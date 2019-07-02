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 Політика України
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Все про:Порошенко (9295) США (5147) Тейлор (15) Європейська Солідарність (42)

 Необхідно скликати позачергове засідання РБ ООН у відповідь на дії Москви, - Порошенко на зустрічі з Тейлором

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час нинішньої зустрічі з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором обговорив ескалацію ситуації на Донбасі, свободу ЗМІ в Україні і перспективу звільнення українських військовополонених моряків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці політика.

"Вважаю, що відповіддю на зухвале невиконання Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права мало б стати скликання позачергового засідання РБ ООН з цього питання. Сподіваюся на підтримку цієї ініціативи з боку Вашингтона.

Цинічний обстріл медичного автомобіля, що призвів до загибелі українських медиків - це черговий злочин, який підтверджує небажання Москви виконувати взяті на себе зобов’язання. Тому потрібні подальші консультації міжнародної спільноти на підтримку України та посилення тиску на Росію", - зазначив Порошенко.

Глава партії "ЄС" також повідомив, що передав Тейлору текст євроатлантичної Хартії - "нашого плану прискорення руху України в ЄС і НАТО".

Необхідно скликати позачергове засідання РБ ООН у відповідь на дії Москви, - Порошенко на зустрічі з Тейлором 01 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це як клятва, присяга і план дій: Порошенко закликає проєвропейські партії підписати Євроатлантичну Хартію. ТЕКСТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135341
 
   
 Топ коментарі
 
приходится слушать... Необходимо созвать внеочередное заседание СБ ООН в ответ на действия Москвы, - Порошенко на встрече с Тейлором - Цензор.НЕТ 8960
У нашего пацанчика Зе мнений вообще нет...
Глуп наш пацанчик...
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 47 минут назад

Фіксую поворотну точку тренду.
Лідери заляпування Пороха гівном і відповідно зелені адепти з недорогеньких вперше вжили формулу "тупо немає повноважень" щодо Зеленського замість дотеперішнього "дайте йому 100 днів". А в нас ще стільки їхніх заготовок попереду. Всі ходи записані.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 47 минут назад

Фіксую поворотну точку тренду.
Лідери заляпування Пороха гівном і відповідно зелені адепти з недорогеньких вперше вжили формулу "тупо немає повноважень" щодо Зеленського замість дотеперішнього "дайте йому 100 днів". А в нас ще стільки їхніх заготовок попереду. Всі ходи записані.
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Їм вже ніц не допоможе

Рейтинг Слуги урода рада із темпом три відсотка на тиждень

Восени Урод буде мати мінус 146 відсотка 😀
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Это тупой ублюдок
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Из-за этого ублюдка и его шоколадного хозяина моряки сейчас сидят в тюрьме, а не на свободе.

