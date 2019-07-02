 Лист ГПУ в ЦВК: Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот". ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в листі Генеральної прокуратури України в Центральній виборчій комісії, який є у розпорядженні Громадського, передає Цензор.НЕТ.

У листі йдеться, що відповідно до показань, Клюєв супроводжував Януковича в період з 21 лютого 2014 року по 23 лютого 2014-го під час перетину останнім державного кордону України на вертольоті і літаку, який належав РФ, у напрямку з території РФ до військової частини збройних сил РФ на території Автономної республіки Крим.

Також у грудні 2016-го Клюєв свідчив у суді Москви "з метою визнання подій лютого 2014 року в Україні державним переворотом, а також у лютому 2017 року брав участь у телеефірі російського телебачення".

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Водночас, у листі йдеться, що за даними Державної прикордонної служби України від 1 січня 2014 Клюєв вилетів з аеропорту "Бориспіль" рейсом Київ - Салала, а 11 січня 2014 прибув звідти. Іншої інформації про перетин державного кордону України Клюєвим у базах даних немає.

"Клюєв А.П. за сприяння органів влади РФ разом із Януковичем В.Ф. і самостійно мав можливість перетинати державний кордон України та Росії поза митним та прикордонним контролем для переховування від слідства і суду з метою уникнення кримінальної відповідальності", - зазначили в ГПУ.







Нагадаємо, у грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.

В березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

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