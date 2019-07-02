 Зеленський у Канаді вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Президент із дружиною поклали колоскові композиції до Меморіалу Голодомору в Торонто та оглянули пересувну мультимедійну експозицію Holodomor Bus, яка є частиною проекту Holodomor National Awareness Tour.

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Також Президенту подарували художню композицію, присвячену полоненим українським морякам. Її підготували українські школярі з Торонто.

"Для моряків дуже важливо щодня чути, що про них пам'ятають. Україна і Канада, яка є дуже великим другом нашої країни, - ми будемо робити все для того, щоб хлопці якомога швидше повернулися додому", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що необхідно продовжувати тиск на Росію, щоб звільнити моряків. "Я вірю, що у Росії з'явиться таке бажання. Ми дуже хочемо цього", - сказав він.

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Довідка.

Меморіал Голодомору в Торонто був відкритий 21 жовтня 2018 року. Він розташований на території виставкового комплексу на березі озера Онтаріо.

Проект Holodomor National Awareness Tour реалізований канадсько-українським фондом за фінансової підтримки уряду Канади, провінційних урядів Онтаріо і Манітоби, а також сім'ї мецената українського походження Дж. Темертея. Проект включає "пересувний клас" - автобус з інтерактивним обладнанням, який подорожуватиме школами Канади з метою донесення правди про події 1932-1933 рр. в Україні.