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 Політика України, За кордоном
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Все про:реформи (1586) Трюдо Джастін (82)

 Канада упродовж шести років виділить Україні $25 млн як допомогу в реалізації реформ, - Трюдо

Уряд Канади виділить Україні 25 мільйонів доларів допомоги в реалізації реформ щодо розвитку демократії, а також вже збільшив підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За його словами, ці $25 млн Україна отримає протягом шести років. Також Трюдо нагадав, що була збільшена допомога місії спостерігачів ОБСЄ від Канади, яка працює на сході України.

Трюдо торкнувся теми інвестицій в Україну, зазначивши, що канадські компанії інвестували в завод боєприпасів в Україні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна і Канада будуть працювати над розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг і інвестицій.

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Зазначимо, що в Торонто відбувається міжнародна конференція Ukraine Reform Conference, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Ця подія проводиться вже третій рік поспіль - до цього вона відбулася в Лондоні і Копенгагені.

Вона заснована урядом України і є платформою, яка об'єднує українських та міжнародних державних чиновників, бізнесменів топ-рівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 і громадянського суспільства для підведення річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135357
 
 
 Топ коментарі
 
нет, русня вроде свои гейпарады на 9 мая сама оплачивает.
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угу, только у тебя из пасти кисель пополам с соловьиным пометом брызжет.
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русский, так напиши хуйлу, шоб убрал свое зверье из лугандона. И кончится война.
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нет, русня вроде свои гейпарады на 9 мая сама оплачивает.
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то есть из моих заработаных денег часть пойдет на продолжение войны? Трюдо клинтоновская кукла...Где гребаный референдум по этому вопросу? просто взяли и выделили....а всем тут втирают, что они за мир.
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русский, так напиши *****, шоб убрал свое зверье из лугандона. И кончится война.
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Я украинец...а ты с брайтон бич. Так что...ну ты понял..
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угу, только у тебя из пасти кисель пополам с соловьиным пометом брызжет.
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да ты еще и петросян. Тебе кажется что ты очень остроумен, как и всем на брайтон бич.
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русский, а разве в Канаде правительство должно проводить референдум, если захочет выделить кому-то деньги? И откуда в твоей голове появилось утверждение о том, шо Канада выделяет эти деньги на войну? Очень похоже все это на соловьиный помет.
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ты вот сейчас пытаешься меня убедить, что ты не с брайтон бич..А сам палишся..Ты типа спец по Канаде? Канада тренирует солдат света, снайперов, передает стрелковое оружие, учавствует в военных учениях (не давно канадец парень погиб в Украине во время учений). Это я не для тебя растолковываю, а для читателей.
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Я все это знаю лучше, чем ты,русский. Ты не ответил на мои вопросы. Ну, а то, шо твои познания по США ограничены брайтоном, тоже добавляет к твоему портрету.
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Какой там брайтон?!Бичара шыкаладный,сидит под прокси и в петушинную дудку гудит.
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И это всё? Я думал щас,как выдаш тут понос своих мыслей на полную.А ты только "сепар".Не выспался? А не,тыж омериканец.Спать хочется? а чё "сепар"? обоснуй.
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сепар, тебя когда из-под забора вытащили шоб ты тут за клоуна тявкал, хоть помыли?
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Можно подробнее за канадского солдата, который погиб на учениях в Украине?
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Это с каких пор Украина стала Болгарией, и с каких пор Украина стала членом НАТО? Шо то ты нулёвый забрехался🤔
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теперь я согласен... эти деньги будут просраны и разворованы в Украине при Зе..
Канаде что эти деньги больше не куда деть?
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плохо когда мимо барыжной кассы все идет, да, ПЕСик?
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слышь, раб, как раз всё идет в кассу твоим хозяем зелёным барыгам, тебе ничего не останется, не надейся
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Да, шото маловато наш президентишка наколядовал.
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Петро обычно просил и на отступные, а Зеля честный и скромный!
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это то сколько можно выделить без обсуждения в парламенте..Ну в Оттаве тоже не полные идиоты сидят..
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та да... что-то жиденько. бабламойский малоросу сходу $41млн. в офшор подкинул, а тут какие-то жалкие 25 и ещё на 6 лет!
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не надо нам подачек,мы сами можем турне с роялем провести,да зелебобики?
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25 канадских в шесть лет? -это оплеуха клоуну.
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Ещё много дали. Какие реформы от Портнова, Шария и Клюева? 🤔
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100%, що це гроші для Шур Балаганових. Для справжніх реформ цього замало.
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Я знаю, що тебе звати брехуняка. Можеш мені це не нагадувати.
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Доброго ранку , Україно без порошенка !
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Баканов в США. Паника и ошибки.

