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 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (56) Парубій (1118) Шарій Анатолій (9)

 Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій

Глава Верховної Ради Андрій Парубій вважає реєстрацію Анатолія Шарія та Андрія Клюєва кандидатами в народні депутати неприйнятною.

"Це і є реванш! Це - грубе порушення закону і справедливості. Адже очевидним є той факт, що вони останні п'ять років не перебували в Україні", - написав політик на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Як Голова Верховної Ради Парубій звернувся із запитом до Генеральної прокуратури, СБУ та Держприкордонслужби України з вимогою негайно надати відомості про перебування Клюєва і Шарія на території України.

Також читайте: Шарію відмовили в реєстрації кандидатом у депутати

"Це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їхню реєстрацію. Закон повинен діяти! Шарій і Клюєв повинні бути зняті з реєстрації", - підкреслив глава парламенту.

Нагадуємо, Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо за два дні ЦВК і Верховний суд не розберуться з реєстрацією Шарія і Клюєва, то почнеться не мирний протест, - Сініцин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135346
 
   
 Топ коментарі
 
а то шось вони зарано святкувати почали
правильно, пане Андрій!
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Вот вам и ответ, зачем нужен спикер парламента ЗЕреванш не проканает.
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Зебилов вообще ничего не возмущает. Ни один зебобик не возмущается по поводу Шария и Клюева Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 2253
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а то шось вони зарано святкувати почали
правильно, пане Андрій!
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А где ты раньше был *******?
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Номерний Володенька , йди до своїх , за поребрик...
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"Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине", - написал политик на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3135346

Это все претензии? Больше ничего не возмущает?
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Да им на Небесную Сотню начхать. 5 лет показали.
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Зебилов вообще ничего не возмущает. Ни один зебобик не возмущается по поводу Шария и Клюева Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 2253
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Максимка! Привет! Давно не виделись! Как там Трампуша? Говорят хочет Парад провести? Путина что ли насмотрелся? На 9 мая?
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"Возмущения" порохоботиков хватает с лихвой.
Шарий объявил приз 5 тыщ евро за подтверждение его пророссийскости! Кому легкие деньги? Смогёш?
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Ну наркешті хоч якась користь від цього зажравсьогося чиновника...
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ЦИК и Верховный суд при регистрации Клюева знали, что он не живет в Украине: доказательства https://inforesist.org/czik-i-verhovnyj-sud-pri-registraczii-klyueva-znali-chto-on-ne-zhivet-v-ukraine-dokazatelstva/ … Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий - Цензор.НЕТ 9399
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Кремлівські нелюди хочуть встромити ці консерви в тіло держ-керівництва , от і всі доводи...
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Вот вам и ответ, зачем нужен спикер парламента ЗЕреванш не проканает.
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поки що не проканає
зюзіна фракція буде найбільша, як не крути, бо щедра наша земля на зебілів
от тоді і проканає
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у рыгов при вите тоже большая была..
чечеткин не даст соврать..
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красная армия, была больше немцев, в некоторых показателях до 10 раз и драпала до мацьквы аж пятки сверкали
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ну ну Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 1284 вернемся осенью к этому разговору
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Ці дурні тільки те і роблять, що піарять шарія. Йому якраз і потрібен розголос
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Чем больше оппоблока и шариев заведут в раду - тем больше шанс у ПЕСа войти в коалицию со слугой народа - а это уже индульгенция против уголовного преследования. Потому так и стараются.
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Чем больше клюевых и шариев будут пытаться завести в раду - тем меньше будет внимания к художествам ушлых зелёных мальчиков... Потому ушлые мальчики и стараются...
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Поинтересуйся кто назначал этот состав ЦИК или составы действующих ныне судов.
Ни там ни там зеленых мальчиков нет. А вот люди Порошенко - есть.
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Я что, вчера родился, по-твоему? Люди - существа холуйские, денежку любят, сладко кушать, мягко спать... Под власть ложиться - это ж и надёжней и с профитом (от барина занесут, не обидят)... Судейские - это вообще отдельная история, хорошо бы за десяток лет что-то поменять. Некто Труба - ярчайшее тому подтверждение...

