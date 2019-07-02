 Європейська рада погодила чотирьох майбутніх керівників інститутів ЄС, - Туск

Про це повідомив у твіттері голова Євроради Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, на пост глави Єврокомісії пропонується німецький міністр оборони фон дер Ляєн, на пост глави європейської дипломатії - іспанець Жозеп Боррель, на пост глави ЄЦБ - глава МВФ Крістін Лагард. На пост, який займає сам Туск - голови Євроради - висунута кандидатура бельгійського прем'єра Шарля Мішеля.

Тепер для того, щоб ці призначення відбулись, запропоновані Єврорадою кандидатури повинен схвалити новий склад парламенту ЄС.

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Європейська рада не одразу змогла узгодити майбутніх керівників інститутів ЄС. Саміт відкрився в неділю. Він проходив з припиненням всю ніч на понеділок. А в понеділок через відсутність домовленостей європейських лідерів щодо кандидатур саміт був припинений до вівторка.

Урсула фон дер Ляєн - перша жінка на посаді міністра оборони ФРН. Цей пост вона займає з 2013 року.

Шарль Мішель з 2014 року обіймає посаду прем'єр-міністра Бельгії.

Крістін Лагард з 2011 року є головою МВФ. До цього протягом декількох років займала пост міністра економіки Франції.

Жозеп Боррель очолює МЗС Іспанії з червня 2018 року.