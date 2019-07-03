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Все про:ліквідація (271) обстріл (5279) Донбас (12362) операція Об'єднаних сил (1340)

 Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, травмовано одного українського воїна, знищено одного і поранено двох терористів, - штаб

2 липня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Лебединського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- два рази неподалік від Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемета;

- в районі населеного пункту Красногорівка - з великокаліберних кулеметів;

- околиці Широкиного - з ручного протитанкового гранатомета.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня. ФОТОрепортаж

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

- п'ять разів поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- неподалік від Болотного - з мінометів калібру 82 мм;

"В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 2 липня один окупант був знищений і двоє поранені.

З початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, травмовано одного українського воїна, знищено одного і поранено двох терористів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135359
 
 
 Топ коментарі
 
Все як завжди..
Не знаю, на який мир розраховує президент.. хіба що ми відійдемо і поступимось росії.
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Одужання пораненим українським воїнам.
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спасибо что живые!
храни вас Боженька, наши дорогие воины!
.
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Все як завжди..
Не знаю, на який мир розраховує президент.. хіба що ми відійдемо і поступимось росії.
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скоріше, поки путін-***** не зжохнн чи те, що замість нього, зміна влади на расії може змінити хід війни!!!! смерть клятій расії!!!!
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Одужання пораненим українським воїнам.
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спасибо что живые!
храни вас Боженька, наши дорогие воины!
.
(-1 и 2+- - нормально)
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Треба тільки перестати стріляти. Де наш великий стратег і тактик? Що б йому пусто було. Таке могли вибрати справді тільки дебіли.
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смерть расіянсько-фашиським окупантам та колоборантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!! Воїну України скорішого одужання!!!! маскавітам до пекла та як найшвидше!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, травмовано одного українського воїна, знищено одного і поранено двох терористів, - штаб
 
 
 
 
 
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