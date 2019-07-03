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Все про:Нацполіція (7782) розшук (297) Юра Єнакієвський (87) Трикало (31)

 Поліція зняла з розшуку екснардепа Іванющенка (Юру Єнакієвського), - Тракало

Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку Юрія Іванющенка, колишнього депутата від Партії регіонів, близького соратника експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер Національної поліції Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Тракало, Іванющенка зняли з розшуку з 27 червня 2019 року, оскільки надійшли документи з прокуратури.

"Якщо я не помиляюся, Іванющенко не перебуває у розшуку з 27 червня. Його зняли з розшуку на підставі документів, які надійшли від прокуратури Одеської області. Прокуратура була ініціатором такого розшуку ... Написали, що кримінальне провадження закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину. Відповідно, це автоматично тягне за собою внесення змін до розшукові бази", - заявив Тракало.

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Нагадаємо, прокуратура Одеської області в квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, в якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135356
 
 
 Топ коментарі
 
Его сняли с розыска на основании документов, которые поступили от прокуратуры Одесской области. Прокуратура была инициатором такого розыска... Написали, что уголовное производство закрыто в связи с отсутствием состава преступления Источник: https://censor.net.ua/n3135356

Спасибо Юрию Луценко лучшему генпрокурору всех времён!
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Зеленский начал сливать Крым, идя на поводу Кремля, Гройсман ему помог

Чтобы было понятно на счет вчерашней истерики Зеленского на брифинге, где он по бумажке отчитывал министра иностранных дел Климкина - к сожалению, Крым собираются слить, и слить с помощью президента Украины.

На пути к сливу оказался один единственный честный министр - Климкин. А теперь по порядку. Начнем с того, что у Зеленского или предатели все или круглые идиоты. Я склоняюсь и к первому и к второму.

В ноте МИД РФ было написано, что украинских моряков смогут вернуть без кораблей и имущества (!) только в том случае, если их будут судить по российским законам в Украине как преступников, нарушивших границу России.

Нота РФ предусматривала признание Украиной незаконное нарушение границы с Россией.

То есть согласие с ней полностью нивелировало бы решение морского трибунала - фактически Украина бы признавала вину, в том, что ее моряки нарушили границы РФ.

Зеля не из новостей услышал об этом, ему позвонили из РФ - что очевидно.

Договоренность была шикарной - в случае возвращения моряков в этом случае создавался прецедент, согласно которому Кремль мог опереть свое утверждение, что что это Россия. Вот, мол смотрите - сам президент Украины это подтвердил.

Дело в том, что признание вины со стороны Украины поставило бы крест на всех дальнейших судебных процессах в международных инстанциях по аннексии Крыма. Поскольку есть понятие правовой доктрины противоречивого поведения.

Дальше дело техники.

Мол смотрите, Украина признала вину моряков, то есть признала в Крыму границу РФ, то есть признала Крым территорией РФ, и если сама Украина признала, то почему же не признавать другим?

Кстати это детский фокус - его можно школьнику объяснить. Я не удивлюсь, что в обмен на наших пленных Зеленский признает, что это Украина агрессор на Донбассе.

Поведением, которое противоречит добросовестности и честности в деловой и договорной практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предыдущим заявлениям или поведению сторон.

Проще говоря Украина больше не смогла бы утверждать, что не нарушала границу РФ (!).

Фактически это признание потери Крыма! Зеленский под аккомпанемент Медведчука и МИД России на это согласился. Но тут на пути возник достаточно умный дипломат Климкин, который нотой МИДа Украины смог этот процесс остановить.

При этом премьер-министр Гройсман оказался полным идиотом и ради своих политически, фактически поддержав гидранта.

Что будет дальше? Я думаю, что если снимут Климкина и ряд других умных людей еще из прошлой команды, которую собирал несколько лет Порошенко к концу 2020 года Крым полностью сольют России.

Видимо уже существует какая-то договоренность. Но это если Украина еще переживет 2020 год. При таком раскладе до конца 2020 года Зеленский сольет Украину.

Друзья, поймите одно, команде ЗЕ наплевать на Украину.

У низ задача попроще - как можно быстрее ограбить страну, задержавшись у власти подольше и все.

Не зря рука с булавой у Хмельницкого на днях обвалилась.

То, что происходит вокруг Крыма это только начало.

