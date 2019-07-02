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Все про:державна зрада (231) Єжов1 (23)

 Обвинувачений у державній зраді експерекладач Гройсмана Єжов може вийти з СІЗО під заставу або домашній арешт

Адвокат експерекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова, обвинуваченого в державній зраді, на засіданні Голосіївського районного суду Києва 2 липня подав клопотання про вихід його клієнта з СІЗО під нічний домашній арешт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Проросійськи налаштований адвокат Валентин Рибін обґрунтував своє клопотання тим, що 25 червня Конституційний суд скасував норму, згідно з якою до обвинувачених у державній зраді застосовується тільки один запобіжний захід – тримання під вартою. Захисник додав, що, на його думку, під час суду сторона обвинувачення не надала доказів, які підтверджують вчинення Єжовим злочину. За словами адвоката, також прокуратура не довела існування ризиків того, що у разі звільнення з-під варти підсудний сховається або вплине на слідство. Захисник попросив змінити Єжову запобіжний захід на нічний домашній арешт з 22:00 до 7:00. Він клопотав про те, щоб не зобов’язувати його клієнта носити електронний браслет, оскільки це може нашкодити його здоров’ю.

Також читайте: Суд продовжив арешт Єжову - колишньому перекладачеві Гройсмана, обвинуваченому в державній зраді

Прокурор Ігор Кринін виступив проти звільнення Єжова з-під варти і подав зустрічне клопотання. Він попросив продовжити перекладачеві арешт з правом виходу під заставу розміром 4,5 тисячі прожиткових мінімумів (8 мільйонів 300 тисяч гривень). За словами прокурора, такій сумі відповідає майно і грошові заощадження Єжова, а також його дружини, батька й матері. Обвинувачення також надало лист від СБУ, в якому йдеться, що в разі звільнення перекладача з-під варти, він може втекти до Росії.

У відповідь на клопотання прокурора адвокат Рибін заявив, що сума застави, яку пропонує прокуратура, є некоректною і непосильною для його клієнта.

Заслухавши думки сторін, головуюча суддя оголосила перерву до 3 липня. За цей час прокурори і захист мають зібрати додаткові документи, які підтверджують їхню позицію. Зокрема, судді попросили обвинувачення надати докази того, що на волі Єжов може втекти до Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єжов надсилав аудіозаписи і стенограми зустрічей Гройсмана на е-mail "елена прекрасная", - прокурор

Нагадаємо, 20 грудня працівники Служби безпеки України затримали чиновника секретаріату Кабміна, якого підозрюють у співпраці із спецслужбами Росії. На своїй посаді Єжов фактично працював перекладачем Прем'єр-міністра Гройсмана під час закордонних відряджень та міжнародних зустрічей. Оперативники СБ України задокументували, що чиновник, за завданням російських кураторів, збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку. Ним виявився заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов.

Зазначимо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді та тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (що втекли до Росії) і російських ГРУшників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135328
 
 
 Топ коментарі
 
А путевку в санаторий? Пипец!
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Так он пока еще сидит. А выпустить его хотят как раз те самые 73% из состава "судей".
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Афигеть. За 5 лет нельзя было его посадить? Зеленский виноват, да соевые?
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путевка только на берег северного ледовитого океана или море лаптевых,шикарный курорт
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Афигеть. За 5 лет нельзя было его посадить? Зеленский виноват, да соевые?
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Так он пока еще сидит. А выпустить его хотят как раз те самые 73% из состава "судей".
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Да, лоханулся Пётр Алексеевич с их назначением...
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Нет. Он не сидит. Он не осужден и не на зоне а в СИЗО. С тюрьмы он бы под залог не вышел. Разницу улавливаешь? Да и судьи как раз те что Петя рехвормировал. так что не звезди.
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То есть СИЗО по-твоему, это филиал Сейшел в Украине? А "судьи" те, да, те самые что до 2014 года "судили", ибо других "ненашлось". Или думаешь что в Украине полно претендентов, которым старая система (и ты ее хрен побореш и пролюстрируешь, ибо у них круговая порука во всем, да и простому нариду такая система по душе, так как дает возможность решать свои проблемы с законом с помощью бабла) дала добро на "работу"?
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Патужна рехформа. Пецина. Еще долго будет отрыгивать Украина порошковые махинации.
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И почему это вдруг на свободе оказывается русский шпион только после прихода к власти Зе?🤔
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Ну ты не прав, шиЗЕфреник, а зачем отпускать то? Или твой хозяин тайги велел?
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То є покращення або зрада? А можливо і те і друге, так ЗеДурні?🤔
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То всьо Петро. То він їм постійно у шаровари накручує.
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страна посмешище, хаос в законах кто как хочет так и делает за бабло все решают, жесть просто клоака
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Да надо его просто отпустить! Ээээээээ
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Наротовластие так Наротовластие и ЗЕ на белом козле, впереди колонны всей!
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А наградить от администрации преЗЕка? Не порядок, свой же пацан. Прикольный.
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не може , а вийде.Доки "суддів" не вирізають за антиукраїнські дії - ладу не буде.
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"демократия" в нашей стране просто зашкаливает за здравый смысл... , государство, которое не может себя защитить ни от внутренних, ни от внешних врагов, к сожалению, обречено...
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"За это время прокуроры и защита должны собрать дополнительные документы, подтверждающие их позицию. В частности, судьи попросили обвинения предоставить доказательства того, что на свободе Ежов может бежать в Россию. Источник: https://censor.net.ua/n3135328"
докази це типу куплений квиток на потяг Львів-Москва?все зрозуміло,відпустять кротика.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОбвинувачений у державній зраді експерекладач Гройсмана Єжов може вийти з СІЗО під заставу або домашній арешт
 
 
 
 
 
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