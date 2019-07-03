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 Політика України
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 РФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Зеленський на зустрічі з Волкером у Канаді

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Канаду провів зустріч зі Спеціальним представником США Куртом Волкером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента.

Глава держави подякував Курту Волкеру за все, що він особисто і адміністрація Президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні.

Президент наголосив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі. Свідченням цього є "перезапуск" роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

"Водночас Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту. Зокрема, РФ не підтримала запропоноване Україною "Хлібне" перемир’я, тривають обстріли, у тому числі й автомобілів медичної допомоги, на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Медики і швидка допомога ніколи не мають бути мішенями", - Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля найманцями РФ на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135360
 
   
 Топ коментарі
 
Интересно, через сколько лет до зю дойдёт, что не для того кацапы на Донбасс полезли, чтоб добрую волю проявлять? РФ не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе, - Зеленский на встрече с Волкером в Канаде - Цензор.НЕТ 2474
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Ти ж казав щоб припинити війну потрібно не стріляти. Геніально, але вона чомусь продовжується. Стратєх великий, мля.
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Зеля твердолобий..
Вже скільки ми набили гуль, а він знову на ті ж граблі..
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На фоне Зели даже Гепа и Допой выглядят выпускниками физМАТа.
(C)
@VALMICHEL7
🤔
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Шедевральный афоризм!!!Я восхищён!!!Разогнать по сетям и площадкам!!
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Митя, ти забув як ти тут гавкав на попереднього президента, "замість агресора з мордора"?
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ТОГО САМОГО, шо БЕЗВИЗ ОРГАНИЗОВАЛ... ОНИ БОЛЬНЫЕ ВСЕ ЗЕБЕНЯТА...))))
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А чому *ЗЕ*-біли ! Які гавкають на ПОПа... замість агресора Мордора з його ****** /
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тем кто радуется "наконец то прозрел" напомню - этот недомерок профессиональный клоун, который говорит только то что нравится конкретно этой публике. только то что "эта" публика ожидает и воспримет.
поэтому оно и его шобла в кацапии шутили про "хохлов" очень жестко, а в Украине про крайне аккуратно (проколы были но то видать с будуна). У них были свои программы для развлечения отдыхающих в турции и для участия в концертах в юрмале. даже фильмы были сняты и озвучены в двух вариантах - для украинской ватной и для чисто ватной аудитории
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"Весь мир - театр, а люди в нем актеры" (с)
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Весь мир - театр. В нем женщины, мужчины - все актеры.

У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,Ревущий горько на руках у мамки.. Потом плаксивый школьник с книжной сумкой, С лицом румяным, нехотя, улиткой Ползущий в школу. А затем любовник, Вздыхающий, как печь, с балладой грустной В честь брови милой.

А затем солдат, Чья речь всегда проклятьями полна, Обросший бородой, как леопард, Ревнивый к чести, забияка в ссоре, Готовый славу бренную искать Хоть в пушечном жерле. Затем судья С брюшком округлым, где каплун запрятан, Со строгим взором, стриженой бородкой, Шаблонных правил и сентенций кладезь,
- Так он играет роль. Шестой же возраст

- Уж это будет тощий Панталоне, В очках, в туфлях, у пояса - кошель,
В штанах, что с юности берег, широких Для ног иссохших; мужественный голос Сменяется опять дискантом детским: Пищит, как флейта... А последний акт, Конец всей этой странной, сложной пьесы - Второе детство, полузабытье: Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.
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"У них свои есть выходы..."

