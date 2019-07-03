 Зеленський розповів про домовленість із Канадою щодо спрощення поїздок для українців

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Торонто заявив президент України Володимир Зеленський.
"Мені дуже хотілося б, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід", - сказав президент.
Також Глава держави повідомив, що канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.
"Ми на це дивимося, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", - підкреслив Зеленський.
Президент також додав, що розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг і інвестицій, про яку домовилися сторони, створить додаткові можливості для підприємців IT та інших галузей. "А це означає більше робочих місць, кращі відносини між нашими країнами", - підкреслив він.
Зеля створив нові робочі місця ))
Нигде не были, ничего не видели.
назначает своих приятелей и деловых партнёров.
А что, по вашему, он должен назначать на хлебные места
ваших приятелей и деловых партнёров?
(С)
@Anakoyher
🤔
Иностранный семестр - офигенная вещь, но не вписывается пока в систему украинского высшего образования
А кто не проводил реформы образования в Украине такие за все прошлые годы, и так известно.
И с другими языками тоже
Один иностранный язык сейчас это вообще ни о чем. Минимум два. Это я ещё про школьное образование говорю.
І нормально вписуються. Є така штука - називається "дистанційна освіта". Навчаються і там, і тут (дистанційно). Ще й підробляти встигають. Щоправда - треба "пахати" а не байдики бити. "Та то таке"...