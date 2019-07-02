 Росія виплатила внесок до Ради Європи за 2019 рік 33 млн євро, - спікер РЄ Гольтген

Як пише Радіо Свобода, про це повідомляють російські державні агенції новин із посиланням на прес-секретаря організації Деніеля Гольтген, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що сума склала близько 33 мільйонів євро.
У коментарі агенції AFP Гольтген висловив сподівання, що борг за 2017 і 2018 роки також буде погашений.
Від 2017 року Росія не платила внески в бюджет Ради Європи. Причиною цього влада країни називала обмеження в правах російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, через що вона з 2015 року не брала участі в роботі сесій ПАРЄ. Права були обмежені через анексію Криму й підтримку Росією бойовиків на сході України.
Сума боргу за 2017, 2018 і 2019 роки склала близько 85 мільйонів євро. На нещодавній сесії ПАРЄ ухвалила рішення повернути російській делегації повноваження в повному обсязі – незважаючи на протест делегатів від України й низки інших країн.
Чи виплатить Росія борг за 2017 і 2018 роки і коли це станеться – поки що неясно. Раніше в МЗС Росії заявляли, що гроші будуть виплачені після повного відновлення прав делегації в ПАРЄ.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
А куда ж они тратятся
Взносы за год сотни миллионов выходят
На что они их тратят? Делегацию каждую своя страна отдельно содержит
Здание содержать - да не выйдет столько
Огромный все-такт бюджет
С рузьгих нужно брать за пять лет сразу!!!
Эти падлы за год так насрут, что и за пять лет не уберёте!
Концерн «АвтоВАЗ» объявил о полной остановке производства на заводах в Тольятти и Ижевске с 3 июля. Когда работа предприятий возобновится, пока не известно.
Торгуют интересами цельіх стран сразу оптом.
Каментов было сотня, но до сути никто не добрался.
Но увы, все ответы сводятся к крайне примитивной точки зрения, что бюрократам из ЕС прям позарез нужны деньги от РФ. Это немного странно на фоне того, что европейский бизнес теряет миллиарды евро от контр санкций РФ, интересно, да? Поверьте, для сытой, зажравшейся европы эти жалки 33 ляма евро вообще ничто! Они бы даже не заметили это.
Главная ошибка, которая не позволила людям понять суть происходящего, заключается в том, что все восприняли эту ситуацию в рамках "Украина - Россия и их разборки".
Но это совсем не так. ЕС таким образом решал свои внутренние проблемы. А проблема заключается в том, что европейские страны, обиженные таким решением ПАСЕ, занимают сейчас откровенно про-американскую, а не про-европейскую позицию. И это было бы совершенно нормально, если бы не одно НО. Президент США Трамп очень, очень, очень сильно раздражает своих европейских партнёров. Дошло до того, что европейцы создали специальную платежную систему для обхода экономических санкций США и тестируют её сейчас на Иране! Это, кстати, официальная информация, гугл в помощь.
А то, что на самом деле хотели сделать ЕС с помощью ПАСЕ - так это осадить откровенно про-американски настроенные страны ЕС. Что собственно они и сделали. Ах и увы, но разборки Украина - РФ это не причина, а повод.
Просто Украина с ватным идиотом во главе перестала быть привлекательной.
Роися в этом плане гораздо интереснее. И цена это вопроса уже измеряется миллиардами. И пофиг, что ***** снимет с бурановских бабушек последние панталоны - главное, что бабло снова потечет в обе стороны. А с Украиной теперь, как играть в карты с сумасшедшим - ты делаешь ход, а она жрет карты или бегает через фонтан.
Хотя честно говоря сомневаюсь, судя по последним новостям. В серьёзных политических темах иметь дело с партнёром-клоуном никто не хочет...