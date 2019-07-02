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 Політика України
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Все про:діти (1586) облрада (108) допомога (833) Чернігівщина (338)

 Діти загиблих воїнів АТО/ООС з Чернігівщини щороку отримуватимуть 5 тис. грн допомоги з обласного бюджету

Чернігівська обласна рада ухвалила рішення про щорічну виплату до Дня захисту дітей одноразової матеріальної допомоги дітям, чиї батьки брали участь в АТО/ООС і мають статус членів сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Згадана категорія дітей отримуватиме щороку матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. гривень на одну людину. Оскільки День захисту дітей цього року вже минув, виплати здійснять до 1 вересня.

Ця виплата стосуватиметься 78 дітей. Загальна сума коштів, виділених з обласного бюджету, становить 400 тис. гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135337
 
   
 Топ коментарі
 
А "дэпутаты" ежемесячно почти по 20000 компенсации за изматывающие скитания по готелям "Украина". Вот так вот. Как говорится, кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево...
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5 (пять) тысяч, Карл. Гривен. Раз в год..
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Мля!!!
Глубже не буду, админ забанит...

Придурки, раз в год могли бы и пару лямов выделить!
Вы в месяц больше воруете!
400 тысяч видите ли они выделили! Позорники...
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5 (пять) тысяч, Карл. Гривен. Раз в год..
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получайте дети за своих отдавших жизни пап.
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А "дэпутаты" ежемесячно почти по 20000 компенсации за изматывающие скитания по готелям "Украина". Вот так вот. Как говорится, кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево...
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Мля!!!
Глубже не буду, админ забанит...

Придурки, раз в год могли бы и пару лямов выделить!
Вы в месяц больше воруете!
400 тысяч видите ли они выделили! Позорники...
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Вот сейчас Коболеву реально обидно стало.
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Надовго? В наступному році - перевибори місцевих рад. Нові ради не факт, що погодяться - при зебільній-то владі... Варіанти всякі то можуть бути: наприклад: редецентралізація місцевих бюджетів... А то ще що покруче...
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Могли бы и в месяц столько платить. Страна не обеднеет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДіти загиблих воїнів АТО/ООС з Чернігівщини щороку отримуватимуть 5 тис. грн допомоги з обласного бюджету
 
 
 
 
 
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