 "Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ", - Зеленський провів зустріч із заступником глави Фонду Ліптоном. ФОТО

Глава держави підкреслив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна досягла макроекономічної стабільності, але цього поки мало. "Ми будемо робити все, щоб Україна процвітала", - заявив Зеленський і додав, що важливим завданням для української влади є економічний розвиток.

Він також підкреслив, що гарантує незалежність Національного банку України.

Глава держави висловив сподівання, що новий парламент, який буде обрано 21 липня, ухвалюватиме реформаторські закони.

Президент зазначив, що Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на сталий економічний розвиток. Зокрема, йдеться про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, великої приватизації і ринок землі. Він також повідомив про скасування понад 160 застарілих указів, які створювали тиск на бізнес.

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Зеленський констатував, що сьогодні економіка України зростає на 2-3% на рік, але цього недостатньо, тому що суспільство вимагає більшого.

Глава держави запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості щодо нової програми. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду.