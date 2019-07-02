 Європейська рада погодила чотирьох майбутніх керівників інститутів ЄС, - Туск

Про це повідомив у твіттері голова Євроради Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Так, на пост глави Єврокомісії пропонується німецький міністр оборони фон дер Ляєн, на пост глави європейської дипломатії - іспанець Жозеп Боррель, на пост глави ЄЦБ - глава МВФ Крістін Лагард. На пост, який займає сам Туск - голови Євроради - висунута кандидатура бельгійського прем'єра Шарля Мішеля.
Тепер для того, щоб ці призначення відбулись, запропоновані Єврорадою кандидатури повинен схвалити новий склад парламенту ЄС.
Європейська рада не одразу змогла узгодити майбутніх керівників інститутів ЄС. Саміт відкрився в неділю. Він проходив з припиненням всю ніч на понеділок. А в понеділок через відсутність домовленостей європейських лідерів щодо кандидатур саміт був припинений до вівторка.
Урсула фон дер Ляєн - перша жінка на посаді міністра оборони ФРН. Цей пост вона займає з 2013 року.
Шарль Мішель з 2014 року обіймає посаду прем'єр-міністра Бельгії.
Крістін Лагард з 2011 року є головою МВФ. До цього протягом декількох років займала пост міністра економіки Франції.
Жозеп Боррель очолює МЗС Іспанії з червня 2018 року.
Закон подписан НЕ был...
Зеленский ветировал закон, который содержит нормы регулирующие процедуру импичмента Президента.
Он конечно обещал в предвыборной компании совершенно противоположное.
Ну так разве пацан не может немного пошутить? Чувства юмора у вас нет, что ли?(с)