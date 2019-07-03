 РФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Зеленський на зустрічі з Волкером у Канаді

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента.

Глава держави подякував Курту Волкеру за все, що він особисто і адміністрація Президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні.

Президент наголосив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі. Свідченням цього є "перезапуск" роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

"Водночас Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту. Зокрема, РФ не підтримала запропоноване Україною "Хлібне" перемир’я, тривають обстріли, у тому числі й автомобілів медичної допомоги, на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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