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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (1893) МВФ (539) Ліптон Девід (4)

 "Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ", - Зеленський провів зустріч із заступником глави Фонду Ліптоном. ФОТО

2 липня Президент України Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч із першим заступником Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном.

Глава держави підкреслив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ, - Зеленський провів зустріч із заступником глави Фонду Ліптоном 01

"Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна досягла макроекономічної стабільності, але цього поки мало. "Ми будемо робити все, щоб Україна процвітала", - заявив Зеленський і додав, що важливим завданням для української влади є економічний розвиток.

Він також підкреслив, що гарантує незалежність Національного банку України.

Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ, - Зеленський провів зустріч із заступником глави Фонду Ліптоном 02

Глава держави висловив сподівання, що новий парламент, який буде обрано 21 липня, ухвалюватиме реформаторські закони.

Президент зазначив, що Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на сталий економічний розвиток. Зокрема, йдеться про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, великої приватизації і ринок землі. Він також повідомив про скасування понад 160 застарілих указів, які створювали тиск на бізнес.

Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ, - Зеленський провів зустріч із заступником глави Фонду Ліптоном 03

Читайте також: Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде"

Зеленський констатував, що сьогодні економіка України зростає на 2-3% на рік, але цього недостатньо, тому що суспільство вимагає більшого.

Глава держави запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості щодо нової програми. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135338
 
 
 Топ коментарі
 
Еееее. Стапе. Голобородько робив не так "Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ", - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном - Цензор.НЕТ 7304
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от суда і спаліл

Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 12 часов назад

Тут кажуть:
Залишок на рахунку Держказначейства:
на 01.05.19 - 36,850 млрд грн
на 01.06.19 - 29,539 млрд грн
на 01.07.19 - 12.958 млрд грн

Ну, за 100 днів мають впоратися
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Ага, в экономику действительно что-то там впрИснут, а остальное сольют в корыто.
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Україна сама може фінансувати МВФ, якщо перекриє оффшори але олігархам це не цікаво
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Представьте себе что Украина это задохлик, который хочет стать качком. Для этого он колит себе стероиды - кредиты МВФ. Конечно лучше накачаться самому, но это займет десятилетия.
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не десятиліття якщо відігнати від управляння і ресурсів країни кримінальний олігархат - парашенка, коломойського, ахметова, пінчука, боголюбова, суркісів
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Володя, роману з МВФ у тебе не вийде. Там теж виявляється ' люди, які дивились серіал "Слуга народу". З гумором у цих людей мабудь не дуже. Тому вони своїми грішми ризикувати не будуть. 😊
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Тепер Кьлюява з Парьтковємь пошлють--ті грошики вициганювати вміють добряче.
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тю так в сериале же МВФ послали нафиг, да еще и трахнули... как так-то...
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Шарий не появится в Украине, ибо знает, что есть большая вероятность навестить друга Бузину.
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А вот так Зеленский озвучивал свою предвыборную программу для 73%:
Переговоры Голобородько с МВФ
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ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА МИЛЛИОНЕРАМИ, МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА И МИЛЛИАРДЕРАМИ !!! ЛИБО НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛНАЯ !!!
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Венесуэла - там полная национализация. Бегут толпами. Оставшиеся подтираются даже не газетами, руками. Но это мелочи, верно?
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та пристріліть вже його хто небудь. Бо вже гидко дивитись на ці конвульсії ))))
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU

Досягнення шапіто Узеленського станом на 13.00 02.07.2019
1. Адміністративний суд Києва за позовом Бєні фактично заблокував роботу ринку електроенергії
2. Суд відпустив під заставу в 570 тис грн спонсора "ЛНР" Держака
3. Зелупа таємно ветував закон про ТСК який дозволяє імпічмент
4. А. Клюєва ЦВК остаточно зареєструвало кандидатом в депутати
5. Здано територію - на ділянці розведення сил в Станиці Луганській знаходяться групи переодітих в цивільний одяг окупантів - дані розвідки

6. ЦВК зареєструвало педофіла і українофоба Шарія кандидатом в депутати
7. Дербюджет у червні недовиконано за доходами на 18%!!!
8. Топ-менеджери погіршили оцінку інвестпривабливості України

До завтра, зробимо Україну раком!
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Який ще МВФ, Вовка, посилай їх всіх в ж.....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ", - Зеленський провів зустріч із заступником глави Фонду Ліптоном. ФОТО
 
 
 
 
 
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