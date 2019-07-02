 "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На акцію протесту вийшло кілька сотень людей.

Була сутичка між мітингувальниками - противниками і прихильниками Порошенка

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На акцію також прибуло кілька десятків прихильників Шарія. В одного з них мітингувальники зірвали кульки на мотоциклі.

Також було кілька інших сутичок між прихильниками Шарія і мітингувальниками. Поліція діалогу припинила подальшу ескалацію конфлікту.































Фото, відео - Олег Богачук