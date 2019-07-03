 Від початку року поліція вилучила з незаконного обігу 1,4 тисячі гранат, - Князєв

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Він нагадав, що напередодні в Дніпропетровській області шестеро дітей дістали травми внаслідок вибуху. Встановлено, що травм діти зазнали під час гри на дитячому майданчику попередньо - з гранатометним пострілом ВОГ-25. Двоє дітей зараз у важкому стані.

"Таких злочинів дуже багато, і я хочу, щоб суспільство розуміло, що наші маленькі діти - це наше майбутнє. Від початку року Національна поліція вилучила тисяча чотириста одну гранату. А минулого місяця люди добровільно здали 622 гранати. У нас у державі йде війна. Хто про це забув?" - сказав Сергій Князєв.

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