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 Політика України, Події
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Все про:Клюєв Андрій (56) майдан (475) Олег Богачук (853) Шарій Анатолій (2)

 "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 липня на майдані відбулася акція проти того, що Верховний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати втікача соратника Януковича Андрія Клюєва і російського пропагандиста Шарія кандидатами в народні депутати.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На акцію протесту вийшло кілька сотень людей.

Була сутичка між мітингувальниками - противниками і прихильниками Порошенка

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На акцію також прибуло кілька десятків прихильників Шарія. В одного з них мітингувальники зірвали кульки на мотоциклі.

Також було кілька інших сутичок між прихильниками Шарія і мітингувальниками. Поліція діалогу припинила подальшу ескалацію конфлікту.

Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 01
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 02
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 03
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 04
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 05
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 06
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 07
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 08
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 09
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 10
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 11
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 12

Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 13
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 14
Ми втомились від лайна, - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи 15

Фото, відео - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135323
 
   
 Топ коментарі
 
Кукареканье зебилов напоминает идиота который прилюдно обосрался,но это не страшно потому что это естественный процесс и котяшок то маленький и штаны уже не новые,мамка постирает.....
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Не бачу на фото "сивочолого гетьмана", котрий закликав на цю протестну акцію проти ЦВК , в котрому більшість членів призначено по квоті петі та по квоті петіної "коаліції потужних реформаторів " в ВР.. "Шарій жуй сраку", - на Майдане прошла акция против решения суда о регистрации Шария и Клюева кандидатами в нардепы - Цензор.НЕТ 3191
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Шок синсация! Порошенко визде.
Возможно даже зеленский человек порошенко.
Покупайте шапочки из фольги за 11-80..
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Я поражаюсь с тупого кацапа. Только вот последние 5 лет мы говорили о строении демократических ценностей и тут порошкобот заявляет, что " надо дать команду, шоб всем кости переломали ". Ну порохоботы идиоты, из за этого вы и всё просараете "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Шарія та Клюєва кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 3342
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порохоботи, ви такі ж полудурки як і фанати полу-шарія. а вашому недогетьману по ходу не лише 5, йому і 3% не світитиме ...
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правильная акция все устали от лайна мародера . агента ***** лолиты. панамско мальдивского офшорного бандита
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То есть зебилка против Клюева и Шария не возражает..понятно...
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Чим більше читаю дебільні пости порошенківських тролів про Шарія, тим більш хочеться подивитись - що він там настворював, бо толком не знаю. Є у когось посилання на Шарія?
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та зрозуміло , що вони роблять йому рекламу ..))
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Ты сам и есть тот же Шарий латентный сепар, можешь просто в зеркало посмотреть и увидишь Шария.
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дурилка картонная, не притворяйся более тупым чем ты есть
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він не прикидається, він дійсно тупий
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ну , всі знають - тупішим за порохобота може бути лише інший порохобот ! "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Шарія та Клюєва кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 4254
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или ЗЕбил, а тупее ЗЕбила только ЗЕклован..
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ну что то явно с ним не то. Не может допереть в ютубе набрать шарий, ссылку ему давай
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трудно в ютубе набрать шарий? Я просто поражаюсь таким вопросам, тебе сколько лет?
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Слово якесь нецензурне. Мене хоч не забанять? "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Шарія та Клюєва кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 8460
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Так любого набери - будет всякое, но каждый примет только то, что соответствует его политическим пристрастиям.
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Ну те що він називав майданівців "кастрюльками" - це нічого. Те що він розповсюджував лайно про добробати - це нічого. Але якщо порохоботи кричать що він лайно, то треба це лайно причмокуючи жерти і казати що це мармелад?)
