 У Торонто відбувається зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Канади Трюдо. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
"Канада справді є другом України. Вона підтвердила це реальними кроками щодо підтримки нашої країни в санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету і захисту територіальної цілісності", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що Джастін Трюдо - один із тих, хто надихнув його йти в політику.
ЗЕпрез добавил, что Джастин Трюдо - один из тех, кто вдохновил его идти в политику.
Интересно, что ЗЕРО скажет сипатай пачваре при встрече ?
ЗЕ пригласил диктатора ЛУ принять участие в форуме регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире. Об этом БелТА сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
як він на Клімкіна: тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету - тут тобі й смерть!
я аж повірив
4 ч. ·
ДО ІСТОРІЇ ТЕХНОЛОГІЙ "ЗАВОЮВАННЯ ОБМАНОМ".
А-ах, що знайшлося в канадських архівах - спасибі добрим людям, що оцифрували! (Чути добре, тільки в одному місці відбувся тех.збій і той самий клаптик повторився двічі) Не знаю, чи цю доповідь ЮШ десь публіковано, - вона не про "штучний голод", як у заголовку. а про т.зв. "політику українізації" 1923-1933 рр., яку Шевельов розглядає насамперед у міжнародному контексті. (Варто послухати всім, хто й сьогодні бездумно повторює про "реґіони-вітрини", і як треба спершу збудувати "успішну Україну", а тоді відгризені закордонні анклави, мовляв, "самі к нам потянутца", - не розуміючи, що цей підхід товаріщі чекісти ще за Сталіна "проверили - не работает" і нині його згодовують тільки вже геть нетямущій лошві. (((
NB: Шевельову тут 75. Через 15 років він напише в листі до Р.Корогодського, що після публікації Довженкового щоденника дещо переглянув своє бачення 1920-х - і оцінив, до якої міри все наше Розстріляне Відродження було насправді "петлюрівським": що більшовицька "українізація", отже, була зумовлена внутрішніми чинниками не менше, ніж зовнішніми (розбуялу жовто-блакитну стихію взяти "на хапок" не можна було, щоб опанувати Україну, її треба було спочатку "задурити", "приспати пильність"). Але ці пізніші переакцентування не скасовують того, що було ним сказано в Монреалі 1983 р. - і що не втратило актуальности й донині.
Гарного перегляду! - www.youtube.com/watch?v=KKYarNYqKuc&fbclid=IwAR08iDRlcjFNPr4D1LvhyhQO6gxi9tvh3rvcz5P4lqGHuw9Y3nKDsswyqak
Во всех странах «цивилизованного» Запада этот глобальный опыт на людях осуществляется с разной скоростью и при наличии помех в виде протестов населения. Но есть в мире страна, где этот эксперимент проводится, так сказать, в «стерильных условиях». Это - Канада. «Страна кленового листа» является неким пилотным проектом. Также такой процесс успешно проходит и в скандинавских странах.
Главный объект работы фонда Сороса - молодежь, поскольку только неокрепшие умы могут поверить в «гендерную свободу».
"Я хочу, чтобы мы были бдительными и просто следили за фактами. Что мы знаем о господине Нефедове? С 2006 по 2010 годы он работал в "кузнице кадров" Джорджа Сороса - компании "Dragon Capital" - на должности вице-президента. Кто не знает - эта компания дала нам Гонтареву и Яресько, ею управляет непосредственно Сорос и она реализует его планы в Украине. Теперь им удалось сделать невероятное - они ставят своего человека к нам на таможню. В 2015 году Нефедов был назначен заместителем министра экономического развития Абромавичуса, который вышел из той же "соросовской бригады". То есть, под видом новых лиц нам вернули кадры, которые мы уже выгоняли… И еще - Нефедов принимает участия в "маршах равенства" - гей-парадах", - заявил Вадим Рабинович.
Прес-конференція Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо
Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Ukraine's newly-elected president Volodymyr Zelenskiy held a joint press conference following a meeting and a signing ceremony in Toronto on July 2. The leaders discussed relations between their nations. (Global News)
PoliticsTrudeau meeting Ukraine's comedian-turned-president in Toronto