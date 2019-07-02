 У Торонто відбувається зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Канади Трюдо. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Канада справді є другом України. Вона підтвердила це реальними кроками щодо підтримки нашої країни в санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету і захисту територіальної цілісності", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Джастін Трюдо - один із тих, хто надихнув його йти в політику.

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