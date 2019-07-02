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 За кордоном
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Все про:армія РФ (1964) підводний човен (23) Путін (9679)

 У результаті пожежі на секретному підводному човні армії РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії

Президент Росії Володимир Путін оприлюднив деякі подробиці про екіпаж секретного підводного човна, що затонув у Північному морі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА "Новости".

Путін додав, що екіпаж глибоководного апарату був високопрофесійним.

Серед потонулих виявилися 7 капітанів 1-го рангу, 2 Герої Росії.

Причиною пожежі на підводному човні стало коротке замикання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Страшна катастрофа на російському флоті: 14 трупів після пожежі на суперсекретному підводному човні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135325
 
   
 Топ коментарі
 
Бог - все бачить.. Бога - не надурити ні хуйлу , ні гундяю..
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Короткому Замыканию Слава!
😁
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Земля бетоном свинорусне. Яка сумна новина 😁
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Не просто семь капитанов, а из 14-ти членов экипажа, семеро в звании капитан 1-го ранга, которому положено большой атомной подводной лодкой командовать.
Они что, на глубину полезли, чтобы прослушки не было? Они там часом не заговор против Путина готовили, а их кто-то из своих продал?
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думайте траур объявит?, думаю хрен а не траур, ***** неделю даже показываться быдлу не будет.
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сегодня сама госпожа Карма была на нашей стороне..., за наш расстрелянный санитарный автомобиль, за наших погибших...
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Они просто попали на віездной концерт Александрова из Черного в Северное море, а там еще и Кобзон с отдельніми номерами...
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Вот ето новость. Всем новостям новость. Последний раз только Курск утилизировал такое количество рашистских моряков. У результаті пожежі на секретному підводному човні армії РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії - Цензор.НЕТ 813
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Тогда украинцы кацапам сочувствовали. Я тоже был слепым дураком.
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Гиг, потрібно менше пити і не сувати в розетку вилку.
А що, Копітани не взяли з собою протигази ИП-4, чи не вміли їх одягати - вдихнути на повні груди, одіти маску, і видихнути побільше і різко.

Мабуть протигазів не вистачало і вони почали між собою битись
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Пожежа на кораблі страшна річ, тим паче в залізній труні.
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Там горять батареї регенерації повітря, як бенгальський вогонь, коли на них потрапляє масляна вода чи звичайний жир.
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Уверен что там были и мрази захватывавшие крым
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На Північному флоті часто-густо гинули ПЛ і в часи совка.
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Не так і часто були аварії, але траплялись випадки.
На моєму ескадронному міноносцю "сПОКОЙНИЙ" після мене вигорів ішак і перша електростанція.
А в 1983 році бабахнула Скала і 25% боєкомплекту СФ пішло в небо.
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Из 14-ти членов экипажа, семеро в звании капитан 1-го ранга, которому положено большой атомной подводной лодкой командовать...
Они что, на глубину полезли, чтобы прослушки не было? Они там часом не заговор против Путина готовили, а их кто-то из своих продал?
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О. Заголовок нормальний.
А то раніше вигадали: «страшная катастрофа»...
Нормальна катастрофа.
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И чего они (аж 7 капитанов) там толпою на маленькой подлодке делали?
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Экипаж этого батискафа - 25 ватников.
Спасли 4.
И хрен с ними
Зельцман должен выразить сочувствие
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Тут навіть зеботи не понесуть квіточки під російську амбасаду🤔
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14 вдов, уже бухают отмечая свой первый миллион ))
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ти бач, скільки героїв в одній консерві? )))
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7 КАПИТАНОВ И 2 ГЕРОЯ РАБСИИ ВСТУПИЛИ НА СЛУЖБУ 200-Й БР. И ОТПРАВИЛИСЬ НА КОНЦЕРТ К КОБЗОНУ!
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"АС-12 "Лошарик" - атомный диверсионный аппарат для разрушения различной подводной инфраструктуры. В случае глобального конфликта АС-12 может серьезно подорвать работу Интернет, разрушив магистральные кабели связи между материками"

У результаті пожежі на секретному підводному човні армії РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії - Цензор.НЕТ 1584
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Здоровья всем утонувшим за великую *********. А также счастья и успехов в личной жизни.
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глубинный народец всё схавает после курска..... а почему погибли - будет тайнаШойгу военная!.... опосля выплатят по ляму деревянных семьям погибших, проституток жен моряков не покажут что-бы не стресировать пыню....
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Жены кацапских моряков-подводников - десятидоларовые шлюхи. Сказочный именно так ихнее место 18 лет назад и обозначил.
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а ***** будет судить, за разглашение тайны, ведь он ***** сам объявил, что нельзя обнародовать потери сруских военных в мирное время - то он нарушил закон или объявив вместо 25 трупаков только 14, как шпион ввёл своё стадо в дезинформационым путём.
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Это кроме экипажа...
А экипаж там 25 человек...
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В общем день прошёл с толком
- минус 14 военных преступников из Московии!
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А не *** было в ПАСЕ возвращаться - теперь отгребайте.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ результаті пожежі на секретному підводному човні армії РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії
 
 
 
 
 
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