 РФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Зеленський на зустрічі з Волкером у Канаді

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента.
Глава держави подякував Курту Волкеру за все, що він особисто і адміністрація Президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні.
Президент наголосив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі. Свідченням цього є "перезапуск" роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській.
"Водночас Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту. Зокрема, РФ не підтримала запропоноване Україною "Хлібне" перемир’я, тривають обстріли, у тому числі й автомобілів медичної допомоги, на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Вже скільки ми набили гуль, а він знову на ті ж граблі..
(C)
@VALMICHEL7
🤔
поэтому оно и его шобла в кацапии шутили про "хохлов" очень жестко, а в Украине про крайне аккуратно (проколы были но то видать с будуна). У них были свои программы для развлечения отдыхающих в турции и для участия в концертах в юрмале. даже фильмы были сняты и озвучены в двух вариантах - для украинской ватной и для чисто ватной аудитории
У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,Ревущий горько на руках у мамки.. Потом плаксивый школьник с книжной сумкой, С лицом румяным, нехотя, улиткой Ползущий в школу. А затем любовник, Вздыхающий, как печь, с балладой грустной В честь брови милой.
А затем солдат, Чья речь всегда проклятьями полна, Обросший бородой, как леопард, Ревнивый к чести, забияка в ссоре, Готовый славу бренную искать Хоть в пушечном жерле. Затем судья С брюшком округлым, где каплун запрятан, Со строгим взором, стриженой бородкой, Шаблонных правил и сентенций кладезь,
- Так он играет роль. Шестой же возраст
- Уж это будет тощий Панталоне, В очках, в туфлях, у пояса - кошель,
В штанах, что с юности берег, широких Для ног иссохших; мужественный голос Сменяется опять дискантом детским: Пищит, как флейта... А последний акт, Конец всей этой странной, сложной пьесы - Второе детство, полузабытье: Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.
у них это у кого? Весь мир театр, и ты в том числе в нем актер. В данный момент исполняешь роль порохобота.
а ігоркові це і потрібно, бо його українізація боляче вдарила, Пагубій ледь росіску мову не відібрав, поганец эдакий...
он мошенник, обыкновенный. есть такой вид приматов ))))))))
А вот добрая воля народа Украины должна проявиться в том, чтобы за*бенить Зелю с Беней и разивать свою армию, включая дальнобойное ракетное оружие, и к нему правильные боеголовки.
"Просто прекратить стрелять"(с)
крот-преЗЕК крот-СБУ, крот-внешняя разведка
))))))))))))))))))))))))))
уж точно без понимания )))))))) ты бы прямо себя петухом обозначил..))))))))))
Уровня политического интеллекта "гаранта" уже хватает, чтобы начать понимать давно очевидные вещи?