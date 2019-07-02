 Україна може досягти прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі тільки політико-дипломатичним шляхом, - Зеленський

Про це глава держави заявив 2 липня у Торонто, під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
"Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх українських полонених. Дієвим інструментом для цього є продовження санкційної політики", – сказав Володимир Зеленський.
Президент подякував Канаді за активну і всебічну підтримку України у цьому напрямі та консолідацію міжнародної спільноти для допомоги Україні у протидії російській агресії та санкційній політиці.
"Особливо це питання постає в контексті невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення наших 24 моряків та повернення захоплених українських кораблів", – додав глава держави.
Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується, зокрема, канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року. Президент назвав це вагомим внеском у зміцнення обороноздатності нашої країни.
ты сам его спросишь?
1. Политико-дипломатического урегулирования?
2. Вальцмана фиктивного, за реального?
3. Торговых партнёров? (Герус: Торговля с Россией делает Украину сильнее)
4. Против в десятки тысяч раз меньших офшоров у Порошенко по сравнению с Зелемойским?
5. Против врагов, которых Порошенко не посадил, но они сидели тихо и которые теперь идут во власть?
6. Против кумовства? Хотя, тут никакого кумовства, только 95 квартал и безнес-партнёры Зелемойского...
Правильно обозначить проблему - уже немалая часть ее решения.
Честно говоря, на мой взгляд, у Украины нет и не было большей проблемы, чем Россия. Т.е. у нас безусловно есть коррупция, есть бедность, есть проблемы в экономике, образовании и т.д. Но скажите, мы ведь существовали и как-то жили задолго до появления России как таковой?
Как же мы, бедные, жили без нее? Церкви и школы строили, грамоте учились, медицине?
Если у вас постоянно кто-то путается под ногами и тащит вас за подол назад - вы много сделаете? Вы качественно это сделаете?
Некто Богдан увидел проблему с русским языком на Донбассе, и давай ее раздувать с новой силой.
Я, как человек родом из этой части Украины, не помню ни одного случая, когда кто-то что-то там запрещал в плане языка общения.
Наверное, чтобы увидеть реальные проблемы того же Донбасса, стоит отложить шаурму или выползти из спортзала.
Или в АТО побывать не один, а несколько раз. Или вспомнить Кривой Рог - где в любом дворе можно снимать сцены для фильмов об оккупации Донбасса, и локации не отличишь.
Наша экономика всегда была слабой, потому что была связана с российской.
Наша коррупция достигла приличных масштабов, потому что соседство с Россией, родственные и дружеские связи, единое информационное поле с ней всячески все эти годы показывали - это нормально. Так и должно быть, потому что это и есть тот самый особый путь развития, с которым Украине по пути.
Мы слушали Задорнова, восхвалявшего предприимчивость "славян", приплетая к славянам русских - а по сути восхваляя их умение нарушать закон.
Порешать, пострелять, показать себя дебилом - это стиль жизни постсовка, и это удивительная способность "нашего" народа выживать в любых условиях.
Гордиться надо - о чем многочисленные российские фильмы нам внушали долгие годы.
Мы не выходили на европейские рынки, потому что были связаны с Россией. Мы не интегрировались в Европу в плане энергоэффективности, логистики, не решали вопросы по газу и его цене - потому что были связаны российскими контрактами.
Российские олигархи курировали украинских, которые курировали нас. Приехали. О каких реформах могла идти речь, когда в самой России этих реформ нет, а в нашей политике велика сила влияния пророссийского контингента?
Народ не понял источник проблемы. Народ повесил тарелки, подключил российские каналы и стал слушать, что проблема в Киеве.
Конечно, но в Киев эта проблема прилетела из-за поребрика, давным давно. И вот на момент начала войны мы пользуемся российскими ресурсами, смотрим российские фильмы, покупаем российские товары, греемся российским газом, читаем российскую Донцову и смотрим российский Дом-2. Как Беларусь, ей-Богу.
Но когда началась война, нам всем стали объяснять - у вас же русский язык притесняют! Вот ваша проблема!
Богдан и Зеленский, идя во власть, ни черта не поняли. Что у Украины безусловно немало проблем, и такие мягко сказать недалекие ее представители тоже. Но появились они вследствие российских усилий.
Пророссийского образования и концентрированного российского информационного поля. Уберите источник - и вы сможете спокойно жить и работать, думая своей головой.
Можно предположить, что новая власть со знанием дела прощупывает почву, играя на пророссийском поле - но оно занято.
Зе выбрали в основном наши, которым просто коммуналка нужна низкая, а не русский язык. И если бы "новые" были великими стратегами и каждый шаг был действительно продуман (как сейчас о них кто-то думает) - то методом тыка вот так не работали бы.
