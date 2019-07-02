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 Політика України
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Все про:агітація (109) НТКУ (36) ЦВК (671) суспільне мовлення (80)

 НТКУ надасть партіям для агітації по 120 хвилин ефірного часу, - ЦВК

На черговому засіданні Центральна виборча комісія встановила, що для проведення передвиборчої агітації на дострокових виборах у ВР політичним партіям буде надано ефірний час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК, партії можуть використати по 60 хвилин на загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення і на загальнонаціональному каналі Суспільного радіо (двома рівними частинами по 30 хвилин).

Також ЦВК звернулася до Міністерства фінансів з пропозицією передбачити в проекті Державного бюджету України на 2020 рік Центральної виборчої комісії нову бюджетну програму "Відшкодування витрат політичних партій, пов'язаних із фінансуванням їхньої передвиборчої агітації на виборах народних депутатів України". ЦВК пропонує Мінфіну передбачити витрати за цією програмою в сумі 2253420000 гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135342
 
 
 Топ коментарі
 
слуги народа в студию нтку не ходят...только стадион
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за него Богдан будет втирать лохам как обычно..
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слуги народа в студию нтку не ходят...только стадион
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за него Богдан будет втирать лохам как обычно..
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⚡️ АХАХАХААХХА ЦВК ЗАРЕЄСТРУВАЛА ПЄТУШАРІЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТИ
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
(С)
@UkrNastup1
☹️
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ПОРОХОБОТ, А ЧЕМУ ТЫ РАДУЕШЬСЯ? НТКУ надасть партіям для агітації по 120 хвилин ефірного часу, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8263

ЭТОТ СОСТАВ ЦИК ПРЕДЛОЖИЛ ПОРОШЕНКО в 2018 году.

БПП ДАЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО ГОЛОСОВ ЗА НИХ

ПОЧТИ ПОЛОВИНА членов ЦИК ЛЮДИ ПОРОШЕНКО!!!
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44 часа трансляций на 18 дней. С ума сойти!!!Партия Шария и Европейская солидарность 4 часа мозги промывать будут! .А Мертвечук даже из унитазов по всем своим каналам вийствовать будет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНТКУ надасть партіям для агітації по 120 хвилин ефірного часу, - ЦВК
 
 
 
 
 
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