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От і момент істини, зеКацапи
попалились геть усі на шаріку
ги
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Жрали 5 лет лайно, а теперь втомылись?! А ну быстро открыли рот и пошли голосовать за партию ПЁС!
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Тоже показалась странной речевка - это сколько лет и что именно надо делать, чтобы признаться, что уже устал от дерьма.
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А забавный чувачек этот ПОПА. Кто провел в стране офигенно "эффективную" судебную реформу (как и все остальные реформы, кстати, тоже)? Соевый мародер. Кто назначал судей? Соевый мародер. Какие вообще могут быть претензии к Зеленскому? Может быть, хватит валить все с больной головы на здоровую??? Или Зеленскому именно сейчас нужно все бросить и начать лопатой выносить соевое гуано из судов? И это гуано тоннами лежит не только в судах, но и во всех органах государственной власти, и сколько есть сил гадит новоизбранной власти.
А пораженко молодец - превратил страну в заповедник воров и корупционеров, а сейчас, как ни в чем не бывало, протестует против самого себя!!!
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Ты за дебилов всех держишь зебил. Вот тех дегернератов с красными шариками почему не пакуют? напомнить чей лутший министр МВД и кому он сраку лижет?? Так почему эту шваль ещё не попаковали в СИЗО. Суды не дают??
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А за что их паковать??? С таким же успехом и тебя можно запаковать, причем прямо сейчас, по статье за оскорбление Президента
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Типа если ватьі добавится, коррупции меньше станет?
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Именно сейчас и надо все бросить и выносить их и заодно параллельно и "за життя" выносить.
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Так давай, выноси, кто мешает??? Возьми молоток и вдарь в голову того суддю, кто рассматривал дело Шария, в чем проблема?
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чомусь ці "акції" вийшли доволі не цікаві і малочисельні ..? А все просто - більшість порохофілів і прихильників шарія сидять в РФії ... - в Україні їх майже нема і вони сидять під плінтусом !
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Сторонники Шария в центре Киева зебила конечно не смущают...
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Колишній. Вони всі тепер колишні. Бо вітер помінявсь
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Зебилы этого и хотят - хотят беспорядков и ощущения тревоги в стране!...
что бы обделывать свои делишки и протаскивать нечисть...
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Угу ЦВК Порошенко по решению Верховного Суда назначенного Порошенко, регистрирует непонятно кого, а ВИНОВАТ Зеленский. Ему же нужен хаос в стране перед выборами, которые он уверенно выигрывает?
Не кажется вам, у что у вас разрыв логики, в Украине хаос выгоден только двум особям Пете и *****.
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А ПОЧЕМУ не было акции протестов за регистрацию жОППОблока с Бойко и Мертветчуком, которые в Москвобад как на работу летают.
Там все норм было, или команды Пети гавкать на его партнеров не было?
Пускай регистрируют Шария меньше за жООПОблок проголосует, меньше мрази в зРаду попадет.
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1. Шарік = жоппики
2. Ок. Знесли порохнявого тирана. А чому зе-ультрапатріотичний мудрий електорат не виходив коли Медведчук купив ЗіК та інше?
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зате кацапам гавкати команда є завжди, ще й гроші платять
правда, кац?
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А ты что на цензоре висишь, а ну го на майдан, требуй там установить себе персональную будку, чтобы тявкать на прохожих оттуда.
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А вот действительно, почему зебилы не вышли на акцию протеста, почему всё должны делать порохоботы? Может потому что зебилы по сути своей ничего из себя не представляют? Так, зелёная жижа, не более.
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Эти петушарии с красными шариками вышли только потому что их крышует ЗЕкоманда и СОбаков..именно поэтому аваковские беркута вместо того шоб паковать эту шваль, они их охраняют и ЗЕкоманда это полностью поддерживает..
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Эй ты, пакователь хренов, смотри, как бы тебя в ближайшее время не запокавали, по статье за оскорбление Президента
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Это только начало.
Потом они будут не с шариками,а с дубинками,а потом с автоматами.
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может это такой тактический ход, собрать врагов Украины в Украине и вот он несчастный случай, ну не по Европе же за тварями бегать и уж тем более не по Мордору. А тут такой шанс, думаю в Украине найдутся люди, которые без сожаления их завалят
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Порошенко в Германии потому что ЗЕбила туда уже не приглашают, и одно раза хватило шоб немчура поняла с каким ЗЕбилом имеет дело...Петя будет командовать!
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А как же можно бухать не просыхая и выглядеть при этом хорошо?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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