почему то ведь не слышно возмущённых от ушлых Земальчиков, о том, какая ЦИК кака, шо такое вытваряет... Совпадение, очевидно?
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Не Україна, а кумплокуЛОЛ Юга Козлихін зі своїм кумом Парашеном продав чергову карну справу!
//Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий - Цензор.НЕТ 7228 Україна припинила розшукувати Іванющенка: що відомо про "Юру Єнакієвського"
https://24tv.ua/n1174090 Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий - Цензор.НЕТ 265
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постеснялся хоть посла б!
аль совсем башкой ослаб?
где б про что ни говорили -
все одно сведёть на баб!
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Клюев с петуШарием кореша карликового Зелебобки Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий - Цензор.НЕТ 7797
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ой задётся мне не безсмертные они эти предвадители русскаго мира и жопо блока......
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https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1146058425563901954?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1146058425563901954%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fantikor.com.ua%2Farticles%2F312965-parubij_otmenil_priglashenie_missii_pase_dlja_nabljudenija_za_vyborami_v_ukraine
Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

07:09 - 2. Juli 2019
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Таки так , щоб представники мордора , що вже всунулись в ПАРЄ , не шастали в коридорах ВР.
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Среди цензоровскох зебобиков полно поклонников шария.
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Пригрели как крутых оппозиционеров режиму порошенко.
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убирайте от греха - мы люди нервные, без дома, БЕЗ ВСЕГО, встретим Шарикова, глотку вырвем.... Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 1747
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Вангую.
После лета,сентябрь октябрь,МАЙДАН.
Лечинка Коломойского прямым рейсом до Ростова.
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Вас таких вангующих в каких-то заведениях специализированных набирают или берут всех желающих и психоактивными веществами кормят? Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 8034
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Хочу оценить риск общественно опасного поведения. Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 9625
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Дело нужное, ибо поведение многих индивидумов и групп (даже независимо от кормовых предпочтений) сейчас может стать опасным...
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ukraine.novyna.biz.ua/editor1/22912/?fbclid=IwAR0uKunpEgMVq-ynffZmvxxPHX85fLhaDhlEEtjH9EDF2yGoJMjnMy4eO8w#.XRsTWMW70v8.facebook

Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 1249
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Ну таки 73% всё же масса. и вообще если зе говорил про сельское быдло говорящее на украинском и они проголосовали за это .значит согласны . ПС Пашинского сам терпеть не на вижу
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Парубию нужно защищать Майдан и Революцию и отстранять шоблу Разумково-Богдано-Коломойскую (зе просто их марионетка) от захвата власти и реванша а не письма писать и сопли жевать.
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Да, всё идёт к Новому Майдану, потому что другого пути нет чтобы выгребти всю вату с Украины.
Или как уберечь Украину от скотокацапского реванша когда полезли Клюевы, и другая падаль...
Украину может спасти здоровый национализм.
Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 5149





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майдановцев ЦИК к выборам не допускает, напротив антимайдан идет на выборы во весь рост - и после этого ******* что то имеют наглость вякать
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Serhii Shcherbyna
5 год ·

Вот этот праведный гнев разных господ, в т.ч. Mustafa Nayyem, собирающихся сегодня на Майдан, в т.ч. по мотивам регистрации кандидатами в депутаты разнообразных "беженцев", я понимаю. Но есть одно "но".
Мы же тут все за европейский выбор? Вроде да. Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.

Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент. Так что, справедливости ради, все эти вопросы следует задавать тем, кто ничего по "беженцам" не доказал.
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На самом деле плохо, что досрочные выборы. Ещё б месяцок - другой и этот пан Отаман Парубий Клинический тормоза бы ваще потерял и Петьку тренировать начал! Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 2624 Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 2624 Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 2624
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Ужас ужасный! Шапочка пенсионера не пострадала?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗвернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій
 
 
 
 
 
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