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп Канада в течение шести лет выделит Украине $25 млн как помощь в реализации реформ, - Трюдо - Цензор.НЕТ 1886
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Баканова просто отправили "решать вопросы" как принято и как понимают эти слова в этой среде. Посылать или не посылать Баканова - этого вопроса перед Зеленским не стояло вообще. Нужно быть полным идиотом, чтобы доверить постороннему лицу такую информацию. Нужен человек лично в это замазанный.
Скорее всего прибыв в США Баканов попробовал установить контакты с адвокатской группой обслуживающей этот процесс. Через кого то или лично. Возможно им передали какой то "месседж". Сразу же оговоримся. Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп.
Но он оказался недостаточно умен, чтобы просчитать все варианты реакции представителей американской адвокатуры на свои "месседжы".
Господа "квартальные" - это вам не Украина, где купив пяток "судей " вы можете ногами открывать двери Конституционного Суда.
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.
Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.
Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.
Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.
Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.
Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...Д.Чекалкин
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Так це не кредити. Це безвідплатна допомога.
Але було б краще інвестиції. А для цього треба повернути американцю Бойку "Житомирські Ласощі", а матеріальні і моральні витрати відшкодувати з Пашинського і Порошенка.
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Егеж. Нехай радіють що побачили живого Напольйона.
Канада в течение шести лет выделит Украине $25 млн как помощь в реализации реформ, - Трюдо - Цензор.НЕТ 7589
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"Час шоу для президента.
Нового лідера України, який був коміком і займавсь розвагами, завтра чекають серьозні виклики"
_____________________
Не бачу ніяких глузувань з Вовіка у Sunday Times
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Десь в ЦВК:
- Що робили в 14ому?
- Топив за Антимайдан!
- Що робили потім?
- Ховався в ЄС!
- Від кого?
- Від укр. правосуддя!
- Чим займались в цей час?
- Обгажував украйнську владу!
- Чим займаєтесь тепер?
- Агітую за дружбу з Росією!
- Вітаю, ви можете балатуватись в ВР в 2019!
(C)
@_dopeless
🤔
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Дозволив би канадійській діаспорі балотуватись в нашу Раду. Хочаб квоту з 5-ти мандатів віддав би Канаді. Українська влада тільки знайшла б, якщо мала б представницвто з Канади. Все ж такі найбільша діаспора в них. Нехай би відчували, що Україна для них не чужа.
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Отлично, что и Британия, и Штаты, и вот теперь Канада выделяют деньги (не кредиты!) на реформы новому президенту. Все будет добре. Слава Украине!
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«Зеленский признался, что Трюдо - один из тех, кто вдохновил его идти в политику».
Так что, дорогие украинцы, если что - все претензии к Трюдо!
(C)
@NashaCanada
🤔
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Якщо Вовік тільки посадить мародера Порошенка, то він вже війде в історію, як рятівник.
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Бєня вже казав, що розслідування ФБР не знайшло на нього криміналу. Може він сам колись по справах приїде.
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Це брехня. Прокурор з Делаверу чекає. Голова кримінального синдикату який обікрав Україну має відповісти на деякі запитання. А суд вже вирішить🤔
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Я вірно зрозуміла, що на реформи в українському бюджеті грошей немає, а на премії в млн доларів усіляким коболєвам та їм подібним - є?
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про це треба питати вєлікага стратєга всєх вінніцкіх базаров
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