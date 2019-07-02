 Обвинувачення в остаточній редакції пред'явлено 13 військовополоненим українським морякам, - Полозов

Як пише Цензор.НЕТ, про це в фейсбук-групі "Захист військовополонених українських моряків" повідомив адвокат Микола Полозов.
"Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи і пред'явили звинувачення в остаточній редакції", - повідомив він.
За словами Полозова, 3 липня слідчі дії будуть продовжені щодо інших військовополонених українських моряків.
Нагадаємо, 28 червня слідство СУ ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції вісьмом військовополоненим українським морякам. 1 липня - ще одному. За словами адвоката Миколи Полозова, всім політув'язненим морякам обвинувачення мають пред'явити до 9 липня.
"У Росії загинули 14 моряків.
Причиною загибелі стала пожежа на науково-дослідницькому підводному апараті, повідомляє Міноборони РФ.
Пожежа сталася 1 липня у територіальних водах Росії.
На дослідницькому апараті моряки вивчали дно Світового океану.
Військові розслідують причини пожежі, але припускають, що загорітися міг один із приладів під час біометричних вимірювань.
Який саме глибоководний апарат мається на увазі, росіяни не повідомляють. Список загиблих не розголошують."