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 Росія виплатила внесок до Ради Європи за 2019 рік 33 млн євро, - спікер РЄ Гольтген

Росія заплатила внесок до бюджету Ради Європи за 2019 рік

Як пише Радіо Свобода, про це повідомляють російські державні агенції новин із посиланням на прес-секретаря організації Деніеля Гольтген, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що сума склала близько 33 мільйонів євро.

У коментарі агенції AFP Гольтген висловив сподівання, що борг за 2017 і 2018 роки також буде погашений.

Від 2017 року Росія не платила внески в бюджет Ради Європи. Причиною цього влада країни називала обмеження в правах російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, через що вона з 2015 року не брала участі в роботі сесій ПАРЄ. Права були обмежені через анексію Криму й підтримку Росією бойовиків на сході України.

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Сума боргу за 2017, 2018 і 2019 роки склала близько 85 мільйонів євро. На нещодавній сесії ПАРЄ ухвалила рішення повернути російській делегації повноваження в повному обсязі – незважаючи на протест делегатів від України й низки інших країн.

Чи виплатить Росія борг за 2017 і 2018 роки і коли це станеться – поки що неясно. Раніше в МЗС Росії заявляли, що гроші будуть виплачені після повного відновлення прав делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135332
 
 
 Топ коментарі
 
Европа как обычно утерлась.Все ее ценности заканчиваются возле банкомата.Америкосам и бритам больше не за чем им помогать.Пусть орда пройдется по ним катком,история забыта .
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Странно. Я почему то думал что сумма 30 (сребреников). А оказывается целых 33 (серебрянка) - Так что ЕС таки переплюнуло Иуду.
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Бабло от паРаши получили..?? Теперь снова выгоняй ее нах...
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Так еще 85 лямов должны. Мне даже подумать страшно, на что готовы будут пойти в ЕС за такие деньги. Если за 33 ляма - продали все свои ценности,
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Да все платят
Взносы за год сотни миллионов выходят
На что они их тратят? Делегацию каждую своя страна отдельно содержит
Здание содержать - да не выйдет столько

Огромный все-такт бюджет
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Мальчик Зе обошелся пу дешевле .
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Теперь дети европейских депутатов не умрут с голоду.
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Ипаньки!!!
С рузьгих нужно брать за пять лет сразу!!!
Эти падлы за год так насрут, что и за пять лет не уберёте!
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выразил надежду, что долг за 2017 и 2018 годы также будет погашен - ага, дурень думкою багатіе....
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Странно. Я почему то думал что сумма 30 (сребреников). А оказывается целых 33 (серебрянка) - Так что ЕС таки переплюнуло Иуду.
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За 2000 прошедших лет инфляция нули накрутила.
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Европа как обычно утерлась.Все ее ценности заканчиваются возле банкомата.Америкосам и бритам больше не за чем им помогать.Пусть орда пройдется по ним катком,история забыта .
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Европа с рф не воюет и может сотрудничать, а Украина воюет, и продолжает вести торговлю с агрессором
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В ПАСЕ с благодарностью приняли этот х.ловский дар. Сделка состоялась.
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Ну и слава богу. Главное, чтоб совет европы был доволен...
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Раком теперь становитесь. Уплочено
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та ну ту росію в ж...... краще дивитися прикольні відео... https://www.youtube.com/watch?v=b6243eQ2eLI&t=2s Ну і Слава Нації!!!
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Do ruskix deneg biudzet pASE byl 240 milionov evro,ruskije dajut 33 mln evro,vot tak i golasujet potom.Tut pravdy i nenajdios,voporos komu ona nuzna eta PASE,?
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Znak.com‏ @znak_com 2 часа назад

Концерн «АвтоВАЗ» объявил о полной остановке производства на заводах в Тольятти и Ижевске с 3 июля. Когда работа предприятий возобновится, пока не известно.
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Евробляди ждут еще 55 лимонов от Уйлостана за ранее не оплаченные годы! Росія виплатила внесок до Ради Європи за 2019 рік 33 млн євро, - спікер РЄ Гольтген - Цензор.НЕТ 1661
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Вот вами лохи реальная торговля на крови)))
Торгуют интересами цельіх стран сразу оптом.
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Забавно что никто, ни один человек так и не понял что НА САМОМ ДЕЛЕ случилось в ПАСЕ.
Каментов было сотня, но до сути никто не добрался.
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Суть проста: эуреи из ПАСЕ поддержали эурея путина из кремля.
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Люди вроде как задают правильные вопросы, почему ЕС так дёшево продались?
Но увы, все ответы сводятся к крайне примитивной точки зрения, что бюрократам из ЕС прям позарез нужны деньги от РФ. Это немного странно на фоне того, что европейский бизнес теряет миллиарды евро от контр санкций РФ, интересно, да? Поверьте, для сытой, зажравшейся европы эти жалки 33 ляма евро вообще ничто! Они бы даже не заметили это.

Главная ошибка, которая не позволила людям понять суть происходящего, заключается в том, что все восприняли эту ситуацию в рамках "Украина - Россия и их разборки".
Но это совсем не так. ЕС таким образом решал свои внутренние проблемы. А проблема заключается в том, что европейские страны, обиженные таким решением ПАСЕ, занимают сейчас откровенно про-американскую, а не про-европейскую позицию. И это было бы совершенно нормально, если бы не одно НО. Президент США Трамп очень, очень, очень сильно раздражает своих европейских партнёров. Дошло до того, что европейцы создали специальную платежную систему для обхода экономических санкций США и тестируют её сейчас на Иране! Это, кстати, официальная информация, гугл в помощь.

А то, что на самом деле хотели сделать ЕС с помощью ПАСЕ - так это осадить откровенно про-американски настроенные страны ЕС. Что собственно они и сделали. Ах и увы, но разборки Украина - РФ это не причина, а повод.
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Т.е. мнение стран, производящих львиную долю мирового ВВП можно купить всего за 3 лимона.
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Сори. 33 лимона, что не особо меняет дело.
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Я имел в виду, что для ЕС 33 лимона такая же мелочевка, как и 3.
Просто Украина с ватным идиотом во главе перестала быть привлекательной.

Роися в этом плане гораздо интереснее. И цена это вопроса уже измеряется миллиардами. И пофиг, что ***** снимет с бурановских бабушек последние панталоны - главное, что бабло снова потечет в обе стороны. А с Украиной теперь, как играть в карты с сумасшедшим - ты делаешь ход, а она жрет карты или бегает через фонтан.
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Посмотрим, может Зеля как-то проявит себя.
Хотя честно говоря сомневаюсь, судя по последним новостям. В серьёзных политических темах иметь дело с партнёром-клоуном никто не хочет...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія виплатила внесок до Ради Європи за 2019 рік 33 млн євро, - спікер РЄ Гольтген
 
 
 
 
 
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