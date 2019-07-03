 Канада упродовж шести років виділить Україні $25 млн як допомогу в реалізації реформ, - Трюдо

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
За його словами, ці $25 млн Україна отримає протягом шести років. Також Трюдо нагадав, що була збільшена допомога місії спостерігачів ОБСЄ від Канади, яка працює на сході України.
Трюдо торкнувся теми інвестицій в Україну, зазначивши, що канадські компанії інвестували в завод боєприпасів в Україні.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна і Канада будуть працювати над розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг і інвестицій.
Зазначимо, що в Торонто відбувається міжнародна конференція Ukraine Reform Conference, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Ця подія проводиться вже третій рік поспіль - до цього вона відбулася в Лондоні і Копенгагені.
Вона заснована урядом України і є платформою, яка об'єднує українських та міжнародних державних чиновників, бізнесменів топ-рівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 і громадянського суспільства для підведення річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.
Канаде что эти деньги больше не куда деть?
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Баканова просто отправили "решать вопросы" как принято и как понимают эти слова в этой среде. Посылать или не посылать Баканова - этого вопроса перед Зеленским не стояло вообще. Нужно быть полным идиотом, чтобы доверить постороннему лицу такую информацию. Нужен человек лично в это замазанный.
Скорее всего прибыв в США Баканов попробовал установить контакты с адвокатской группой обслуживающей этот процесс. Через кого то или лично. Возможно им передали какой то "месседж". Сразу же оговоримся. Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп.
Но он оказался недостаточно умен, чтобы просчитать все варианты реакции представителей американской адвокатуры на свои "месседжы".
Господа "квартальные" - это вам не Украина, где купив пяток "судей " вы можете ногами открывать двери Конституционного Суда.
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.
Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.
Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.
Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.
Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.
Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...Д.Чекалкин
Але було б краще інвестиції. А для цього треба повернути американцю Бойку "Житомирські Ласощі", а матеріальні і моральні витрати відшкодувати з Пашинського і Порошенка.
Нового лідера України, який був коміком і займавсь розвагами, завтра чекають серьозні виклики"
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Не бачу ніяких глузувань з Вовіка у Sunday Times
- Що робили в 14ому?
- Топив за Антимайдан!
- Що робили потім?
- Ховався в ЄС!
- Від кого?
- Від укр. правосуддя!
- Чим займались в цей час?
- Обгажував украйнську владу!
- Чим займаєтесь тепер?
- Агітую за дружбу з Росією!
- Вітаю, ви можете балатуватись в ВР в 2019!
(C)
@_dopeless
🤔
Так что, дорогие украинцы, если что - все претензии к Трюдо!
(C)
@NashaCanada
🤔