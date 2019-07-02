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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (56) ЦВК (671) Шарій Анатолій (9)

 ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова

Член Центральної виборчої комісії Ірина Єфремова пояснила, що вона голосувала за реєстрацію кандидатами в депутати поплічника втікача Януковича Андрія Клюєва і російського пропагандиста Шарія, бо відмова від їхньої реєстрації сьогодні зривала б увесь виборчий процес у країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Єфремова зазначила: "Післясмак... почуття огиди не покидає після завершення ще одного важкого робочого дня! Центральна виборча комісія проголосувала сьогодні за реєстрацію панів Клюєва та Шарія кандидатами в народні депутати!

Єдиною причиною, яка змусила мене підняти руку "за" це навіть не рішення Верховного суду, а побоювання, що затягнеться виготовлення бюлетенів, які сьогодні треба було віддати до друку! Це є прямою загрозою проведенню позачергових виборів 21 липня 2019 року!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Однак, вважаю справою честі ЦВК повернутися до цього питання, витребувати ще раз документи, що підтверджують відсутність цих громадян на території України впродовж п'яти років, і зняти з реєстрації панів Клюєва і Шарія!

Завтра ж підніму це питання в ЦВК і думаю, що колеги підтримають! Прошу всі відповідні органи, не чекаючи на запити ЦВК, надати існуючу інформацію!"

Читайте також: Якщо за два дні ЦВК і Верховний суд не розберуться з реєстрацією Шарія і Клюєва, то почнеться не мирний протест, - Сініцин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135343
 
