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 Економіка
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Все про:корабель (542) Одеса (1955) порт (159)

 Одеський порт знову намагається віддати в оренду державні буксири невідомому ПП

Державне підприємство "Одеський морський торговельний порт" укотре планує позбутися 70% портофлоту підприємства, передавши буксири в оренду невідомій приватній компанії.

Це випливає з листа начальника портофлоту Одеського порту Михайла Черних, копію якого має у своєму розпорядженні Delo.ua, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 8 буксирів портофлоту ОМТП, а саме "Пурга", "Трудівник", "Стивідор", "Ударник", "Новатор", "Бугаз", "Кентавр" і "Сфінкс". Їх планується вивести у відстій і вже в третьому кварталі цього року передати в оренду. Виходячи з листа Черних, про прозорий конкурс для вибору компанії для здачі в оренду буксирів із максимально вигідною ціною не йдеться.

Одеський порт знову намагається віддати в оренду державні буксири невідомому ПП 01

Претендентом на оренду буксирів є ТОВ "Навігейт". Компанія вже звернулася до в.о. директора порту Віктора Войтка з проханням розглянути можливість передачі в оренду буксирів компанії.


Одеський порт знову намагається віддати в оренду державні буксири невідомому ПП 02

Компанію "Навігейт" створено 11 місяців тому, у 2018 році. Про її діяльність на буксирному ринку України нічого не відомо. У компанії двоє засновників - Владислав Мушенко і Євген Чернишенко, але раніше ніхто з них не був пов'язаний із портовим бізнесом чи логістичними послугами. Один із засновників компанії Владислав Мушенко - уродженець Вінниці, тому в портових колах компанію пов'язують з начальником Одеського філіалу АМПУ Ігорем Ткачуком.

У 2018 році ці буксири порту вже намагалися передати в оренду сумнівній приватній компанії за заниженою вартістю. Тоді вартість оцінки буксирів, яку проводило консалтингове агентство "Бюро Стефанович", становила в 2-3 рази нижче ринкових цін. До слова, компанія "Бюро Стефановича" замішана в низці корупційних скандалів, зокрема, в скандалі з придбання Одеською міською радою в 2018 році колишнього аеродрому "Застава" за завищеною в 11 разів вартістю. Тоді оцінку об'єкта проводило саме "Бюро Стефанович". Хто оцінюватиме буксири цього року поки залишається не зрозумілим. Як і неясною є відповідь на запитання, чому державне майно передають в оренду без відкритого та прозорого конкурсу.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Лещенко заявив у телеефірі про те, що начальник Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук займається махінаціями з державними буксирами Одеського порту. Саме під його керівництвом буксири порту передаються в оренду приватним компаніям, які пов'язані з родичами чи бізнес-партнерами Ткачука. Ставка погодинної оренди для приватних компаній, за інформацією Сергія Лещенка, становить не більше 400 у.о., тоді як ринкова вартість - як мінімум удвічі більша і досягає не менше 800 у.о. Через це ДП "Одеський морський порт" втрачає щомісяця мінімум 3-4 млн грн.

Навесні 2018 року прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження проти керівників ОМТП у справі ТОВ "Екофлот". Засновником цієї компанії в портових колах називають російського кримінального авторитета Андрія Марісова. Його вважають головним бізнес-партнером Ткачука у схемах із незаконною орендою державних буксирів.

Читайте також: Чиновники порту "Південний" розікрали 2,5 млн бюджетних коштів під виглядом "соціальних виплат", - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135321
 
