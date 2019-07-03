 Канада упродовж шести років виділить Україні $25 млн як допомогу в реалізації реформ, - Трюдо

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За його словами, ці $25 млн Україна отримає протягом шести років. Також Трюдо нагадав, що була збільшена допомога місії спостерігачів ОБСЄ від Канади, яка працює на сході України.

Трюдо торкнувся теми інвестицій в Україну, зазначивши, що канадські компанії інвестували в завод боєприпасів в Україні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна і Канада будуть працювати над розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг і інвестицій.

Читайте також: Канада поставлятиме в Україну бронетехніку, - Зеленський за підсумками зустрічі з Трюдо

Зазначимо, що в Торонто відбувається міжнародна конференція Ukraine Reform Conference, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Ця подія проводиться вже третій рік поспіль - до цього вона відбулася в Лондоні і Копенгагені.

Вона заснована урядом України і є платформою, яка об'єднує українських та міжнародних державних чиновників, бізнесменів топ-рівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 і громадянського суспільства для підведення річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.