Порошенко послал их на верную смерть. А Климкин отказался принять на свободе.
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НАЖАЛЬ це правда. Нажаль, тому що в Україні законний і порядний вчинок чиновника це скорше виняток ніж правило
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СБ ООН это там где у рф право вето?
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Він ніхто але його слухають і з ним балакають, а є хтось але з ним не розмовляють йому кажуть що робити.
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Как уЗеленского "тупо а зачем" Ок, пусть жует шаурму.
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Пэдра, ты уже никто и твое мнение никому не интересно
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приходится слушать... Необходимо созвать внеочередное заседание СБ ООН в ответ на действия Москвы, - Порошенко на встрече с Тейлором - Цензор.НЕТ 8960
У нашего пацанчика Зе мнений вообще нет...
Глуп наш пацанчик...
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Наверное не глупее тебя,мудачек. "Пацанчик" смог заработать миллионы,стать президентом,а ты,кроме как сшибать копейки за свои вонючие комменты, ни на что более неспособен. Вот так то,пацанчик.
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пацанчик - личинка каломоева = 100% марионетка
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Він заробив мільони не розумом а жартами. Президентом став також не із-за здібностей до цього, а із-за популярності. Тому немає тут чому пишатися.
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Надо их срочно с Филаретом мирить! Им вместе не будет скучно!
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у вас гидрант Зебил, о Порохе забывайте...
как верещала нечисть, так и верещит - видимо припек вас Порох добрэ!... Необхідно скликати позачергове засідання РБ ООН у відповідь на дії Москви, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 9615
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А как там антикоррупционый суд? Сколько лет уже работает?
Все, парашенка, теперь без тебя разберемся.
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Когда этого п..са мы уже не увидели.За его президенство было тысячи подданив.Что то поменялось?
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Петро по старинке лапшу на уши вешает.
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Лапша в чем? О том что обстановка на Донбассе обострилась? О том что переговоры в Минске по обмену пленными закончились безрезульаьно? Или лапша в том, что Медведчук активно скупает украинские СМИ?
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Лапша .Вот уже несколько дней Гиркин и Пушилин вопят о том,что несут огромные потери, что Киев ,дескать усилил обстрелы, что при ЗЕ стало в Лугандоне значительно хуже..Эффективноность нового НГШ повысилась в разы !А Петя забыл ,что сейчас он- украинская придорожная пыль.Забивает ею глаза и уши всем,до кого долетит.5 лет не хватило!Опять полез Тейлору(!) вказивки давать спьяну.
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Это есть прозрачная будка Порошенко.
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Эта инициатива должна была исходить от действующего презЕдента, украинского МИДа, или в крайнем случае от главы офиса Богдана. Но у Зеленого гастроли, министр Климкин уже почти уволен, а Богдан несет несусветную чушь. А 16 июля Зеленский опять напишет, что сожалеет о принятом в СБ ООН решении
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Просто Порох продолжает брать инициативу в свои руки и ответственность, и действует, тем самым закрывая дыры недоработок действующего Преза и его беспутной компашки.
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Две жопы Европы - Россия и Украина еще и бодаются друг с другом. Я уже подумал, если у России денег нет, то она специально скинула Украину в Европу?
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Вже "непрезидент" зустрiвся з "щенепослом". Чи й не подiя. Бутусов, досить вже пана Петра пiарити. Необходимо созвать внеочередное заседание СБ ООН в ответ на действия Москвы, - Порошенко на встрече с Тейлором - Цензор.НЕТ 2585
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Как я сказал чуть выше - Просто Порох продолжает брать инициативу в свои руки и ответственность, и действует, тем самым закрывая дыры недоработок действующего Преза и его беспутной компашки.
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"Вжепрезидент" заводить пророcійське лайно в Раду, та відводить українські війська з українських земель.
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Порошенко никак не может смириться с тем, что он больше не президент и никогда уже им не будет. Продолжает руководить страной. Сначала по его приказу дурачок Климкин ответил на предложение освободить моряков отказом. Теперь Петя предлагает усилить давление на Россию.

Петя, ты уж определись, что нам важнее - освободить моряков или усилить давление на Россию. Невинные люди, которых ты посадил в свои непотребные катера и послал на верную смерть, сидят в российских СИЗО, а ты продолжаешь пиариться, предлагая усилить давление на Россию. Усилением давления ты их не освободишь и интенсивность обстрелов не уменьшишь.
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А у буратіни розважальний тур по Канаді.
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🐷 импотент имитирует буйный секс-имитатор, мля...
😜
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Порошенко прекрасно понимает, что в ответ на усиление давления Россия усилит обстрелы на Донбассе. Погибнет еще больше украинцев.

Надо постепенно гасить насилие на востоке, начинать разговаривать с Россией и сепарами. Тогда конфликт постепенно угаснет. А Порошенко, наоборот, предлагает наращивать насилие на востоке. Чтобы война не угасала никогда. Чтобы украинцы воевали до последнего человека. Для этого надо не разговаривать с Россией, а усиливать на нее давление. Ради того, чтобы еще раз дорваться до корыта, Порошенко готов уничтожить украинскую нацию.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНеобхідно скликати позачергове засідання РБ ООН у відповідь на дії Москви, - Порошенко на зустрічі з Тейлором
 
 
 
 
 
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