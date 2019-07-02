 Необхідно скликати позачергове засідання РБ ООН у відповідь на дії Москви, - Порошенко на зустрічі з Тейлором

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"Вважаю, що відповіддю на зухвале невиконання Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права мало б стати скликання позачергового засідання РБ ООН з цього питання. Сподіваюся на підтримку цієї ініціативи з боку Вашингтона.

Цинічний обстріл медичного автомобіля, що призвів до загибелі українських медиків - це черговий злочин, який підтверджує небажання Москви виконувати взяті на себе зобов’язання. Тому потрібні подальші консультації міжнародної спільноти на підтримку України та посилення тиску на Росію", - зазначив Порошенко.

Глава партії "ЄС" також повідомив, що передав Тейлору текст євроатлантичної Хартії - "нашого плану прискорення руху України в ЄС і НАТО".

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