у них это у кого? Весь мир театр, и ты в том числе в нем актер. В данный момент исполняешь роль порохобота.
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ты главное со своей ролью определись перед тем как тупые "нецитаты" из интернета постить. я понимаю - мозги тебе не позволяют заниматься самообразованием. вот я тебе и помог, чтобы ты если хочешь блеснуть умишком не обделывался. цитата должна быть точной
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точней уже некуда. В.Шекспир. "Весь мир - театр, а люди в нем актеры" (с)
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В отношении конченых сепаров действует метод кнута и пряника.Эффективность ВСУ с приходом Хомчака увеличилась в несколько раз.Открыт сезон охоты на сепаров.Особо удачливым бригадам выдают премии.За месяц нащёлкали стока за пределами отвода,что Гиркин и Пушилин вопят несамовито на всех ордынских площадках.Согласны уже и на обмен и на отвод.Поэтому охоту на дорогущую технику и сепаров прекращать не будут,но и отвод для создания демилитаризованной зоны будет делаться.
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Не вешай лапшу ,лехторату!! С приходос ссукуна хомчака,применять что либо стало труднее. в несколько раз.Сплошные запреты и десятки разрешений.Так что не ври федя сериус.
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Что и требовалось доказать. При всей миролюбивой риторике команды Зе перед выборами, реальность всех опускает на землю. Нынешняя внешняя политика не измениться, а во внутренней уберм воров-порохоботов. Этого достаточно для движения вперед, за это голосовали 75% избирателей.
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а в реальності замінемо одніх ворів на інших, більш лояльних до росії.
а ігоркові це і потрібно, бо його українізація боляче вдарила, Пагубій ледь росіску мову не відібрав, поганец эдакий...
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у нас появился уникальный случай, когда к власти пришли без помощи олиграхов, поэтому есть очень боьшая надежда начать с нуля (зеро). Разонгать всю нынешнюю порохоботовскую, ахметовкую и бенину ылиту.
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да,да..і як я забула, коломойша чєсний бізнесман, не олігарх..
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можешь забыть окнончательно, все предвыборные порохоботовские методички.
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и зелины обещания тоже )))))))))))))))
он мошенник, обыкновенный. есть такой вид приматов ))))))))
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Доброй воли, Зеля, ты от Ху*ла не дождёшься, и даже не скули на этот счёт.
А вот добрая воля народа Украины должна проявиться в том, чтобы за*бенить Зелю с Беней и разивать свою армию, включая дальнобойное ракетное оружие, и к нему правильные боеголовки.
РФ не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе, - Зеленский на встрече с Волкером в Канаде - Цензор.НЕТ 3754
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Для украинского ракетного оружия сдерживания ядерньіе боеголовки не нужньі , от слова совсем.
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Канада разрешила экспорт оружия.Американское оружие через Канаду потечёт в Украину рекой!!Спасибо Волкеру ,прекрасному ставленнику славетного друга Украины Джона Маккейна!Слава Канаде и США!
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Зеля, ты лох?
"Просто прекратить стрелять"(с)
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На очереди отправка украинских курсантов на обучение и освоение американской техники и современных методов ведения войны.Наши ребята не подведут ! Вообще среди украинских курсантов одни патриоты,причем мотивированные.Среди них нет ещё ФСБшных кротов и Дай Бог не будет!
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а зачем среди курсантов?
крот-преЗЕК крот-СБУ, крот-внешняя разведка
))))))))))))))))))))))))))
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В том то ти дело что ФСБ и ГРУ сейчас на крайне голодном пайке из Украины.Не знают откуда ждать оплеуху.90% процентов лаптей считают себя нищими!!!.Это беспрецедентно!Даже при Ельцине такого не было!Значит санкции делают орду нищей!!!И Китай орде тут не помощник,хотя и товарооборот растёт.Гонка вооружений загоняет орду в болото.ЗЕ взялся активно продвигать экономические санкции,пытается консолидировать Запад в этом вопросе.Пока у ЗЕ всё идёт по плану.
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БЫЛИ на голодном пайке. но власть поменяли и теперь все налаживается ))))))))))
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золотарь высказал авторитетное мнение
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читать научись на латинице. свой ник можешь прочесть?
уж точно без понимания )))))))) ты бы прямо себя петухом обозначил..))))))))))
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у твоего инета новая функция? в свои штаны загляни? ))))))))))))))
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В ПАСЕ всё О КЕЙ!.Орду пригласили ,чтобы стебаться над ней прилюдно.А Украине это шанс их пропагандонов затюкать на площадках ПАСЕ..
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"РФ нє дємонстріруєт добрую волю для УРЄГУЛІРОВАНІЯ КОНФЛІКТА?! на Донбассє".Моє спостереження:а) Наявний прогрес у мисленні. Виявляється, "прогрес" на Донбасі залежить від РФ, а не від Порошенка (Зебенятка, далі писати про зацікавленість ПАПа у війні вже якось не виходить. Сам Зєля сказав.Беріть з нього приклад) б) Мислення все ще неадекватне. Незрозуміло, чому агресія називається конфліктом. Цікаво, чи Володя може пояснити, хто там з ким конфліктує.
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"Россия не демонстрирует добрую волю" РФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Зеленський на зустрічі з Волкером у Канаді - Цензор.НЕТ 5565
Уровня политического интеллекта "гаранта" уже хватает, чтобы начать понимать давно очевидные вещи? РФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Зеленський на зустрічі з Волкером у Канаді - Цензор.НЕТ 5565
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а как же "нужно всего лишь перестать стрелять???" усьо???
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Зеленський на зустрічі з Волкером у Канаді
 
 
 
 
 
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