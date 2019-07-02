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 Політика України
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Все про:ГПУ (3050) Клюєв Андрій (67)

 Лист ГПУ в ЦВК: Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот". ДОКУМЕНТ

Ексглава АП Андрій Клюєв, якого Центрвиборчком зареєстрував кандидатом на дострокових парламентських виборах, супроводжував Віктора Януковича під час втечі з України і свідчив у Москві у справі про події в лютому на Майдані.

Про це йдеться в листі Генеральної прокуратури України в Центральній виборчій комісії, який є у розпорядженні Громадського, передає Цензор.НЕТ.

У листі йдеться, що відповідно до показань, Клюєв супроводжував Януковича в період з 21 лютого 2014 року по 23 лютого 2014-го під час перетину останнім державного кордону України на вертольоті і літаку, який належав РФ, у напрямку з території РФ до військової частини збройних сил РФ на території Автономної республіки Крим.

Також у грудні 2016-го Клюєв свідчив у суді Москви "з метою визнання подій лютого 2014 року в Україні державним переворотом, а також у лютому 2017 року брав участь у телеефірі російського телебачення".

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Водночас, у листі йдеться, що за даними Державної прикордонної служби України від 1 січня 2014 Клюєв вилетів з аеропорту "Бориспіль" рейсом Київ - Салала, а 11 січня 2014 прибув звідти. Іншої інформації про перетин державного кордону України Клюєвим у базах даних немає.

"Клюєв А.П. за сприяння органів влади РФ разом із Януковичем В.Ф. і самостійно мав можливість перетинати державний кордон України та Росії поза митним та прикордонним контролем для переховування від слідства і суду з метою уникнення кримінальної відповідальності", - зазначили в ГПУ.

Лист ГПУ в ЦВК: Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про держпереворот 01
Лист ГПУ в ЦВК: Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про держпереворот 02
Лист ГПУ в ЦВК: Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про держпереворот 03

Нагадаємо, у грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.

В березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135335
 
 
 Топ коментарі
 
.... небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.



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показательно, что зебилы НЕ возмущаются проросийким реваншем и выгораживают вазелина при ЯВНЫХ антиукраинских действиях.. Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 9917
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5 лет Клюева и в Украине не было. А как на выборах пААбедил самый патриотичный в Мире клоун - "вдруг" обьявился. При этом то, шо он баллотируется в Раду, пААтриотичных зебилов никак не трогает.
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ничего ты требовать НЕ станешь) ибо зебилам придумают НОВУЮ отмазку, и лично ты, с высунутым от усердия языком, будешь бегать и и орать всякий бред с г+г.. как сейчас Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 4804
Еще раз, показательно, что зебилы НЕ возмущаются проросийским реваншем и выгораживают вазелина при ЯВНЫХ антиукраинских действиях..
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хе хе хе
тут уже начали место меня решать что я буду делать а что не буду! по моему у кого то крыша едит!!
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тебе виднее.. в зеркале, да и кто об этом орёт - чисто по Фрейду
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я же не пытаюсь тебе расказать что ты бушь делать... так что не надо перекладывать свою глупость на других!!
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узбогойся, зебил) по г+г тебе СКАЖУТ что делать, и какие отмазки писать)) всё равно своих моСхов у вас нет..
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И снова валим все на Петю....Т.е., в том, шо клоун ставит на должности русню и сепарню, виноват Петя. И в том, шо зебобики сопровождают возвращение всякой мрази в Украину восторженным визгом - тоже виноват Петя. А шо, часовню и обоих Кеннеди - тоже Петя?
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ПЕТЯ виноват в том что за 5 лет место того чтобы менять систему он занимался ГРАБЕЖОМ!! а теперь просто вылезло на свет то что построил ПЕТЯ!!
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Угу. Пэдра занимался грабежом, и именно поэтому клоун ставит на должности и вносит в список "слуги урода" откровенную русню и сепарню. И вы именно поэтому поддерживаете все эти назначения. Понял.
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и поэтому тоже... мы же все посмотрели чем занимаются ИСТЕННЫЕ ПАТРИОТЫ СТРАНЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, ВРОДЕ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ МАРОДЕРСТВО!!
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да, "истЕнные" патриоты, как и прИзЕдент - они такие...
одна проблема, у "истЕнных" как и у "прИзЕдента" - одни и те же ватники, голо-сователи..
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ну вишь как тебе не повезло у тебя в стране 73% ватников, вот засада!!
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слава Богам, что я не в их числе, и не в твоей рашке, где зебилов 87% Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 3503
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Понял. Вы 5 лет страдали от "майданутых" и киевской хунты. И вот теперь в Украину возвращаются истинные патриоты, под руководством которых вы наконец-то вернетесь в обьятия ваших мышебратух. Слава Зе!
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прочитай еще раз мои посты, ты не хера не понял!!
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Да я как раз все понял. Вот когда клоун рассадит русню и сепарню по всем должностям, когда Рада станет самой про-московитской за всю историю независимой Украины - вот тогда вы перестанете опасаться открыто высказывать свои пророссийские взгляды. Вы не хотели стать европейской державой. Вам комфортнее быть западной окраиной московии.
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рада станет такой какой ее выберет народ Украины, если народ выберет как ты написал РУСНЮ значит так тому и быть! или ты что то имеешь против выборов?!!

