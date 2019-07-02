 Україна може досягти прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі тільки політико-дипломатичним шляхом, - Зеленський

Про це глава держави заявив 2 липня у Торонто, під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх українських полонених. Дієвим інструментом для цього є продовження санкційної політики", – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував Канаді за активну і всебічну підтримку України у цьому напрямі та консолідацію міжнародної спільноти для допомоги Україні у протидії російській агресії та санкційній політиці.

"Особливо це питання постає в контексті невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення наших 24 моряків та повернення захоплених українських кораблів", – додав глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується, зокрема, канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року. Президент назвав це вагомим внеском у зміцнення обороноздатності нашої країни.

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