 
 Топ коментарі
 
Засцали сепарские проститутки. Слава Украине!
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Ефремова проголосовала За с чувством омерзения..., что бы не сорвать выборы... ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова - Цензор.НЕТ 5309
Ефремова проголосует снова Против, но уже без чувства омерзения - и пофиг на выборы...
Ефремова - проститутка...!
Не будьте как Ефремова....
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Засцали сепарские проститутки. Слава Украине!
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Почему шарий до сих пор не получил ........ как в свое время шуфрич?
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А теперь - сенсация Рейтинг шария - 2,7 процента.
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Так уже не соевого, це вже історія. Зараз ЗЕмлянЄ рулять...
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на самом то деле неизвестно, что было бы, если бы не позиция западных партнеров, как то уж быстро петя уменшил срок ВП после разговоров с ними..совпадение?
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Вот именно. Мы не знаем какие действительно были мотивы. Мы не знаем какие были донесения разведки, что у ***** было на уме и т.д. Мы ничего не узнаем потому, что такая информация не выносится на обозрение общественности. Мы только видим результат. Выборы били? Были. Свободные? Свободные. А то, что всякие злопыхатели делали заявления играя на собственный рейтинг и все пропало на это не стоит обращать внимания. Еще не известно как бы другой президент справился с тем с, чем справился Педро. История все расставит на свои места...
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Почему шарий до сих пор не получил ........ как в свое время шуфрич?
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Ефремова проголосовала За с чувством омерзения..., что бы не сорвать выборы... ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова - Цензор.НЕТ 5309
Ефремова проголосует снова Против, но уже без чувства омерзения - и пофиг на выборы...
Ефремова - проститутка...!
Не будьте как Ефремова....
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С таким же чувством читал коментарий Ефремовой.
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журналістів в Україні практично немає, залишились дурналісти і журнашлюхи, тому не розумію чому вони дивуються, коли їх б'ють.
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Сепара-провокатора від Гужви тре було посадити на пляшку, то й годі
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кацапе) у нас не журналисты, а медиаляди и недорогеньки, а никак не жертвы-так что копайся в своем дерьме, может за умного сойдешь...
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ну у нас журналисты разделены на "правильных" и "неправильных"--агентов кремля, и последние за журналистов не считаются
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Журналистика не может быть человеконенавистнечиской, как Шария.
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Шановний, якщо ви будете з балкону плювати на голови тих, хто проходить під вами, думаючи, що вас спасе третій поверх, то змушений вас розчарувати, ви будете биті навіть під власним ліжком.
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если бы люди не начали возмущаться то Клован и компания вообще бы никаких инициатив не проявляли как это они делали в вопросе ПАСЕ
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Походу эта птица без пинка вообще не летает
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Пора на Майдан собираться! Зебилы не пройдут!
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Подушку поправь перед майданом и спать.
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Смотрите новости. Сегодня на Майдане уже собирались, обещали продолжение.
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хто збирати буде ? шокочмошники ? грошей вистачить ?
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"За грощі"собирали только такую вату как ты в Мариинском парке.
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Хитро Свин задумал шоб усьо сорвать...
🤗
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- і як завжди в нього нічого не вийде ..))
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не выйдет, думаешь, разжечь 3ий майдан?форум цензор уже кипит, и даже уже что то в реале начинается...
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Ещё одна пытается сделать из страны идиотов. Сорвётся печатали бюллетеней. Так под этим соусом может и Овоща в списки внесём, так на всякий случай. Почему они всех за дебилов держут????
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Потому,что понимают,какие олигофрены их к власти привели. Надеются,что вся Украина такая.
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Тут не тупізна чи переляк від *псячого * збіговиська .!
Тут конкретна ПРовокація . щоб заплутати виборчі комісії коли штампіки *вибув * будуть ставити ! ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова - Цензор.НЕТ 3794
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Бггг) теперь, из за зебобиков, и нас считают
идиотами??? Капец, не отмазка, а полный зебелизм
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02.07.2019 23:11
..Ось тут гарне означення вам дали . ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова - Цензор.НЕТ 2940
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Обосрались зЛемрази!бойтесь!на ростов вас вынесем.очень быстро
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Похоже неважно какое движение представляют судьи. Очевидно эта шпана переобувается так быстро, что то, от какой партии или движения они выдвигались год или два назад, уже никакого значения не имеет. Они вероятно уже по три партии сменили с тех пор.
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Зебобики за один вечер в педошариков превратились
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Петина многоходовочка. Его суды регистрируют сепаров а потом Петя как отважный спаситель всея человечества выводит людей на улицу и ставит суды на место. Овации и подбрасывание Мародера аж до потолка. Рейтинги Пети растут
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Дык может подскажете своему "выбору "не творить лютой *уйни?
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А толку? сама то партия Шария остается в списках, плюс бесплатная реклама.
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Вообще-то это есть поощрение судами и ЦИКом терроризма против Украины и действия направленные на поддержку внешнего врага, а по принятому ВР закону поддержка страны - оккупанта России.
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эко ты придумал ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова - Цензор.НЕТ 6624 но тут надо луценко тогда садить, почему порохоботы знают всех антиукраинских деятелей, а югик ничего с ними не делает ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова - Цензор.НЕТ 6624
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виноват Зеленуха, куйло всех купило и вообще ты тролляка мацкальский! Ишь ты, вопросы какие сепаратистские задаешь
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О! Безперечно, ця пані лише вчора прилетіла з Марсу і вочевидь сама останні 5 років а Україні не жила. Тому і не знає, що ці два українофоби теж в Україні не жили
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ну все равно это должно быть доказано в суде, только так, чьи то хотелки не конают
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Ось і я про те ж. Чиїсь "хотєлки" зробити реванш по-тихому "нє канают". І театр абсурду прийдеться прикрити. Хіба не так? ☺
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ну подождем до осень, и там реванш сделают руками большинства в раде, будет все по закону
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Тобто, ви визнаєте, що Зєкоманда -стрєкоща лєио красноє просрала, ой, вибачте, проржала, ой, перепрошую - пропєла? 😊
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"Вы,профессор,воля ваша,что тот нескладное придумали.Оно,может,и умно,но больно не понятно.Над вами потешаться будут"....(с)
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Стерва брехливая выкручивается. Все дело в том что в начале пропихнули Штепу и еще нескольких рыгов и сепаров. Народ молча схвал и промолчал. И тогде решили чего уже стесняться и по крупному всех сепаров регистрировать начали. Нужно было еще на Штепе и Медведчуке подымать народ.
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С каких пор недопуск к выборам неквалифицирующих людей это срыв выборов? Она что, эта тётя, совсем от испуга потеряла разум?
Похоже если этой сваре пригрозить кулаком, то до некоторых таки доходит.
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В порохоботы уже откровенно в дурке рекрутов набирают, притом некоторых в фазе обострения такую ересь сочинять здоровому не под силу!
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надо что-то с этим делать..
не ровён час,вынесут Володю..
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Cлышь, чмо ольгинское, а вам как выдали разнарядку срать на Пороха, так и не отменили? Про Зелю пока команды не было, вот вы и поёте тут старые песни про Преза которого давно уже нет.
Похоже в команде Пригожина одни дебилы остались...
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Давайте Януковича в списки вносите чтоб неконституционные выборы состоялись - дебилы б.я,как сказал классик)
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а шо -эти два поца проживали на территории Украины пять лет...?!
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Дозволивши Саакашвілі балотуватися суд відкрив ящик пандори.
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От тебе, кобила ПороВшива, пучить від одного прізвища "Саакашвілі"
Саакашвілі ще себе прояавить належним чином, посадить ПороВошивого а тебе поустить з торбою по світу. Бо ти нічого путнього робити не можеш тілки "срати" в інтернет просторі і отримувати за це 30 ***********.
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Ти напевно "редька" продовгувата. Ну, щоб легко заходила в "депо"
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Якось жалюгідно виглядає мороз літом😅 Сховайся до зими😅
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Фамилию судьи, который вынес решение о допуске петушария и клюева, в студию. Народ должен знать в лицо своих "героев"
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И не мешало бы журналистам освещать все эти решения с именами героев. Пусть занимаются тем,чем обязаны заниматься журналисты-докапываться до правды
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"Послевкусие...чувство омерзения не покидает после завершения еще одного тяжелейшего рабочего дня!"
Прямо как в том анекдоте: "шампанским этот вкус не перебить".
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Там в анекдоте было первое знакомство. А в судах любое чучело фору даст самой опытной девице на окружной с низкой социальной ответственностью. Но анекдот хороший😁
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Serhii Shcherbyna
5 год ·

Вот этот праведный гнев разных господ, в т.ч. Mustafa Nayyem, собирающихся сегодня на Майдан, в т.ч. по мотивам регистрации кандидатами в депутаты разнообразных "беженцев", я понимаю. Но есть одно "но".
Мы же тут все за европейский выбор? Вроде да. Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.

Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент. Так что, справедливости ради, все эти вопросы следует задавать тем, кто ничего по "беженцам" не доказал.
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Да сейчас лето очень жарк-ОЕ в Украине, а осень будет ещё жарче потому что будут палить вату!
А то полезла вся срань - Медведчуки, Клюевы, Шарии, Штепы и другие ********.
Януковича только не хватает.
И всё это началось только после избрания The-кло-вана.





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Зря с народом шутите. Можете не успеть скипнуть. Кое кто из народа таки учится на своих ошибках. И со второго захода все закончится столбами на Крещатике
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какао мозгові, вас @буть в обидва полу-шарія ваш же гетьман-цар разом з подєльніками , а вам зелеботи і зепрезидент знову винен.
йой.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова
 
 
 
 
 
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