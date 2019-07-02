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Все про:голодомор (184) діаспора (128) Зеленський (1893) Канада (662)

 Зеленський у Канаді вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Канаду вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський у Канаді вшанував память жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні 01

Президент із дружиною поклали колоскові композиції до Меморіалу Голодомору в Торонто та оглянули пересувну мультимедійну експозицію Holodomor Bus, яка є частиною проекту Holodomor National Awareness Tour.

Зеленський у Канаді вшанував память жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні 02

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Зеленський у Канаді вшанував память жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні 03

Також Президенту подарували художню композицію, присвячену полоненим українським морякам. Її підготували українські школярі з Торонто.

"Для моряків дуже важливо щодня чути, що про них пам'ятають. Україна і Канада, яка є дуже великим другом нашої країни, - ми будемо робити все для того, щоб хлопці якомога швидше повернулися додому", - сказав Зеленський.

Зеленський у Канаді вшанував память жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні 04

Глава держави підкреслив, що необхідно продовжувати тиск на Росію, щоб звільнити моряків. "Я вірю, що у Росії з'явиться таке бажання. Ми дуже хочемо цього", - сказав він.

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Довідка.

Меморіал Голодомору в Торонто був відкритий 21 жовтня 2018 року. Він розташований на території виставкового комплексу на березі озера Онтаріо.

Проект Holodomor National Awareness Tour реалізований канадсько-українським фондом за фінансової підтримки уряду Канади, провінційних урядів Онтаріо і Манітоби, а також сім'ї мецената українського походження Дж. Темертея. Проект включає "пересувний клас" - автобус з інтерактивним обладнанням, який подорожуватиме школами Канади з метою донесення правди про події 1932-1933 рр. в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135318
 
   
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та хай едет...хоть про голодомор от канадцев узнает
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а сколько канадцев пострадало?
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Єто те, кто ******** от ахсвабадителей подальше)))
На западной голодомора не бьіло, но бьіли весьма насльішаньі.
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Дякую, наші рідні канадійці. Щиро дякую.
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и канадцы из Украины ?,
мало вам Иисуса ?
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Та не переживай троляка, з такими темпами, наступний візит якщо і станеться, то яйці полетять у цього недоумка. Канада як і Америка чекає на дії, а не на слова🤔
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 9 часов назад

Якщо кожну появу на екрані Зеленського супроводжувати мелодією з польського фільму "Вабанк", з'являється якесь розуміння того, що з нами відбувається.
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Хоча б дізнолося що таке голодомор.
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а мордочка какая грустная... Наверно думал, что ему историю про холокост рассказывают.
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Цікаво, а що там було насправді? Чекаємо на розповідь Ведани.
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Когда кловун пытаеца дураковатую рожу сделать умной и серьёзной это реально какая то ржака выходит))) ВОт смотрю на эту наигранную рожу и прям на ржаку пробивает...Ну не его это... Мне всё время кажеца шо ему щас цветной нос на резинке пришпандёрят и оно по привычке кривляца начнёт как шут)))
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и по русски не смог , и украинского не выучил
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Клован до этого времени вообще о голодоморе не знал и не думал и тут раз и стал паенькой
который переживает за погибшых,лицемер
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Канадійці даремно ностальгують по Порошенкові. Ще трохи, і вони зрозуміють, що пан Порошенко був зовсім не тим, за кого себе видавав. Зовсім не тим.
Вовік, звісно, поки що тільки Вовік. Але в нього є дві дуже важливі чесноти. Він не бреше і не краде. Все інше додається.
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Дон-пэдро в дырявых носках Зеленський у Канаді вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні - Цензор.НЕТ 7739
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Ужас...и это миллиардер! Патологический жмот.
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Лукавое, двуличное падло... Революцию Достоинства делали 20-25% романтиков, веривших в Достоинство всего народа за что были готовы положить свои жизни. Реальность - 73% обывателей, которым пох в какой стране жить, на каком языке говорить, абы жрачка да ржачка была, выбирают убогое ничтожество, которое еще с "квартальных" подмостков вытирало свои копыта как раз таки о Достоинство и Память народа Украины... Посмотрите на мордочку этого скомороха - оно играет грусть и озабоченность...
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А кто одевает жену кошерной жабы? Почему она такая нелепая ? Или полагается на свой криворожско-тупиковый вкус и розсуд?
Стыдоба!
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Ти Маришку зблизька бачив .?..Чи Люську *апельсін * ?
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прохолодно в Торонто +20,а то можна було б побачити вову у фонтані
Зеленський у Канаді вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні - Цензор.НЕТ 8915
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський у Канаді вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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