Снижайте цены на коммуналку, ребята. Вас для этого в кресло посадили.
А русский язык оставьте оппоблоку, это их конек.
Вот вторая проблема Украины - в дураках.
Мне иногда кажется, что дороги мы построим быстрее.
Елена Кудренко
Интересно, они минск полностью выполнять будут до, или после того как заставят Рашу прекратить эскалацию?
Дол..ный Зеленский пусть как то определится, он будет заставлять рашу, или капитулировать. Потому что, мы не обязаны что то выполнять из этого минска.
Порошенко четко выстроил очередность выполнения - вывод войск, передача границы под котроль ВСУ. И после этого мы посылаем Рашу нах..р.
Любая другая очередность - это гос измена, и сдача национальных интересов.
https://www.youtube.com/watch?v=YywIxAB97Kw&t=307s
Политика / Общество 02-июл, 16:389 1 506 16
Русский язык для Донбасса: власть в сговоре с Кремлем?
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой области путем проведения всеукраинского референдума.
Во-первых, необходимо напомнить господину Богдану, что итоги референдума не имеют прямого юридического действия, они носят совещательный характер. В любом случае для принятия такого решения должно быть голосование Верховной Рады.
Во-вторых, вопрос русского языка на Донбассе никогда не стоял. Большинство небольших поселков, например, вокруг того же Славянска, говорят по-украински.
Конечно же, на своем диалекте, со своим произношением, но проблемы языка там никогда не было. Точно так же, как и на Закарпатье. Они там разговаривают на очень специфическом украинском языке, его вообще можно рассматривать как другой язык, но в этом нет никакой проблемы.
В-третьих, война, которая происходит в Украине - это не языковая война. Язык ни в коей мере не является причиной этой войны. Причиной этой войны являются агрессивные планы Российской Федерации по возвращению Украины под ее геополитическое влияние, в будущем с созданием нового союзного государства.
И это никак не касается языка. Никак.
Почему вообще возник вопрос языка во время этой войны? Потому что военные пропагандисты Российской Федерации выискивали разные точки, которые можно было бы назвать проблемными для Украины, и раскручивали их с помощью СМИ, соцсетей и так далее.
В частности, это были вопросы церкви, вопросы социального обеспечения, вопрос недоверия к власти, вопрос желания некоторых отдельных слоев населения присоединиться к России, и вопрос языка.
Россияне до сих пор ошибочно считают, что вопрос русского языка является вопросом, способным как-то повлиять на пророссийский электорат в Украине. Но это не так.
Русский язык у нас никак не ущемляется. По крайней мере, до 2013 года такого ущемления не было вообще. Большинство фильмов у нас демонстрировались на русском языке, сериалов - на русском языке, социальные сети были на русском языке. Квоты на украинский язык в кино, в литературе и на телевидении, обязательный украинский язык для государственных служащих и так далее - все эти меры стали применяться только после начала войны.
Язык не был причиной войны. Не ликвидировав причины, вы не остановите войну.
Фактически, когда Богдан говорит о нивелировании языкового вопроса при помощи референдума, затем голосования в Верховной Раде, принятия отдельного закона, это является началом федерализации Украины.
Что такое особый статус языка на отдельной территории? Это отдельная конституция для отдельной территории. В Конституции Украины сказано, что украинский язык является единственный государственным языком на всей территории страны, но Богдан хочет написать новую конституцию специально для Донбасса. Фактически так прощупывается возможность федерализации.
Таким образом Богдан обходными путями пытается мягко навязать нам условия России. Откуда-то у него в голове взялась идея, что именно язык является причиной войны. Значит, это либо манипуляция с его стороны, или еще хуже - легализация определенных договоренностей с Российской Федерацией.
Это очень плохой сигнал - не только для всех украинцев, но и для господина Богдана. Потому что, если у Администрации президента Украины существуют кулуарные договоренности с Россией, которые они должны выполнять, то они будут принимать непопулярные в Украине решения, а значит, терять поддержку украинцев.
За потерей поддержки могут последовать более серьезные последствия, например, гражданское сопротивление, акции гражданского неповиновения и новый Майдан, который их снесет.
Потому что не может Украина принимать капитулянтские предложения Кремля. Не потому что они плохие, не потому, что мы против русского языка, а потому что это действия на уничтожение украинского суверенитета, украинской независимости.
Кремль будет пытаться организовывать парад суверенитетов, создавать небольшие области-"государства", которые будут проводить "референдумы", как это было в Донецке, Луганске и в Крыму, они будут откалываться от страны, туда будут заходить российские войска. Так понемногу мы будем терять все больше и больше территорий. Но начинают они очень завуалировано - с якобы референдума по языку.
Это очень негативная и очень опасная практика, которая не принесет пользы ни Украине, ни лично господину Богдану.
Мирослав Гай