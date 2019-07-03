 Зеленський розповів про домовленість із Канадою щодо спрощення поїздок для українців

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Торонто заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мені дуже хотілося б, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід", - сказав президент.

Також Глава держави повідомив, що канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.

"Ми на це дивимося, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", - підкреслив Зеленський.

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Президент також додав, що розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг і інвестицій, про яку домовилися сторони, створить додаткові можливості для підприємців IT та інших галузей. "А це означає більше робочих місць, кращі відносини між нашими країнами", - підкреслив він.