 "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
На акцію протесту вийшло кілька сотень людей.
Була сутичка між мітингувальниками - противниками і прихильниками Порошенка
На акцію також прибуло кілька десятків прихильників Шарія. В одного з них мітингувальники зірвали кульки на мотоциклі.
Також було кілька інших сутичок між прихильниками Шарія і мітингувальниками. Поліція діалогу припинила подальшу ескалацію конфлікту.
Фото, відео - Олег Богачук
попалились геть усі на шаріку
ги
А пораженко молодец - превратил страну в заповедник воров и корупционеров, а сейчас, как ни в чем не бывало, протестует против самого себя!!!
что бы обделывать свои делишки и протаскивать нечисть...
Не кажется вам, у что у вас разрыв логики, в Украине хаос выгоден только двум особям Пете и *****.
Там все норм было, или команды Пети гавкать на его партнеров не было?
Пускай регистрируют Шария меньше за жООПОблок проголосует, меньше мрази в зРаду попадет.
2. Ок. Знесли порохнявого тирана. А чому зе-ультрапатріотичний мудрий електорат не виходив коли Медведчук купив ЗіК та інше?
правда, кац?
Потом они будут не с шариками,а с дубинками,а потом с автоматами.