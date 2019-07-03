 Поліція зняла з розшуку екснардепа Іванющенка (Юру Єнакієвського), - Тракало

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер Національної поліції Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Тракало, Іванющенка зняли з розшуку з 27 червня 2019 року, оскільки надійшли документи з прокуратури.
"Якщо я не помиляюся, Іванющенко не перебуває у розшуку з 27 червня. Його зняли з розшуку на підставі документів, які надійшли від прокуратури Одеської області. Прокуратура була ініціатором такого розшуку ... Написали, що кримінальне провадження закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину. Відповідно, це автоматично тягне за собою внесення змін до розшукові бази", - заявив Тракало.
Нагадаємо, прокуратура Одеської області в квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, в якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).
поделили!
😜
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
😜
Попкорн 25%
Хочу бути дитячим хірургом, а іспит скласти не можу. Але я дуже хочу ... я навчусь на практиці Студенти вийшли на акцію проти міжнародного іспиту з основ медицини (IFOP) - його складають вперше в історії України. Деякі учасники мітингу обуруюються, що іспит скласти неможливо.
На всякий случай уточню - написанное выше - сарказм.
Порохососы, чЬто проблеете ?
С начала года полиция изъяла из незаконного оборота 1,4 тысячи гранат, - Князев
это вам не шушару донецкую ловить