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 Політика України, За кордоном
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 Велика Британія виділить у 2020 році 37 млн фунтів для підтримки реформ в Україні

На підтримку українських реформ упродовж наступного року Велика Британія виділить понад £ 37млн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом наступного року Велика Британія виділяє більше 37 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки більш широких реформ, оборони, будівництва миру, боротьби з корупцією та гуманітарної діяльності в Україні, а також розширення прав і можливостей і рівності жінок", - йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті МЗС Великої Британії.

У МЗС нагадали, що Велика Британія заснувала і провела першу Конференцію з реформ України в Лондоні в 2017 році. "Велика Британія і Канада продовжують очолювати підтримку міжнародним співтовариством важливих реформ в Україні і будуть домагатися подальшого прогресу в проведенні судових, виборчих і економічних реформ на Конференції. Вкрай важливо, щоб Україна продовжувала взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом (МВФ), ЄС та іншими донорами для завершення цих реформ", - йдеться в прес-релізі.

Під час конференції в Торонто держміністр закордонних справ Великої Британії лорд Ахмад відзначив успіхи України в проведенні реформ на тлі триваючої російської агресії.

При цьому лорд Ахмад наголосив на необхідності зосередитися на фундаментальних реформах в Україні: "по-перше, реформа судової системи, по-друге, добре розроблена програма приватизації; по-третє, законодавство про ліквідацію монополій; і, по-четверте, реформи в сфері власності ЗМІ, що забезпечують вільну і справедливу пресу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія виділить 9 млн фунтів на підтримку незалежних ЗМІ в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135327
 
 
 Топ коментарі
 
перечисли ВЕСЬ список "рехВорм" вазелина?
что там.. кроме селфи с шаурмой и поссать в бассейн? ВЕТО на закон об импичменте Великобритания выделит в 2020 году 37 млн фунтов для поддержки реформ в Украине - Цензор.НЕТ 5872
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Отличная поддержка реформам Зеленского. Спасибо, братья.
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п.с. а что еще ждать от БРЕХУНА и ССЫКУНА вазелина?
Оно настолько брехливое, что даже зебилы НЕ могут сказать о вазелине хоть что-то хорошее Великобритания выделит в 2020 году 37 млн фунтов для поддержки реформ в Украине - Цензор.НЕТ 2222
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Президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента президента
Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента президента
Об этом сегодня сообщили несколько источников, передает "ДС".
"Зеленский ветировал закон об импичменте. П-Последовательность"
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п.с. а что еще ждать от БРЕХУНА и ССЫКУНА вазелина?
Оно настолько брехливое, что даже зебилы НЕ могут сказать о вазелине хоть что-то хорошее Великобритания выделит в 2020 году 37 млн фунтов для поддержки реформ в Украине - Цензор.НЕТ 2222
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п.п.с.«27 июня в 18 часов истек срок подписания президентом Зеленским закона о временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины, в котором целый раздел посвящен и регламентированной процедуре импичмента президента Украины." Закон подписан НЕ был...
Зеленский ветировал закон, который содержит нормы регулирующие процедуру импичмента Президента.
Он конечно обещал в предвыборной компании совершенно противоположное.
Ну так разве пацан не может немного пошутить? Чувства юмора у вас нет, что ли?(с)
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Це добре. Бо за місяць уже 12 лярдів євро ЗВР просрали зеленим.
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Отличная поддержка реформам Зеленского. Спасибо, братья.
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перечисли ВЕСЬ список "рехВорм" вазелина?
что там.. кроме селфи с шаурмой и поссать в бассейн? ВЕТО на закон об импичменте Великобритания выделит в 2020 году 37 млн фунтов для поддержки реформ в Украине - Цензор.НЕТ 5872
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Ясно, вирішили трохи підгодувати власну резидентуру в Україні.
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Якраз музей Леніна віремонтувати та шаурми замовити
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37 лямов фунтов? На реформы? А можно еще 37 миллионов бутылок водки на борьбу с пьянством?
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Краще б мені віддали б. Я б робив би все для "підтримки більш широких реформ, оборони, будівництва миру, боротьби з корупцією та гуманітарної діяльності в Україні"
Бо без грошей важко пробити інформаційний заслін.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/20661-narisi-proektu-partiyi--slugi-************-narodu/
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