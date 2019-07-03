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 Політика України
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Все про:Зеленський (1907) Канада (667) безвізовий режим (775) Трюдо Джастін (82)

 Зеленський розповів про домовленість із Канадою щодо спрощення поїздок для українців

Угода про молодіжні обміни, яку вже в найближчі місяці планують підписати Україна і Канада, дозволить громадянам двох країн за спрощеною процедурою здійснювати взаємні подорожі з метою навчання і працевлаштування на строк до 1 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Торонто заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мені дуже хотілося б, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід", - сказав президент.

Також Глава держави повідомив, що канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.

"Ми на це дивимося, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", - підкреслив Зеленський.

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Президент також додав, що розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг і інвестицій, про яку домовилися сторони, створить додаткові можливості для підприємців IT та інших галузей. "А це означає більше робочих місць, кращі відносини між нашими країнами", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135361
 
 
 Топ коментарі
 
Можна їхати на роботу в Канаду, терміном на 1 рік.
Зеля створив нові робочі місця ))
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Тут постоянно претензии, что Зеленский на хлебные места
назначает своих приятелей и деловых партнёров.
А что, по вашему, он должен назначать на хлебные места
ваших приятелей и деловых партнёров?
(С)
@Anakoyher
🤔
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бо вони і ви все зробили, щоб українцям в Україні не було місця.
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кацапче, поменше всовуй свій п'ятачок в наші справи..
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Судя по нику мой сосид.
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Можна їхати на роботу в Канаду, терміном на 1 рік.
Зеля створив нові робочі місця ))
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Это и раньше можно было. Это пустой трёп от клоуна. Работать могут айтишник и и инженеры, как и сейчас
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стопудово! при петрушці мільйони українців їздили тільки на каву у Відень )))
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Скоро и в Торонто на каву можно будет съездить ))
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Речь идёт о туристических поездках. Рабочая виза при этом не предоставляется.
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Нихрена он не створив - такие договоренности с кандачка не решают - это месяцы и годы переговоров. Канада в этом вопросе (в визовом) одна из самых консерванивных стран, переговоры ведутся с ними уже давно и понемножку она делает уступки. И заслуга в этой договоренности украинского МИД возглавляемый ненавистным Климкиным и уж точно без Зе. Зе просто поехал пожать руки и "перерезать ленточку"
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Трындец Канаде.
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може хоче таким чином звільнити територію? Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев - Цензор.НЕТ 8619
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Та ти шо? І Зеленський з України продовжує "виводити" працездатну молодь? А що на це скаже Бойко з Мураєвим? Адже як кажуть вони "енто пльохо, некаму работать" Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев - Цензор.НЕТ 2249
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Всё это очень мило, конечно. Только вот билеты на самолет стоят столько, шо хоть с визами, хоть без виз до Канады - дорого! Но и на том спасибо.
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Ну, если еще и билеты бесплатными сделать... Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев - Цензор.НЕТ 8089
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это он так возвращает украинцев в страну? креативненько
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А різні жопоблоки обіцяють створювати робочі місця в Україні, тому і зростає у них рейтинг. Зебєня знає про це?
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А с чего ты взял, что украинцам нужны рабочие места именно в Украине, а не в Канаде? Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев - Цензор.НЕТ 1045
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Соя все равно не поедет. Никуда и раньше не ездила и теперь не поедут.
Нигде не были, ничего не видели.
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Зате сєпари з Донецька їздять, плачуться і отримують притулок. Щоб потім цілодобово гидити в інтернеті на Україну.
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Не тупите, он договорился про инженеров и айтишников..... Только вот и раньше они могли ездить
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Тут постоянно претензии, что Зеленский на хлебные места
назначает своих приятелей и деловых партнёров.
А что, по вашему, он должен назначать на хлебные места
ваших приятелей и деловых партнёров?
(С)
@Anakoyher
🤔
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Реально сблизить Украину с Западом поможет реформа образования и больше международных проектов для студентов.

Иностранный семестр - офигенная вещь, но не вписывается пока в систему украинского высшего образования
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Нет не только поэтому. А потому что этот семестр не впишется потом в систему обучения. Системы слишком разные.
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не дуже різні, просто дехто не хоче відривати Україну від росії.
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Во многом - очень разные.
А кто не проводил реформы образования в Украине такие за все прошлые годы, и так известно.
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С английским кстати та же песня
И с другими языками тоже

Один иностранный язык сейчас это вообще ни о чем. Минимум два. Это я ещё про школьное образование говорю.
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Нормально їздять. У ту ж Німеччину. І DAAD і Razmus працюють без проблем. Тай обміни на рівні ВНЗ також є.

І нормально вписуються. Є така штука - називається "дистанційна освіта". Навчаються і там, і тут (дистанційно). Ще й підробляти встигають. Щоправда - треба "пахати" а не байдики бити. "Та то таке"...
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Очень мало ездят. По сравнению с тем как ездят тут
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Познайомивсь - це вже добре. Тепер треба дома багато справ зробити. Бо не прийдуть інвестиції, якщо корупція буде зашкалювати. А для цього Порошенка з шоблою треба негайно до буцегарні.
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Нужно сначала выборы выиграть.А то ведь у Пагубия извилины несгибаемые!Закусил удила.А Пораженко никак не привыкнет,что он -придорожная украинская пыль,забивающая глаза, уши и рот украинцам.Продолжает гнать пургу и давать вказивки Тейлору.
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Вот интересно, что порохнявые и здесь кричат, что это плохо. Если бы Порошенко такую договоренность подписал, ноги бы ему целовали.
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Зелебєня робить теж саме що і лавочник. Так за що він його критикував на стадіоні?
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