО С ПСИХУШКИ,иди лекарство принимай !!!!
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зачем весь этот цирк со шмарием и плюевым? в партии мертвячука, гарантированно проходящей в парламент, каждый первый точно такой шмарий и плюев. но никто писем не пишет и не снимает их с "выборов".
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Це питання до свинакрника який всі п"ять років тільки підтримував мертвечука і вів з ним спільний бізнес.
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А нафта якою спільно торгують то що? Чи ти думаєш що в пороха звідти кешу нема. Це тільки горбачов нічого не знав що у нього в країні відбувається.А ці бариги звідусіль мають зиск якщо навіть оборонпром розкрадали під час війни,чи це тобі теж новина.
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А я що тобі генплокулол що ти мені лозунги пишеш. Напиши краще оперу. Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича - Цензор.НЕТ 8986
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а шарія залишать? тоді і єнакієвського запишіть він же у вас ні в чому не винен.
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ліксєїч пішов, система його залишилася, шо дивного?
мертв"ячук і інші риги), завдяки побудованій системі гарантовано пролазять в в.зраду) ! Надеюсь, что Клюева снимут с выборов, - Аваков направил в ЦИК письмо с разъяснениями относительно экс-главы АП Януковича - Цензор.НЕТ 1418
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Как не странно, письмо Авакова- цивилизованный путь решения ситуация (пока о результатах говорить рано- время покажет)- это вкорне отличается от тех "акций" протеста уходящей в историю власти Порошенко и Ко, где избивают журналистов..
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Я бы рекомендовал МВД, ГБР, НАБУ, СБУ, НАЗК, САП возбудить уголовные дела против Слипачук и членов ЦИК , а также судей Верх.суда за противозаконное принятие решений... Хватит уже сюсюкаться с ними. Терпение народа не безгранично !
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Так Верховний суд зобовязяв ЦВК зареєструвати їх .Напевно питання треба ставити до суду.
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а шаріка ?
лишать ?
знімайте обох, бо знімуть вас всіх.
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А медведчука хоть можно оставить? а то он столько наговорил
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Ти за свого дояра переймайся,а ми вже якось самі розберемось.
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Что сами разберетесь - это точно, дело только ваше. но противостояние заслуживает внимания, очень важный исторический опыт для других. простые люди желают вам только успехов.
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Дякуєм за побажання, тільки ***** теж не сам захопював Крим і Донбас, а прості люди які теж бажають нам добра вбиваючи наших людей. Тож від такої допомоги вже нудить, враховуючи вашу дружбу з окупантом.
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По факту мы не та держава, что определяет геополитический расклад в мире и регионе, можем сами легко оказаться в переплете у крупных игроков. Разного рода целесообразности вынуждают разные страны в разной степени и торговать и искать компромиссы, ну Вы, в принципе, наверное понимаете. К сожалению, такова реальность.
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Как и Украина во время оккупации Грузии.
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Ви навіть не держава а *********** продажний придаток який вважає кацапів братами а НАТО ворогом від якого треба захищатись.Тільки не НАТО у вас забрали віру мову нафто і газопроводи і володіють вашою економікою армією і всіми вами.А ви мовчите бо вас продажних це влаштовує.
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Вы сыпите какими-то клише, на уровне медведей на улицах москвы, выносите вердикты из своих утопических представлений о мироустройстве. Ваше желание стать независимым и успешным похвально, так станьте им в реальном мире, наша страна вам явно не мешает.
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Шарія за грати! ШАРІАТУ в Україні НІ!
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Браво пане Арсене Борисовичу ! Взгалі вважаю тріумвірат Турчинов=Аваков=Яценюк самим вдалим та ефективним антикризовим Директоратом в 2014 р. в Україні.
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Нехорошо это - желать кому-то смерти, опасно энергетически, не поддавайтесь таким провокациям, ищите другие способы проявления политических взглядов. только в прямом противостоянии такое еще, вероятно, допустимо.
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Очень даже хорошо . Враг должен быть - мёртвым Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича - Цензор.НЕТ 2441 ,, иначе таковым можешь стать ты сам . Тут не до заповедей . .
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Вы умышленно путаете понятия политический противник и военный преступник, объединяя их одним словом враг? или так, для красного словца
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Нет нет.
Это вы путаете понятия: агрессор и военный преступник.
