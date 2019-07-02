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 Політика України, За кордоном
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Все про:Мінськ (476) Оліфер (159) Тристороння контактна група (109)

 На засіданні ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо звільнення полонених і "хлібного перемир'я", - Оліфер

На засіданні Тристоронньої контактної групи обговорили питання звільнення Росією українських полонених, демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської й умови введення "хлібного перемир'я".

Про це повідомила в фейсбуці речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ні щодо впровадження "хлібного перемир'я", ні домовитися про звільнення утримуваних осіб. Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули", - повідомила вона.

З приводу подальшого демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської вирішено впродовж тижня узгодити графік знесення цих споруд, графік має узгодити СММ ОБСЄ.

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Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську запланована на 17 липня.

На засіданні ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо звільнення полонених і хлібного перемиря, - Оліфер 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135324
 
 
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Радуйтесь порохоскоты, "не перестанут стрелять".
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Пнх, кадр. Ты даже не в курсе о том что здесь говорят.
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Самоутилизация партии войны добровольная
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насколько теперь кацапские войска "отодвинут нашу границу"?
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Ничего себе "хлебное" уже несколько лет по сезону было, что кацапы уже задумали?
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Разве с этими кацапскими шакалами можно о чем-то договариваться, все равно не выполнят.
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Интересно что бы сказал Гитлер, если бы Жуков предложил ему хлеб перемирие 5 и че то там пошагово развести?
Наверное бы согласился с радостью!
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На засіданні ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо звільнення полонених і "хлібного перемир'я", - Оліфер - Цензор.НЕТ 1686ДревляниН‏ @freeukrman 33 мин.33 минуты назад
Жодного прогресу досягти не вдалося.
Тобто обстріли будуть продовжуватися.
Демонтаж фортифікаційних споруд триває. А це як?

На засіданні ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо звільнення полонених і "хлібного перемир'я", - Оліфер - Цензор.НЕТ 5322
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа засіданні ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо звільнення полонених і "хлібного перемир'я", - Оліфер
 
 
 
 
 
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