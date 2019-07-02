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 Події, За кордоном
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 Обвинувачення в остаточній редакції пред'явлено 13 військовополоненим українським морякам, - Полозов

Сьогодні відбулися слідчі дії щодо військовополонених українських моряків Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби і Василя Сороки.

Як пише Цензор.НЕТ, про це в фейсбук-групі "Захист військовополонених українських моряків" повідомив адвокат Микола Полозов.

"Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи і пред'явили звинувачення в остаточній редакції", - повідомив він.

За словами Полозова, 3 липня слідчі дії будуть продовжені щодо інших військовополонених українських моряків.

Обвинувачення в остаточній редакції предявлено 13 військовополоненим українським морякам, - Полозов 01

Нагадаємо, 28 червня слідство СУ ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції вісьмом військовополоненим українським морякам. 1 липня - ще одному. За словами адвоката Миколи Полозова, всім політув'язненим морякам обвинувачення мають пред'явити до 9 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135319
 
 
 Топ коментарі
 
Для кацапов и вода становится адом. Недавно хор александрова, который на дне поет вокализы, объявил о наборе утопленников на вакантные места.
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Нехай кацапи візьмуть всі ці звинуваяення,звернуть їх у трубочку, та засунуть собі в сраку... Обвинение в окончательной редакции предъявлено 13 военнопленным украинским морякам, - Полозов - Цензор.НЕТ 3431
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Бумеранг повертається тоді, коли ти його навіть не чекаєш.

"У Росії загинули 14 моряків.
Причиною загибелі стала пожежа на науково-дослідницькому підводному апараті, повідомляє Міноборони РФ.
Пожежа сталася 1 липня у територіальних водах Росії.
На дослідницькому апараті моряки вивчали дно Світового океану.
Військові розслідують причини пожежі, але припускають, що загорітися міг один із приладів під час біометричних вимірювань.
Який саме глибоководний апарат мається на увазі, росіяни не повідомляють. Список загиблих не розголошують."
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Для кацапов и вода становится адом. Недавно хор александрова, который на дне поет вокализы, объявил о наборе утопленников на вакантные места.
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Если вас что-то не устраивает, идите жаловаться в ОПУ.
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По его мнению, вариант признания пленными своей вины, как того хочет Россия, является недопустимым, передает InfoResist.
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І що, зебіл руками Клімкіна мав би погодитись з цими звинуваченнями?
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Вернут скоро "героев". Будут в команде Савченко.
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А що пуля? Та краще - нехай дура буде в Україні.
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У них потопло 14 штук военных на атомной подводной лодке. Неизвестно еще, реактор цел или нет.
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я знову ж, в 2916-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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