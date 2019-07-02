 Велика Британія виділить у 2020 році 37 млн фунтів для підтримки реформ в Україні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом наступного року Велика Британія виділяє більше 37 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки більш широких реформ, оборони, будівництва миру, боротьби з корупцією та гуманітарної діяльності в Україні, а також розширення прав і можливостей і рівності жінок", - йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті МЗС Великої Британії.

У МЗС нагадали, що Велика Британія заснувала і провела першу Конференцію з реформ України в Лондоні в 2017 році. "Велика Британія і Канада продовжують очолювати підтримку міжнародним співтовариством важливих реформ в Україні і будуть домагатися подальшого прогресу в проведенні судових, виборчих і економічних реформ на Конференції. Вкрай важливо, щоб Україна продовжувала взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом (МВФ), ЄС та іншими донорами для завершення цих реформ", - йдеться в прес-релізі.

Під час конференції в Торонто держміністр закордонних справ Великої Британії лорд Ахмад відзначив успіхи України в проведенні реформ на тлі триваючої російської агресії.

При цьому лорд Ахмад наголосив на необхідності зосередитися на фундаментальних реформах в Україні: "по-перше, реформа судової системи, по-друге, добре розроблена програма приватизації; по-третє, законодавство про ліквідацію монополій; і, по-четверте, реформи в сфері власності ЗМІ, що забезпечують вільну і справедливу пресу".

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