а насчет того станем мы окраиной или нет тебе лучше спросить у ЯКУНЕВИЧА он типа то же хотел сделать ОКРАИНУ чем все закончилось еще не забыл?!!
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Успокойся с дешевыми лозунгами. Я ничего не имею против выбора народа. Хотите быть хохляндией - ваше дело.
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Ти що не всік ? Нова *метода * . Всі хто проти банди *свинарчуків * ..*ахенти Кремля * ! Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 8763 ?
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зебил, так в чем проблема?? ТРЕБУЙ от зелепунфюрера вазелина принять меры.. СЛАБО?))
помниться, вазелин оралО что "президент может ВСЁ - посадить кого угодно, найти кого угодно, сделать всё что угодно"
п.с. если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование дебилов денег не дают.(с) ..
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а как он может принять меры? Прокурор ПЕТИН!! Суды ПЕТИНЫ! Назначить нового прокурора ЗЕЛЯ не может, поменять судей ЗЕЛЯ не может!! как ты видишь принимание мер?!! На ЦИК повлиять опять же ЗЕЛЯ не может!!
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еще раз: так в чем проблема? ТРЕБУЙ от зелепунфюрера вазелина принять меры.. СЛАБО?))помниться, вазелин оралО что "президент может ВСЁ - посадить кого угодно, найти кого угодно, сделать всё что угодно" - или ты забыл. как вазелин ссал тебе в глаза на стадионе и кричал это?
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да президент может все, но после того как на ключевые должности будут назначены его люди!! вот потому мы все и ждем выборов и новых назначений! а после как я писал ранее и будем требовать с ЗЕЛИ выполнения того или иного!!
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пля, зебилы, вы такие тупые.. Вот нахера ты мне бред с г+г повторяешь? у тебя НИ слова кроме бениной брехни - нет).
Учи законы, зебил, вазелин УЖЕ поназначал "своих" людей от бени - проросийских швали, криминальных авторитетов и прочей быдлоты..
Так что, беги и требуй от вазелина..
Хотя ты же зебил - вечный ждун, поклонник обещаний мавроди
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назначил говоришь! имя новоназначеного прокурора напиши!!
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зебил, тебе какого? одесского, луганского, шефера, богдана и Ко? Всю ПРОРОСИЙСКУЮ ШЕЛУПОНЬ, которую вазелин УЖЕ посадил в кресла.. Или мало, будем ждать дальше?))

напомним, небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
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в отличии от твоего фейка - это НЕ подделка)
Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 86
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..А тут і домальовувати не потрібно .. Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 3225
..Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 5882.....
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у зебилов, что характерно, найтупейшие фейки) ибо моСхов нет , одни сосательные рефлексыКлюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 6259
Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 89
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Дмітрій, навіщо ж ДОМАЛЮВАЛИ? Когнітивний дисонанс Лікуйтесь
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Ні разь жігівайті мєжьду нац анналльную розьнью.


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А шо мы это узнаем после пяти лет правления самого гениального генпрокурора ?
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Надеюсь луи бидоны супруги ген прокурора украсят решетки Лукьяновки .
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Ребята, когда вы поймёте что вы пытаетесь что-то доказать не каким-то «зубилам», а самой отпетой сепарне! Я понять не могу ихнюю логику: в том, что возвращаются рыги виноват Порошенко. И все. Они же не будут протестовать по этому поводу только потому, что они есть те самые рыги! Сепары и кацапы. Они хотят этого. Сейчас они просто гнут свою линию до выборов. Потом будет сами знаете что.
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Забавно, конечно читать, как визжат порохолизы про "реванш", не посадив НИ ОДНОГО рыга, не вернув, как обещали, награбленное, закрыв все уголовные дела и прекратив всякое преследование овощной банды.)
Однако, к регистрации ЦВК. Читайте по буквам решение Верховного суда: "еще раз изучить документы". )) Не "зарегистрировать немедленно", а только еще раз изучить документы и, если посчитают нужным, отказать. Но разве Порошенковская ЦВК "посчитает нужным" не зарегистрировать петиного закадычного кента Клюева?))))
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Петекантропы руководствуются тем, что петрусь им в головы насрал вместо отхожего места.
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у зебилов всё по Фрейду: что ты ощущаешь на вкус, о том и визжишь))
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Нужна Революция-судьи твари с прокурорами должны здохнуть
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а ты хоть раз вышел на улицу в смутное время?)))))))))))
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Реванш по сути дела уже состоялся. Пока кацапня, под видом клоунов, рассаживается по всем ветках государственного аппарата.
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І причому б тут Зеленський? ЕС вирішив.

Четвер, 04 травня 2017
Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього главу Адміністрації президента Андрія Клюєва. https://gazeta.ua/articles/politics/_interpol-znyav-z-rozshuku-topchinovnika-chasiv-anukovicha/770218

04.03.2019
Європейський союз виключив екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва з санкційного списку, в якому фігурують колишній президент Віктор Янукович та його оточення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Зокрема, до 6 березня 2020 року продовжуються санкції проти Януковича та його оточення (всього 12 осіб) за незаконне привласнення державних коштів України. Також повідомляється, що санкції відносно одного фігуранта не були продовжені за рішенням щорічного перегляду санкцій. Рішення опублікують в Офіційному журналі ЄС 5 березня.https://www.rbc.ua/ukr/news/evrosoyuz-snyal-sanktsii-klyueva-1551694213.html
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛист ГПУ в ЦВК: Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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