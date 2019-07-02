 НТКУ надасть партіям для агітації по 120 хвилин ефірного часу, - ЦВК

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК, партії можуть використати по 60 хвилин на загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення і на загальнонаціональному каналі Суспільного радіо (двома рівними частинами по 30 хвилин).

Також ЦВК звернулася до Міністерства фінансів з пропозицією передбачити в проекті Державного бюджету України на 2020 рік Центральної виборчої комісії нову бюджетну програму "Відшкодування витрат політичних партій, пов'язаних із фінансуванням їхньої передвиборчої агітації на виборах народних депутатів України". ЦВК пропонує Мінфіну передбачити витрати за цією програмою в сумі 2253420000 гривень.

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