 Обвинувачений у державній зраді експерекладач Гройсмана Єжов може вийти з СІЗО під заставу або домашній арешт

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Проросійськи налаштований адвокат Валентин Рибін обґрунтував своє клопотання тим, що 25 червня Конституційний суд скасував норму, згідно з якою до обвинувачених у державній зраді застосовується тільки один запобіжний захід – тримання під вартою. Захисник додав, що, на його думку, під час суду сторона обвинувачення не надала доказів, які підтверджують вчинення Єжовим злочину. За словами адвоката, також прокуратура не довела існування ризиків того, що у разі звільнення з-під варти підсудний сховається або вплине на слідство. Захисник попросив змінити Єжову запобіжний захід на нічний домашній арешт з 22:00 до 7:00. Він клопотав про те, щоб не зобов’язувати його клієнта носити електронний браслет, оскільки це може нашкодити його здоров’ю.

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Прокурор Ігор Кринін виступив проти звільнення Єжова з-під варти і подав зустрічне клопотання. Він попросив продовжити перекладачеві арешт з правом виходу під заставу розміром 4,5 тисячі прожиткових мінімумів (8 мільйонів 300 тисяч гривень). За словами прокурора, такій сумі відповідає майно і грошові заощадження Єжова, а також його дружини, батька й матері. Обвинувачення також надало лист від СБУ, в якому йдеться, що в разі звільнення перекладача з-під варти, він може втекти до Росії.

У відповідь на клопотання прокурора адвокат Рибін заявив, що сума застави, яку пропонує прокуратура, є некоректною і непосильною для його клієнта.

Заслухавши думки сторін, головуюча суддя оголосила перерву до 3 липня. За цей час прокурори і захист мають зібрати додаткові документи, які підтверджують їхню позицію. Зокрема, судді попросили обвинувачення надати докази того, що на волі Єжов може втекти до Росії.

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Нагадаємо, 20 грудня працівники Служби безпеки України затримали чиновника секретаріату Кабміна, якого підозрюють у співпраці із спецслужбами Росії. На своїй посаді Єжов фактично працював перекладачем Прем'єр-міністра Гройсмана під час закордонних відряджень та міжнародних зустрічей. Оперативники СБ України задокументували, що чиновник, за завданням російських кураторів, збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку. Ним виявився заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов.

Зазначимо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді та тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (що втекли до Росії) і російських ГРУшників.