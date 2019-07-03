 Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, травмовано одного українського воїна, знищено одного і поранено двох терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Лебединського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- два рази неподалік від Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемета;

- в районі населеного пункту Красногорівка - з великокаліберних кулеметів;

- околиці Широкиного - з ручного протитанкового гранатомета.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня. ФОТОрепортаж

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

- п'ять разів поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- неподалік від Болотного - з мінометів калібру 82 мм;

"В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 2 липня один окупант був знищений і двоє поранені.

З початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.