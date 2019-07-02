 Лист ГПУ в ЦВК: Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот". ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в листі Генеральної прокуратури України в Центральній виборчій комісії, який є у розпорядженні Громадського, передає Цензор.НЕТ.
У листі йдеться, що відповідно до показань, Клюєв супроводжував Януковича в період з 21 лютого 2014 року по 23 лютого 2014-го під час перетину останнім державного кордону України на вертольоті і літаку, який належав РФ, у напрямку з території РФ до військової частини збройних сил РФ на території Автономної республіки Крим.
Також у грудні 2016-го Клюєв свідчив у суді Москви "з метою визнання подій лютого 2014 року в Україні державним переворотом, а також у лютому 2017 року брав участь у телеефірі російського телебачення".
Водночас, у листі йдеться, що за даними Державної прикордонної служби України від 1 січня 2014 Клюєв вилетів з аеропорту "Бориспіль" рейсом Київ - Салала, а 11 січня 2014 прибув звідти. Іншої інформації про перетин державного кордону України Клюєвим у базах даних немає.
"Клюєв А.П. за сприяння органів влади РФ разом із Януковичем В.Ф. і самостійно мав можливість перетинати державний кордон України та Росії поза митним та прикордонним контролем для переховування від слідства і суду з метою уникнення кримінальної відповідальності", - зазначили в ГПУ.
Нагадаємо, у грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.
В березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.
23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.
Еще раз, показательно, что зебилы НЕ возмущаются проросийским реваншем и выгораживают вазелина при ЯВНЫХ антиукраинских действиях..
тут уже начали место меня решать что я буду делать а что не буду! по моему у кого то крыша едит!!
одна проблема, у "истЕнных" как и у "прИзЕдента" - одни и те же ватники, голо-сователи..
а насчет того станем мы окраиной или нет тебе лучше спросить у ЯКУНЕВИЧА он типа то же хотел сделать ОКРАИНУ чем все закончилось еще не забыл?!!
помниться, вазелин оралО что "президент может ВСЁ - посадить кого угодно, найти кого угодно, сделать всё что угодно"
п.с. если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование дебилов денег не дают.(с) ..
Учи законы, зебил, вазелин УЖЕ поназначал "своих" людей от бени - проросийских швали, криминальных авторитетов и прочей быдлоты..
Так что, беги и требуй от вазелина..
Хотя ты же зебил - вечный ждун, поклонник обещаний мавроди
напомним, небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
.......
Однако, к регистрации ЦВК. Читайте по буквам решение Верховного суда: "еще раз изучить документы". )) Не "зарегистрировать немедленно", а только еще раз изучить документы и, если посчитают нужным, отказать. Но разве Порошенковская ЦВК "посчитает нужным" не зарегистрировать петиного закадычного кента Клюева?))))
Четвер, 04 травня 2017
Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього главу Адміністрації президента Андрія Клюєва. https://gazeta.ua/articles/politics/_interpol-znyav-z-rozshuku-topchinovnika-chasiv-anukovicha/770218
04.03.2019
Європейський союз виключив екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва з санкційного списку, в якому фігурують колишній президент Віктор Янукович та його оточення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Зокрема, до 6 березня 2020 року продовжуються санкції проти Януковича та його оточення (всього 12 осіб) за незаконне привласнення державних коштів України. Також повідомляється, що санкції відносно одного фігуранта не були продовжені за рішенням щорічного перегляду санкцій. Рішення опублікують в Офіційному журналі ЄС 5 березня.https://www.rbc.ua/ukr/news/evrosoyuz-snyal-sanktsii-klyueva-1551694213.html