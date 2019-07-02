 Діти загиблих воїнів АТО/ООС з Чернігівщини щороку отримуватимуть 5 тис. грн допомоги з обласного бюджету

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Згадана категорія дітей отримуватиме щороку матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. гривень на одну людину. Оскільки День захисту дітей цього року вже минув, виплати здійснять до 1 вересня.

Ця виплата стосуватиметься 78 дітей. Загальна сума коштів, виділених з обласного бюджету, становить 400 тис. гривень.

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