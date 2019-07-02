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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (1893) Канада (662) Трюдо Джастін (82)

 У Торонто відбувається зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Канади Трюдо. ФОТО

У Торонто почалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

У Торонто відбувається зустріч Зеленського з премєр-міністром Канади Трюдо 01

"Канада справді є другом України. Вона підтвердила це реальними кроками щодо підтримки нашої країни в санкційній політиці проти агресії Росії, а також у збереженні суверенітету і захисту територіальної цілісності", - зазначив Зеленський.

У Торонто відбувається зустріч Зеленського з премєр-міністром Канади Трюдо 02

Президент додав, що Джастін Трюдо - один із тих, хто надихнув його йти в політику.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135344
 
   
 Топ коментарі
 
і все ж таки у Зеленського досить неприємна посмішка... якась неприродня, фальшива... на перший погляд він досить недалека людина, без інтелектуальних здібностей... хотів би помилятися...
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Ну вас в баню, стецькі, спамите, не цікаво з вами.
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Перекладач Зеленського усiвся, не розстебнувши гудзик на пiджацi. Це теж порушення этикету. У Торонто відбувається зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Канади Трюдо - Цензор.НЕТ 3160
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Кстати а где на Цензоре пропали фотожабы про ***** карлика и , всякие прикольчики высмеивавшие низкий рост *****?? Раньше много было..
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Кажуть ваш пуйло здох. Треба ж якось відмітити
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100%, стыдно смотреть на это опудало карликовое
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ЗЕбоба : Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности.

ЗЕпрез добавил, что Джастин Трюдо - один из тех, кто вдохновил его идти в политику.
Интересно, что ЗЕРО скажет сипатай пачваре при встрече ?

ЗЕ пригласил диктатора ЛУ принять участие в форуме регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире. Об этом БелТА сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
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Як же воно в Канаді розмовляє ? Мабудь канадці краще володіють українською, ніж наш гідрант!!! Як же оцінить його діаспора !
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тю, та він вже вигавкався трохи
як він на Клімкіна: тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету - тут тобі й смерть!
я аж повірив
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Оksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
4 ч. ·

ДО ІСТОРІЇ ТЕХНОЛОГІЙ "ЗАВОЮВАННЯ ОБМАНОМ".
А-ах, що знайшлося в канадських архівах - спасибі добрим людям, що оцифрували! (Чути добре, тільки в одному місці відбувся тех.збій і той самий клаптик повторився двічі) Не знаю, чи цю доповідь ЮШ десь публіковано, - вона не про "штучний голод", як у заголовку. а про т.зв. "політику українізації" 1923-1933 рр., яку Шевельов розглядає насамперед у міжнародному контексті. (Варто послухати всім, хто й сьогодні бездумно повторює про "реґіони-вітрини", і як треба спершу збудувати "успішну Україну", а тоді відгризені закордонні анклави, мовляв, "самі к нам потянутца", - не розуміючи, що цей підхід товаріщі чекісти ще за Сталіна "проверили - не работает" і нині його згодовують тільки вже геть нетямущій лошві. (((

NB: Шевельову тут 75. Через 15 років він напише в листі до Р.Корогодського, що після публікації Довженкового щоденника дещо переглянув своє бачення 1920-х - і оцінив, до якої міри все наше Розстріляне Відродження було насправді "петлюрівським": що більшовицька "українізація", отже, була зумовлена внутрішніми чинниками не менше, ніж зовнішніми (розбуялу жовто-блакитну стихію взяти "на хапок" не можна було, щоб опанувати Україну, її треба було спочатку "задурити", "приспати пильність"). Але ці пізніші переакцентування не скасовують того, що було ним сказано в Монреалі 1983 р. - і що не втратило актуальности й донині.
Гарного перегляду! - www.youtube.com/watch?v=KKYarNYqKuc&fbclid=IwAR08iDRlcjFNPr4D1LvhyhQO6gxi9tvh3rvcz5P4lqGHuw9Y3nKDsswyqak
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Ври вроде бы рост и не главное, но всегда как-то неудобно за державу, когда видишь криворожского недомерка рядом с зарубежными политиками.
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а это так по телеку смонтировали или он действительно упомянул про Кеану Ривса дважды?
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Задумка ультралиберальных социальных инженеров такова: «человек будущего» должен быть космополитом без исторических корней, без рода и племени, поскольку в его жилах будет течь кровь многих рас и национальностей. Он не будет приверженцем какой-то традиционной религии, которая отвергает постулаты «гендерной идеологии». Если и останется некая религия, то она должна быть всеобщей и принимать как норму «разнообразие гендеров». Человек новой «породы» должен свободно выбирать себе «гендер» вне зависимости от своего природного пола.

Во всех странах «цивилизованного» Запада этот глобальный опыт на людях осуществляется с разной скоростью и при наличии помех в виде протестов населения. Но есть в мире страна, где этот эксперимент проводится, так сказать, в «стерильных условиях». Это - Канада. «Страна кленового листа» является неким пилотным проектом. Также такой процесс успешно проходит и в скандинавских странах.
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Именно фонд Сороса продвигает в различные документы ООН положения, признающие «семьей» однополое сожительство. Следствием этой «работы» Сороса стало недавнее введение Комиссией ООН по правам человека должности независимого эксперта по защите прав ЛГБТ. Ее занял таиландец Витит Мунтарбхорн. Он уже провозгласил свою программу: легализация гомосексуализма по всей планете, демонтаж традиционных понятий природного пола, принуждение общества и религий принять гомосексуализм, распространение среди детей идеологии принятия гомосексуализма.
Главный объект работы фонда Сороса - молодежь, поскольку только неокрепшие умы могут поверить в «гендерную свободу».
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"Группа Сороса" поставила своего человека - первого заместителя министра экономического развития Максима Нефедова руководить украинской таможней. Об этом в эфире телеканала Newsone сказал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
"Я хочу, чтобы мы были бдительными и просто следили за фактами. Что мы знаем о господине Нефедове? С 2006 по 2010 годы он работал в "кузнице кадров" Джорджа Сороса - компании "Dragon Capital" - на должности вице-президента. Кто не знает - эта компания дала нам Гонтареву и Яресько, ею управляет непосредственно Сорос и она реализует его планы в Украине. Теперь им удалось сделать невероятное - они ставят своего человека к нам на таможню. В 2015 году Нефедов был назначен заместителем министра экономического развития Абромавичуса, который вышел из той же "соросовской бригады". То есть, под видом новых лиц нам вернули кадры, которые мы уже выгоняли… И еще - Нефедов принимает участия в "маршах равенства" - гей-парадах", - заявил Вадим Рабинович.
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прикольные у Трюдо носки! ) ану давайте порохобобики про правила этикета! ))
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Судя по позе Трюдо---зебеня ему не понравилось : поза закрытая, настороженная ...
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https://www.facebook.com/ukrainian.time/videos/380681916134328/

Прес-конференція Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо
Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Ukraine's newly-elected president Volodymyr Zelenskiy held a joint press conference following a meeting and a signing ceremony in Toronto on July 2. The leaders discussed relations between their nations. (Global News)
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Що там зелена шмаркля сказанула? Воно хоть одне речення змогло зв'язати?🤔
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Торонто відбувається зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Канади Трюдо. ФОТО
 
 
 
 
 
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