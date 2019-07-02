 У результаті пожежі на секретному підводному човні флоту РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА "Новости".
Путін додав, що екіпаж глибоководного апарату був високопрофесійним.
Серед потонулих виявилися 7 капітанів 1-го рангу, 2 Герої Росії.
Причиною пожежі на підводному човні стало коротке замикання.
ну и типа сборы там устроили
Из последних сведений -Северный флот РФ предупредил норвежцев, что был взрыв газа на подлодке, ведь норги там всё мониторят и боятся радиоактивного заражения. Правда не представляю, что за газ мог там взорваться
"О якобы поступившем норвежской стороне сообщения о взрыве газа журналистам сообщил руководитель национального агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд, сообщило агентство Reuters. При этом представитель ведомства отметил, что в Норвегии не зафиксировали аномального высокого уровня радиации после ЧП на подлодке.
В Министерстве обороны России, как пишет РБК, опровергли слова Странда. В ведомстве заявили, что российские военные не уведомляли норвежцев о взрыве газа на подводном аппарате. «Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», - сказали в Минобороны."
А вот это жу-жу неспроста........ И это очень не хорошее жу-жу...... Похоже, что норги прощупывают ситуацию на пароциркониевую реакцию, грубо говоря на взрыв водорода выделившегося в результате перегрева активной зоны........ Похоже, что будут ещё "отравившиеся продуктами горения"......
подохли от стекломоя
а воха карлик в блохах
наплужает лохов
"Плывем мы в гости к Крабе!
Скорей бояру лей!
Нам дали по две ласты,
а к ним еще и клей!"
Но верить русским (их официальной версии) в принципе, а русским военным - особенно, в свете последних событий как-то неправильно. Может полезли какие-то амеровские датчики слежения снимать (или наоборот, свои ставить прослушки подводные), а их и бахнули с подлодки . . . А теперь пробуют обе стороны замять, чтобы ядерной войны не было.
Когда-нибудь гриф секретности снимется, лет через 75 . . . Жаль, не доживём, чтобы узнать.
Дивимось - хто наступний:
Туда им и дорога, проклятым.
Ми у студентські рои на мелодію yellow submarine співали "при пожежі дзвонять 01, дзвонять 01, дзвонять 01...
А кацапи не здогадалися.
14х200=2800?
Таки лучшая новость за сегодня...
- Тягни вогнегасники!
- А чому я? Сам тягни!
сам сморчок прискакал. лично воду отсасывал
...ремикс
с вашими моряками?
Они угорели!
Дави их Бл#ть!
Только не в Северном, а в Баренцевом. Северное море значительно южнее.
на несправедливость жаловались
а Бог таки есть!