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Все про:Єврокомісія (273) Європарламент (397) Туск (195) Євросоюз (2535)

 Європейська рада погодила чотирьох майбутніх керівників інститутів ЄС, - Туск

Європейська рада у вівторок погодила майбутніх керівників інститутів ЄС, запропонувавши кандидатури Жозепа Борреля, Крістін Лагард, Урсули фон дер Ляєн і Шарля Мішеля на основні позиції.

Про це повідомив у твіттері голова Євроради Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, на пост глави Єврокомісії пропонується німецький міністр оборони фон дер Ляєн, на пост глави європейської дипломатії - іспанець Жозеп Боррель, на пост глави ЄЦБ - глава МВФ Крістін Лагард. На пост, який займає сам Туск - голови Євроради - висунута кандидатура бельгійського прем'єра Шарля Мішеля.

Тепер для того, щоб ці призначення відбулись, запропоновані Єврорадою кандидатури повинен схвалити новий склад парламенту ЄС.

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Європейська рада не одразу змогла узгодити майбутніх керівників інститутів ЄС. Саміт відкрився в неділю. Він проходив з припиненням всю ніч на понеділок. А в понеділок через відсутність домовленостей європейських лідерів щодо кандидатур саміт був припинений до вівторка.

Урсула фон дер Ляєн - перша жінка на посаді міністра оборони ФРН. Цей пост вона займає з 2013 року.

Шарль Мішель з 2014 року обіймає посаду прем'єр-міністра Бельгії.

Крістін Лагард з 2011 року є головою МВФ. До цього протягом декількох років займала пост міністра економіки Франції. 

Жозеп Боррель очолює МЗС Іспанії з червня 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135329
 
 
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«27 июня в 18 часов истек срок подписания президентом Зеленским закона о временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины, в котором целый раздел посвящен и регламентированной процедуре импичмента президента Украины."
Закон подписан НЕ был...
Зеленский ветировал закон, который содержит нормы регулирующие процедуру импичмента Президента.
Он конечно обещал в предвыборной компании совершенно противоположное.
Ну так разве пацан не может немного пошутить? Чувства юмора у вас нет, что ли?(с)
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Ляйен там самое место, пока до конца бундесвер не развалила.
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Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня 2019 року у Києві.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЄвропейська рада погодила чотирьох майбутніх керівників інститутів ЄС, - Туск
 
 
 
 
 
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