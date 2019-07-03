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 Політика України, Суспільство
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Все про:граната (465) Нацполіція (7778) Князєв (318)

 Від початку року поліція вилучила з незаконного обігу 1,4 тисячі гранат, - Князєв

Нацполіція здійснює комплекс профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному обігу зброї в країні.

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Він нагадав, що напередодні в Дніпропетровській області шестеро дітей дістали травми внаслідок вибуху. Встановлено, що травм діти зазнали під час гри на дитячому майданчику попередньо - з гранатометним пострілом ВОГ-25. Двоє дітей зараз у важкому стані.

"Таких злочинів дуже багато, і я хочу, щоб суспільство розуміло, що наші маленькі діти - це наше майбутнє. Від початку року Національна поліція вилучила тисяча чотириста одну гранату. А минулого місяця люди добровільно здали 622 гранати. У нас у державі йде війна. Хто про це забув?" - сказав Сергій Князєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135351
 
 
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они скоро понадобятся...раньше коктейли молотова, а теперь конкретно. клоуна больше чем 3-5 месяцев не выдержим.
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Очманiти. За гранати, та iншi вибуховi вибухові пристрої треба давати подвоєні сроки.
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У вдруг "злачынная" власть опять патриота посадит?
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Никуя зибе.... Это только изъяли а сколько ещё на руках? На фронте осталось много ещё?
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А чи є статистика - скільки ще не вилучено? Тож ж є могутній та нездоланний айсберг в людському океані! А Титанік - ми з вами, шановні панове.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВід початку року поліція вилучила з незаконного обігу 1,4 тисячі гранат, - Князєв
 
 
 
 
 
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