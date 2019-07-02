 У результаті пожежі на секретному підводному човні армії РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА "Новости".
Путін додав, що екіпаж глибоководного апарату був високопрофесійним.
Серед потонулих виявилися 7 капітанів 1-го рангу, 2 Герої Росії.
Причиною пожежі на підводному човні стало коротке замикання.
Они что, на глубину полезли, чтобы прослушки не было? Они там часом не заговор против Путина готовили, а их кто-то из своих продал?
А що, Копітани не взяли з собою протигази ИП-4, чи не вміли їх одягати - вдихнути на повні груди, одіти маску, і видихнути побільше і різко.
Мабуть протигазів не вистачало і вони почали між собою битись
На моєму ескадронному міноносцю "сПОКОЙНИЙ" після мене вигорів ішак і перша електростанція.
А в 1983 році бабахнула Скала і 25% боєкомплекту СФ пішло в небо.
Они что, на глубину полезли, чтобы прослушки не было? Они там часом не заговор против Путина готовили, а их кто-то из своих продал?
А то раніше вигадали: «страшная катастрофа»...
Нормальна катастрофа.
Спасли 4.
И хрен с ними
Зельцман должен выразить сочувствие
проститутокжен моряков не покажут что-бы не стресировать пыню....
А экипаж там 25 человек...
- минус 14 военных преступников из Московии!