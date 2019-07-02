 ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Єфремова зазначила: "Післясмак... почуття огиди не покидає після завершення ще одного важкого робочого дня! Центральна виборча комісія проголосувала сьогодні за реєстрацію панів Клюєва та Шарія кандидатами в народні депутати!
Єдиною причиною, яка змусила мене підняти руку "за" це навіть не рішення Верховного суду, а побоювання, що затягнеться виготовлення бюлетенів, які сьогодні треба було віддати до друку! Це є прямою загрозою проведенню позачергових виборів 21 липня 2019 року!
Однак, вважаю справою честі ЦВК повернутися до цього питання, витребувати ще раз документи, що підтверджують відсутність цих громадян на території України впродовж п'яти років, і зняти з реєстрації панів Клюєва і Шарія!
Завтра ж підніму це питання в ЦВК і думаю, що колеги підтримають! Прошу всі відповідні органи, не чекаючи на запити ЦВК, надати існуючу інформацію!"
Ефремова проголосует снова Против, но уже без чувства омерзения - и пофиг на выборы...
Ефремова - проститутка...!
Не будьте как Ефремова....
Ах ты, ***** ты крашена!
🤗
Тут конкретна ПРовокація . щоб заплутати виборчі комісії коли штампіки *вибув * будуть ставити !
идиотами??? Капец, не отмазка, а полный зебелизм
..Ось тут гарне означення вам дали .
Похоже если этой сваре пригрозить кулаком, то до некоторых таки доходит.
не ровён час,вынесут Володю..
Похоже в команде Пригожина одни дебилы остались...
Саакашвілі ще себе прояавить належним чином, посадить ПороВошивого а тебе поустить з торбою по світу. Бо ти нічого путнього робити не можеш тілки "срати" в інтернет просторі і отримувати за це 30 ***********.
Прямо как в том анекдоте: "шампанским этот вкус не перебить".
5 год ·
Вот этот праведный гнев разных господ, в т.ч. Mustafa Nayyem, собирающихся сегодня на Майдан, в т.ч. по мотивам регистрации кандидатами в депутаты разнообразных "беженцев", я понимаю. Но есть одно "но".
Мы же тут все за европейский выбор? Вроде да. Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.
Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент. Так что, справедливости ради, все эти вопросы следует задавать тем, кто ничего по "беженцам" не доказал.
А то полезла вся срань - Медведчуки, Клюевы, Шарии, Штепы и другие ********.
Януковича только не хватает.
И всё это началось только после избрания The-кло-вана.
йой.