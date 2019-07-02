 Зеленський у Канаді вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Президент із дружиною поклали колоскові композиції до Меморіалу Голодомору в Торонто та оглянули пересувну мультимедійну експозицію Holodomor Bus, яка є частиною проекту Holodomor National Awareness Tour.
Також Президенту подарували художню композицію, присвячену полоненим українським морякам. Її підготували українські школярі з Торонто.
"Для моряків дуже важливо щодня чути, що про них пам'ятають. Україна і Канада, яка є дуже великим другом нашої країни, - ми будемо робити все для того, щоб хлопці якомога швидше повернулися додому", - сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що необхідно продовжувати тиск на Росію, щоб звільнити моряків. "Я вірю, що у Росії з'явиться таке бажання. Ми дуже хочемо цього", - сказав він.
Довідка.
Меморіал Голодомору в Торонто був відкритий 21 жовтня 2018 року. Він розташований на території виставкового комплексу на березі озера Онтаріо.
Проект Holodomor National Awareness Tour реалізований канадсько-українським фондом за фінансової підтримки уряду Канади, провінційних урядів Онтаріо і Манітоби, а також сім'ї мецената українського походження Дж. Темертея. Проект включає "пересувний клас" - автобус з інтерактивним обладнанням, який подорожуватиме школами Канади з метою донесення правди про події 1932-1933 рр. в Україні.
На западной голодомора не бьіло, но бьіли весьма насльішаньі.
мало вам Иисуса ?
Якщо кожну появу на екрані Зеленського супроводжувати мелодією з польського фільму "Вабанк", з'являється якесь розуміння того, що з нами відбувається.
который переживает за погибшых,лицемер
Вовік, звісно, поки що тільки Вовік. Але в нього є дві дуже важливі чесноти. Він не бреше і не краде. Все інше додається.
Стыдоба!