Виктор Шевчук.
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Они отдали часть своих состояний. Иванющенко половину отдал.
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Да чего там .. Теперь вот новая зе-влада исправит ошибки папередников ,, задаст жару всем злодеям . Уррря !! .
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Славненька,Иванюхе продали его дело а бабки Свины
поделили!
😜
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Вот же сабака Парашенка (фсё гадит), а Аваков и ЗЁ тут вааще нипричём
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Інтерпол зняв з розшуку Юру Єнакіївського, - журналістЖурналіст Юрій Бутусов заявляє, що за рішенням Дніпровського суду Києва колишній нардеп Партії регіонів, один із соратників президента-втікача Віктора Януковича Юрій Іванющенко (відомий у кримінальних колах як Юра Єнакієвський) знятий з карти розшуку і затримання ІнтерполуГоловна 24 травня 2016 08:01 І тут зе винен?
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Пізньої морозної години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
😜
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Дмітрій- ватний зоофіл. Очікувано. Фу, гидота
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Если сажать их не за что, так нахрена было всё это начинать, пять лет кобелю под хвост.
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Хех, шо ж то робицця? Петя з Югіком всіх пересадили а Зеля прийшов і випустив їх на волю. )))
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Так Аваков считает, что не за что. И Зеля не возражает. Аваков же друг и соратник шаурмистов.
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Інтерпол зняв з розшуку Юру Єнакіївського, - журналістЖурналіст Юрій Бутусов заявляє, що за рішенням Дніпровського суду Києва колишній нардеп Партії регіонів, один із соратників президента-втікача Віктора Януковича Юрій Іванющенко (відомий у кримінальних колах як Юра Єнакієвський) знятий з карти розшуку і затримання ІнтерполуГоловна 24 травня 2016 08:01 Тут теж зеля винен чи чия була влада у 2016р і в кого нема звинувачень проти своїх подільників бо потрох зосновник ригів?
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То фігня .А новина про протести студентів-медиків по всій Україні була ?



Попкорн 25%
Хочу бути дитячим хірургом, а іспит скласти не можу. Але я дуже хочу ... я навчусь на практиці Студенти вийшли на акцію проти міжнародного іспиту з основ медицини (IFOP) - його складають вперше в історії України. Деякі учасники мітингу обуруюються, що іспит скласти неможливо.
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З огляду на те, що операції що складніші за видалення апендиксу проводяться лікарями з приватних клінік що отримували практичні та теоретичні навички за кордоном - єто прєкрасно!
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По всей видимости скоро Янык в страну вернётся.
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А єфрємову ще й компенсацію виплатять з бюджету.Якби чечетов не полетів у теплі краї, то досі б був головним диригентом. Виходить що майдан був в пусту і ніхто ні в чому не винен.
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Юра Янакиевский - хороший кандидат в Генпрокуроры. Столько лет его, как сейчас выяснилось, честное имя, поливал грязью тезка луценко. Даже не совсем законно на этом обогатился...

На всякий случай уточню - написанное выше - сарказм.
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Прокурор "Одесский" - это Жученко Олег Дем'янович , житель г. Винница , жена из г. Винница и с сентября 2015 года ярый приверженец секты святого Пэтра …

Порохососы, чЬто проблеете ?
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откуда знаешь шо приверженец ... пороха нет при власти ... или ві и через 50 лет во всем пороха будете обвинять ... теперь этот вопрос в компетенции зели .... это при зеле возвращаются рыги ...а не при порохе
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потому что я сам с Винницы и знаю кто такой Жученко и как он попал на должность . Понятно тебе порохосос ?
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С начала года полиция изъяла из незаконного оборота 1,4 тысячи гранат, - Князев

это вам не шушару донецкую ловить
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Дорога в депутаты открыта! Гражданка Слипачук (или Бернацкая) - ваш выход!
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ГПУ Супермаркет по продаже уголовных дел под управлением НедоПрокурора комсомольца алкоголика Луценко а действии!!! И сколько же ЭТО стоило Енакиевскому?
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странно ... при порохе они бежали .. а при зебиле они возвращаються .. но виноват во всем порох???)))) ущербные зебилы
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Божья роса с каждым днём всё забористей! Улыбаемся и машем
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Шоколядный барыга, что ты делаешь? Хватит вставлять палки в колеса Слуге народа.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція зняла з розшуку екснардепа Іванющенка (Юру Єнакієвського), - Тракало
 
 
 
 
 
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