Агрессор может не совершать военного преступления,т.е. не нарушать так называемых правил ведения войны,но агрессия от этого не перестает быть преступлением.
Поэтому это два разных состава преступления.
Путаница в вашей голове возникает из за того что международный уголовный суд не имеет в своем уставе утвержденного участниками суда состава уголовного преступления - "агрессия".
Это не потому что агрессия это не преступление,а потому что бюрократические моменты.
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Ничего не понял, особенно про то, кто по вашему тот самый шарий, что заслуживает смертной казни.
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Коллаборант.
Война гибридная,где непосредственно военные действия только небольшая часть,а главная это информационная.
Убедить противника в том что он не прав.
Вот как вы все время спрашиваете почему пропагандист Шарий враг?
А может это его личное мнение?
А как же свобода слова?
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а рыл не казнили - они "за что боролись, на то и напоролись". Почему бы Шарику того же не пожелать?
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В юрисдикцию Международного уголовного суда (п. 1 d) ст. 5) на основании Статута, принятого в Риме 17 июля 1998 года, потенциально входит преступление агрессии. Однако дефиниция определения преступления агрессии и условия введения юрисдикции за него не были приняты. Разработка определения агрессии (включая условия осуществления юрисдикции) завершилась на Конференции государств-участников по обзору Римского Статута Международного уголовного суда 11 июня 2010 г. в Кампале, Уганда, принятием консенсусом поправок, содержащих определение преступления агрессии (ст. 8-бис) и условий осуществления юрисдикции в отношении этого преступления (ст. 15-бис и 15-тер). Компромисс, достигнутый в результате длительных и напряженных переговоров, следует считать важнейшим вкладом, как в реализацию задач международного уголовного правосудия, так и целей Организации Объединенных наций по обеспечению мира и международной безопасности. Для того, чтобы они стали действующими, был предусмотрен сложный порядок: помимо требований к вступлению силу была предусмотрена «отложенная юрисдикция МУС».
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Ничего я не путаю . Враг- это не только военный преступник , но и идеологический . Геббельс например , никого не убивал , но убивали под воздействием его проповедей . Тут аналогично . Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича - Цензор.НЕТ 3436 .
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Портнов, шарий, клюев.
Где уголовные дела против них. Почему для отказа регистрации нужно искать формальные предлоги?
Почему за 5 лет порошенковской власти ни одно майданное дело и ни одно резонансное дело весны 2014 не было доведено до конца, а реальные обвинения были заменены фиктивными. Незаконное обогащение, отсутствие в стране, что за бред для людей из окружения януковича и явных изменников?
Порошенко там чего-то требует? А что он требовал прошедшие 5 лет?
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На Петра Лексеича тоже всякое вешают, а уголовных с реальной перспективой тоже нет, только падающий рейтинг.
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Где падающий Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича - Цензор.НЕТ 7633 ,, 8 с копейками , как было месяц назад , так и осталось . ?!! А вот у слюг урода покатился вниз ,,сразу на 4 пункта . Хотя ,, все это условно . Разные конторы - разные данные .
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А хто його посадить,його кум якого він призначив?
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Из этих троих уголовное дело открыто только на Клюева
И то исключительно формально
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Почему вдруг искать формальные предлоги?
Есть определенный список требований и ни кого кто под них не подходит не зарегистрируют,кроме особенных особ,таких как Клюев и Шарий.
Если не веришь попробуй что то оформить не выполнив все обязательные требования.
Поэтому это наглая провокация предназначенная для того что бы продемонстировать лохам что Закон это пустое место если нужно пропихивать российские интересы.
Если это пройдет дальше будет больше.
Например так называемые пророссийские активисты будут .издить тебя,а полиция составит на тебя протокол за нарушение общественного порядка.
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Интересно, а Колян Азарыч, ******** Украины, ишо успееть зарегицца?
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А где же официальная зе-влада , почему молчит ??? Изволь-те хоть слово молвить , зебилы !!! Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича - Цензор.НЕТ 2502 .
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Порошенко повністю Азірова реабілітував. Тому треба садити Порошенка спочатку
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Сулима , ты же меня знаешь .. Твой этот коммент явно не по адресу . .
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Куда уж 73%-ым зеBilaм с такими известными тягаться-им просто нужно тупо лечь,чтобы такого высококлеточного уровня,кaк гноеройные, достичь!
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Про Шария молчит как партизан. Очередное доказательство про совместную работу Авакова и Шария.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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