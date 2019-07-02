 Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій

"Це і є реванш! Це - грубе порушення закону і справедливості. Адже очевидним є той факт, що вони останні п'ять років не перебували в Україні", - написав політик на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Як Голова Верховної Ради Парубій звернувся із запитом до Генеральної прокуратури, СБУ та Держприкордонслужби України з вимогою негайно надати відомості про перебування Клюєва і Шарія на території України.
"Це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їхню реєстрацію. Закон повинен діяти! Шарій і Клюєв повинні бути зняті з реєстрації", - підкреслив глава парламенту.
Нагадуємо, Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.
23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.
правильно, пане Андрій!
Это все претензии? Больше ничего не возмущает?
Шарий объявил приз 5 тыщ евро за подтверждение его пророссийскости! Кому легкие деньги? Смогёш?
зюзіна фракція буде найбільша, як не крути, бо щедра наша земля на зебілів
от тоді і проканає
чечеткин не даст соврать..
Ни там ни там зеленых мальчиков нет. А вот люди Порошенко - есть.
почему то ведь не слышно возмущённых от ушлых Земальчиков, о том, какая ЦИК кака, шо такое вытваряет... Совпадение, очевидно?
// Україна припинила розшукувати Іванющенка: що відомо про "Юру Єнакієвського"
https://24tv.ua/n1174090
аль совсем башкой ослаб?
где б про что ни говорили -
все одно сведёть на баб!
Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
07:09 - 2. Juli 2019
После лета,сентябрь октябрь,МАЙДАН.
Лечинка Коломойского прямым рейсом до Ростова.
Или как уберечь Украину от скотокацапского реванша когда полезли Клюевы, и другая падаль...
Украину может спасти здоровый национализм.
5 год ·
Вот этот праведный гнев разных господ, в т.ч. Mustafa Nayyem, собирающихся сегодня на Майдан, в т.ч. по мотивам регистрации кандидатами в депутаты разнообразных "беженцев", я понимаю. Но есть одно "но".
Мы же тут все за европейский выбор? Вроде да. Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.
Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент. Так что, справедливости ради, все эти вопросы следует задавать тем, кто ничего по "беженцам" не доказал.
https://antikor.com.ua/articles/311985-poroshenko_na_volini_nakinuvsja_na_pensionera_jakij_zadavav_jomu_pitannja