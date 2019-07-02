 У результаті пожежі на секретному підводному човні флоту РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА "Новости".

Путін додав, що екіпаж глибоководного апарату був високопрофесійним.

Серед потонулих виявилися 7 капітанів 1-го рангу, 2 Герої Росії.

Причиною пожежі на підводному човні стало коротке замикання.

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