 
 Топ коментарі
 
Так епоха Зубожіння вже скінчилася. Тєпєрь можно всьо!
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Тяжкое ты - наследие соевого свина.
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Спостерігаю, як день за днем втілюється в реальність брехня гівноїдів.
В 2014 вони кричали про загрозу свободи слова, зараз сидять тихо і хвалять зелепупу в цензурованих новинах.
В 2015 вони кричали за плани Мореля, і що Петро зливає Широкине, сьогодні зелепупа зливає реально Станицю.
В 2016 вони кричали за "торгівлю на крові", зараз пінчук після відводу військ отримує можливість експортувати труби в Звіконсцякивиливастан.
В 2017 вони кричали за антикорупційний суд, мріяли про його створення, щоб він був незалежним від Петра, а зараз заткнули рота і спостерігають, як суди дружненько лягли під власника зелепупи і плодять антидержавні рішення.
В 2018 вони кричали про узурпацію і олігархів, а зараз збираються голосувати то за партію клоуна, то за партію ортіста, дозволяючи олігархам узурпувати владу.
Весь цей час вони кричали про зубожіння, бідність, голод.
Чекати залишилося не довго.
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Так епоха Зубожіння вже скінчилася. Тєпєрь можно всьо!
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Прокляни лучше свина и гросю с гпу.5 лет "реформ"не прошли даром и напоминаю ГПУ под боком,вся госсобственность в ведении гроси и кабмина.
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Спостерігаю, як день за днем втілюється в реальність брехня гівноїдів.
В 2014 вони кричали про загрозу свободи слова, зараз сидять тихо і хвалять зелепупу в цензурованих новинах.
В 2015 вони кричали за плани Мореля, і що Петро зливає Широкине, сьогодні зелепупа зливає реально Станицю.
В 2016 вони кричали за "торгівлю на крові", зараз пінчук після відводу військ отримує можливість експортувати труби в Звіконсцякивиливастан.
В 2017 вони кричали за антикорупційний суд, мріяли про його створення, щоб він був незалежним від Петра, а зараз заткнули рота і спостерігають, як суди дружненько лягли під власника зелепупи і плодять антидержавні рішення.
В 2018 вони кричали про узурпацію і олігархів, а зараз збираються голосувати то за партію клоуна, то за партію ортіста, дозволяючи олігархам узурпувати владу.
Весь цей час вони кричали про зубожіння, бідність, голод.
Чекати залишилося не довго.
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И только петелюбы не могут молча быть.От вашей ненависти и пропаганды Аля Петя хороший смешно.Первое вы кричите и не одного в застенках СБУ,Пинчук,мертвечук и Ахмет петины друзья 5 лет как сыр в масле катались,про суды Петя сам гордился и визжал на каждом углу.О чем вы?Молча принимайте поражение,основное будет 21
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соевый придурок просто не знает божьей заповеди, все проклятия на его соевую голову падут Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП - Цензор.НЕТ 1963
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А щоб ти здох Максімка....і вся твоя шоколадна шобла.
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Тяжкое ты - наследие соевого свина.
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Все гос предприятия находятся под управлением кабмина одного наиуспешнейшого премьера из Винницы.Так что ему и все карты в руки.
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Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП - Цензор.НЕТ 5225

Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП - Цензор.НЕТ 9303 Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 7 ч.7 часов назад
Когда нашего змеёныша ловят на очередной гадости против Украины, он начинает шипеть

Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП - Цензор.НЕТ 3565
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цитата - "всё уже украдено до нас" не вписывается в классику жанра
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Інвестиційна привабливість України впала до рівня 2016 року

Показник індексу інвестиційної привабливості України впав до рівня 2016 року, склавши 2,85 балів з 5-ти можливих і опинившись у негативній площині.
Про це свідчать результати нової хвилі опитування Європейської Бізнес Асоціації за перше півріччя 2019 року.
За даними асоціації, топ-менеджери компаній в Україні погіршили оцінку інвестпривабливості країни - значення показника знизилося з 3,07 балів у попередньому періоді. Зокрема, кількість незадоволених інвестиційним кліматом зросло з 40% до 57%, водночас лише 19% топ-менеджерів вважають бізнес-середовище сприятливим, в той час, як наприкінці 2018 року таких було 25%. Водночас, до старих проблем корупції, недовіри до судової системи, відтоку робочої сили, додалася відчутна політична й економічна турбулентність. Також бізнес не поспішає робити оптимістичні припущення на майбутнє - 54% керівників компаній сумніваються, чи буде Україна вигідним ринком для інвестування в найближчі шість місяців.

https://ua.news/ua/investytsijna-pryvablyvist-********-vpala-do-rivnya-2016-roku/

73%зебіли, ви - зробили це разом!
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Новый зеленый губер в Одессе ...акула по металлолому...ему эти буксиры в самый раз....поедут в приднестровье....
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*****. Почему не известному? Очередной кореш ваЗЕлина и губернатора. Кацапская уркоганская структура. Также мне тайна.
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До чего довёл одесситов Саакашвили... ужас.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаОдеський порт знову намагається віддати в оренду державні буксири невідомому ПП
 
 
 
 
 
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