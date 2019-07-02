 Велика Британія виділить у 2020 році 37 млн фунтів для підтримки реформ в Україні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Протягом наступного року Велика Британія виділяє більше 37 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки більш широких реформ, оборони, будівництва миру, боротьби з корупцією та гуманітарної діяльності в Україні, а також розширення прав і можливостей і рівності жінок", - йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті МЗС Великої Британії.
У МЗС нагадали, що Велика Британія заснувала і провела першу Конференцію з реформ України в Лондоні в 2017 році. "Велика Британія і Канада продовжують очолювати підтримку міжнародним співтовариством важливих реформ в Україні і будуть домагатися подальшого прогресу в проведенні судових, виборчих і економічних реформ на Конференції. Вкрай важливо, щоб Україна продовжувала взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом (МВФ), ЄС та іншими донорами для завершення цих реформ", - йдеться в прес-релізі.
Під час конференції в Торонто держміністр закордонних справ Великої Британії лорд Ахмад відзначив успіхи України в проведенні реформ на тлі триваючої російської агресії.
При цьому лорд Ахмад наголосив на необхідності зосередитися на фундаментальних реформах в Україні: "по-перше, реформа судової системи, по-друге, добре розроблена програма приватизації; по-третє, законодавство про ліквідацію монополій; і, по-четверте, реформи в сфері власності ЗМІ, що забезпечують вільну і справедливу пресу".
Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента президента
Об этом сегодня сообщили несколько источников, передает "ДС".
"Зеленский ветировал закон об импичменте. П-Последовательность"
Оно настолько брехливое, что даже зебилы НЕ могут сказать о вазелине хоть что-то хорошее
Зеленский ветировал закон, который содержит нормы регулирующие процедуру импичмента Президента.
Он конечно обещал в предвыборной компании совершенно противоположное.
Ну так разве пацан не может немного пошутить? Чувства юмора у вас нет, что ли?(с)
что там.. кроме селфи с шаурмой и поссать в бассейн? ВЕТО на закон об импичменте
Бо без грошей важко пробити інформаційний заслін.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/20661-narisi-proektu-partiyi--slugi-************-narodu/