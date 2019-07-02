 Необхідно скликати позачергове засідання РБ ООН у відповідь на дії Москви, - Порошенко на зустрічі з Тейлором

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці політика.
"Вважаю, що відповіддю на зухвале невиконання Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права мало б стати скликання позачергового засідання РБ ООН з цього питання. Сподіваюся на підтримку цієї ініціативи з боку Вашингтона.
Цинічний обстріл медичного автомобіля, що призвів до загибелі українських медиків - це черговий злочин, який підтверджує небажання Москви виконувати взяті на себе зобов’язання. Тому потрібні подальші консультації міжнародної спільноти на підтримку України та посилення тиску на Росію", - зазначив Порошенко.
Глава партії "ЄС" також повідомив, що передав Тейлору текст євроатлантичної Хартії - "нашого плану прискорення руху України в ЄС і НАТО".
Фіксую поворотну точку тренду.
Лідери заляпування Пороха гівном і відповідно зелені адепти з недорогеньких вперше вжили формулу "тупо немає повноважень" щодо Зеленського замість дотеперішнього "дайте йому 100 днів". А в нас ще стільки їхніх заготовок попереду. Всі ходи записані.
Рейтинг Слуги урода рада із темпом три відсотка на тиждень
Восени Урод буде мати мінус 146 відсотка 😀
Порошенко послал их на верную смерть. А Климкин отказался принять на свободе.
У нашего пацанчика Зе мнений вообще нет...
Глуп наш пацанчик...
Отлично. Это вам за "дави его бл*дь!"
как верещала нечисть, так и верещит - видимо припек вас Порох добрэ!...
Все, парашенка, теперь без тебя разберемся.
Петя, ты уж определись, что нам важнее - освободить моряков или усилить давление на Россию. Невинные люди, которых ты посадил в свои непотребные катера и послал на верную смерть, сидят в российских СИЗО, а ты продолжаешь пиариться, предлагая усилить давление на Россию. Усилением давления ты их не освободишь и интенсивность обстрелов не уменьшишь.
😜
Надо постепенно гасить насилие на востоке, начинать разговаривать с Россией и сепарами. Тогда конфликт постепенно угаснет. А Порошенко, наоборот, предлагает наращивать насилие на востоке. Чтобы война не угасала никогда. Чтобы украинцы воевали до последнего человека. Для этого надо не разговаривать с Россией, а усиливать на нее давление. Ради того, чтобы еще раз дорваться до корыта, Порошенко готов уничтожить украинскую нацию.