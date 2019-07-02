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Все про:озброєння (1113) Зеленський (1893) Канада (662) техніка (246) Трюдо Джастін (82)

 Канада поставлятиме в Україну бронетехніку, - Зеленський за підсумками зустрічі з Трюдо

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо домовився про постачання Україні бронетехніки.

Про це він розповів за підсумками переговорів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "theБабель".

"Ухвалене принципове рішення про можливість поставок оборонного озброєння і новітньої військової техніки", - сказав Зеленський.

Пізніше український президент уточнив, що йдеться про бронетехніку. "Я думаю, ми можемо про це відкрито говорити: ми домовилися про постачання бронетехніки. Ми домовилися, що будемо розвивати домовленості. У нас з'являться угоди, я не можу поки що сказати докладніше, але ми говоримо про те, що в Україні може з'явитися щось, що дасть робочі місця у цій сфері", - додав Зеленський.

Трюдо зі свого боку заявив, що Канада включила Україну в список країн, яким можна поставляти озброєння. "Ми вже бачили інвестиції канадських компаній у завод боєприпасів в Україні. І ми продовжимо працювати з Україною, щоб вона отримала підтримку, якої потребує: як від канадських військових інструкторів, так і в озброєнні", - сказав він. Крім того, прем'єр додав, що Канада планує виділити впродовж шести найближчих років $25 млн на розвиток української демократії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135348
 
   
 Топ коментарі
 
Украина сама в состоянии производить бронетехнику на контрабандные из раисси запчасти с пятикратной наценкой в пользу свинарчуков.
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Бронетехнику Украина сама в состоянии производить, нужны самолёты, вертолёты и пр.
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Володя, бронетехніка стріляє! Тобі про це Богдан не сказав? 😨
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Как ты быстро во всем разобрался. Канада поставлятиме в Україну бронетехніку, - Зеленський за підсумками зустрічі з Трюдо - Цензор.НЕТ 9485 Завидую людям, у которых все просто.
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Самолеты Украине нужны??? Я так полагаю, "оборонительные самолеты"? А как Украина использует на Донбассе имеющиеся у нее самолеты?
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Парашенко за 5 лет так и не смог заменить росийские комплектующий для наших устаревших танков. Вдуматься только 5 лет не хватило. Ето когда во время второй мировой войны за 4 года создавались десятки моделей и модификаций техники во всех родах войск. Армия за 4 года перешла от бипланов до реактивных самолетов. А сейчас Петя за 5 лет гусеницы или башню или еще хрен знает что не смог наладить производство.
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"Армия за 4 года перешла от бипланов до реактивных самолетов"

Первый реактивные самолет ссср миг-9 совершил свой первый же полет 24 апреля 1946 года.
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Чтобы защищать Шария, когда он будет в Раду ездить?
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Свинарчуки возражали. Им нужна поюзанная техника и желательно из России.
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Треба терміново провести зустріч з Трампом
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Ну, це схоже на слова саме президента України. Сам факт поставки бронетехніки радує. Не важливо, що ми самі можемо її виробляти, головне, що Канада підстрахує, якщо треба. Але в це слабо віриться, в фейсбуці чомусь цього немає - чи може пан президент вважає цю новину не вартою уваги?
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Вибачте, я і є порохобот. Але ця новина мене радує. Може я уже в зелебота перетворююсь?
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Вперше зустрічаю майже адекватного порохобота (якщо так можна сказати). Так поясніть це вашим товаришам. А взагалі так, спочатку радієш зміцненню обороноздатності країни, а потім стаєш зелеботом... "Сначала ты играешь джаз, а после Родину продашь!"
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Не имеет значения, пообещал ли Трюдо президенту Зеленскому поставки канадской бронетехники или отказал в таких поставках - в любом случае это зрада Зеленского ! Верно, поросёнки ?
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"During a July 2 press conference with the Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Toronto, Canadian Prime Minister Justin Trudeau said that Canada recently signed a deal allowing for arms sales to Ukraine, and have already seen some Canadian investments go into an ammunition factory in Ukraine."
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А в Канади сильна своя бронетехніка?
Наскільки я знаю, вони німецькі Леопарди юзають і американські БТР General Dynamics
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Тут ключевое, как мне кажется, вот это: "мы говорим о том, что в Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере", - добавил Зеленский.(с). То есть, всем привычное: комплектующие какие-то. Как на ЗАЗе. Ну и... что-то можно будет собрать.
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От завод General Dynamics тут в Онтаріо і виробляє непогані такі машинки

https://gdmissionsystems.ca/en-CA/land
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Ну зрада так себе если чесно порохоботы так даже на чтоб вылизать тарелку после кошки не заработают!
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Добрым словом и кольтом можно достичь гораздо больше, чем просто добрым словом.
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Вспоминается как в 2014 году Канада предлагала Украине БЕСПЛАТНО поставить самолеты F/A-18, Петя тогда решительно заявил что нам таких не надо. Вот то была перемога!
А теперь сплошная зрада, да порохоботы?
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а ты и пруф можешь дать? а иначе ты 3,14здун!
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це був просто тупий фейк про Ф-18.
А Порошенко таки зрадник.
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