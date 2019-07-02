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 Зеленський у Торонто зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський 2 липня у Торонто провів зустріч з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.

У повідомленні наголошується: "Глава держави подякував українцям Канади за всебічну підтримку нашої країни.

"Дякую кожному з вас за те, що ви завжди підтримуєте незалежність, нашу територіальну цілісність. Волонтерську та соціальну справу, яку ви робите, важко переоцінити. Йдеться про підтримку України з початку російської агресії", – наголосив Володимир Зеленський.

На території Канади проживають майже 1,4 мільйона українців, і це друга за чисельністю українська діаспора у світі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці за кордоном пильно спостерігатимуть за процесами в нашій країні, - Порошенко провів зустріч із лідерами організацій діаспори Гродом і Футеєм. ФОТО

Президент також акцентував на важливості підтримки української мови та євроатлантичного курсу нашої країни.

"У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні – українська. Я як Президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО", – зазначив він.

Під час зустрічі було обговорено актуальні кроки, які може зробити українська влада, щоб створити кращі можливості для українців, котрі мешкають за кордоном, відвідувати та вільно працювати в Україні.

"Я хочу зробити так, щоб ви приїздили в Україну не в гості, а додому", – підкреслив Президент.

Зеленський у Торонто зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади 01
Зеленський у Торонто зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади 02
Зеленський у Торонто зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135316
 
   
 Топ коментарі
 
Так вони ж там усі українською балакають! Йому ж перекладача треба було дати Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 5693
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Я как Президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО Источник: https://censor.net.ua/n3135316
Цуко до слез)))) Напоминает овоща - говорит одно делает абсолютно противоположное.
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Добре й гостинно приймає українська діаспора в Канаді новообраного Президента України Володимира Олександровича Зеленського.. Репетують щодо цього - лише прихильники нікчемного петі на тутешньому форумі.. Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 3740
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Так вони ж там усі українською балакають! Йому ж перекладача треба було дати Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 5693
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У коломойського вибори.
Поїздка маппет-шоу до Канаду з фотками діаспори повинна переконати тупеньких хохлів які почали шото підозрювать що зеля весь з себе дюже проукраїнський)
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Не треба ля-ля. Вовік українською спілкується вільно, а англійською на розмовному рівні, бо спілкувавсь з європейцями без перекладача. Переконаний, що він швидко опанує англійську.
Вовік об'єднав навколо себе Україну, таку, якою вона є. Тому, будь ласка, поважайте і, будь ласка, допомогайте. А не ************.
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Гуглядрочер,воно українську знає так само,як і ти.
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Зазирнув, насрав і пішов далі, так?
Лінгвіст, одначе...
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Вовік об'єднав навколо себе портнових, богданів, клуєвів, шаріїв і решту нечисті. Вибачте, але мені з відвертими ворогами України не по дорозі!
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діаспора підтримує: https://petition.president.gov.ua/petition/62306 ???
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Так пэтя ж не едет
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також цікавлюся... Поки що в новинах - нічого.
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обсудили номер про "синьор голодомор"?
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Добре й гостинно приймає українська діаспора в Канаді новообраного Президента України Володимира Олександровича Зеленського.. Репетують щодо цього - лише прихильники нікчемного петі на тутешньому форумі.. Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 3740
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Ага, зважаючи на джерело новини, вірю. Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 8323 Чимось совок нагадує: Товарища Брежнева тепло встретили трудящиеся братской...
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це пан дурник вважа що він когось тролить)
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Так, "дуже" гостинно... По CBC тільки сказали, шо приїхав російськомовний Президент України... ????? Який сам сказав, що нічого не знає та не вміє... Який хоче зупинити війну, а як і не знає... Хіба що ***** допоможе... Якось так... Стидоба. Послухаю, що ввечері буде у новинах... Але діаспора від нього поки що зовсім не в захваті...
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То просто він перед ними на роялі не зіграв.
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Перед нами пластілін. Вовік не бреше і не краде. Що ми з нього зліплемо, то і матимемо. Головне не відкидати його. Бо його швидко підберуть наші вороги.
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Еге! ТОй "пластилін" з якого якутський скульптор "фігури" ліпить!
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З гімна ви будете ліпити, а не з пластилину. Бреше ваш Вовик, щодня і по чорному.
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Звісно, хруні окрім лайна в руках нічого іншого не тримали. Але то нічого. Відмиємо, причешемо, будуть, як люди Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 3895
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як це не в захаваті? батько українського народу завітали, а діаспора обличчя відвертає?
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У діаспорі освічені люди і ніякий клоун, який смів порівнювати неньку Україну із порноактрисою, їм не батько. МОже їм і Янукович був "батьком"? Що у цього малоросу спільного із діаспорою? ВОни за кордоном ******* батьківщину, а воно тут її зневажає.
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то раніше було, коли він ще не був батьком...
Януковіч був Янук-овічем
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Я как Президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО Источник: https://censor.net.ua/n3135316
Цуко до слез)))) Напоминает овоща - говорит одно делает абсолютно противоположное.
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"Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии Источник: https://censor.net.ua/n3135316"
а раньше украину в канаде не поддерживали?
зеля дурачок?
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Перед выборами он еще и сплясать может. А вот что будет после них,когда недалёкий плебс судя по всему его никчемной партейке большинство в ВР с дури подарит?
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третья фотка очень выразительная. присмотритесь
плохо восприняли зеленку
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а мародер -порося уже свое отпосещал, нары удобные пусть себе сбивает, он же мастер по строительству собачьих будок
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Чо-то сегодня в галстуке пришел. У японцев был без галстука.
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Смотрят не понимают как можно было выбрать это недоразумение....
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а где "бренд" в это время шаталась? шопинг по методу "орла и решки"?
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Цікаво, що представники канадської діаспори йому сказали... Не послали?
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Яка різниця? Воно і так ніх.ра на українській не зрозуміло...
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Соя уже и из фоток конспиралогию вытягивает))).Ну да Пете же челом били когда он с диаспорой в Канаде общался)))
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"челом не били..." Але зустрічали зосім навіть непогано! Сам був і бачив у Торонто. Петра тут поважали та й досі поважають... Зробив він для Неньки багато....
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Так никто не против.Негатива нету и на этой встрече с зелёй.Просто присматриваются.Это логично.
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дурив він добре це так. результатів - нуль - Ненька знову починає все спочатку, всі реформи спотворено було під петя.
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І мова, і віра? Невже країна існує тільки в судах??
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Коли петь йшов у Президенти не було гасел про мову та віру - мова і віра випадково вискочили під кінець...і то мову штучно додали політтехнологи, бо зовсім нічого було би сказати.
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Та мені байдуже, нехай їх додасть ця нікчемна Зелена потвора (разом із армією) і мені буде взагалі побоку, що воно робить із цією країною.
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тільки нікому не кажуть...бо я витру вище
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Зєркаль посварилась з Вовою. Перед самим його від'їздом. Тому Зеркаль найблищі років п'ять ми не побачимо. Вона сама цього захотіла.
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Останнє фото все за зустріч сказало. Сподіваюсь Vedana десь там серед них
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Та то вона мабуть і є, бачиш, яка невдоволена приїздом Зе'

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Найбільша українська діаспора, доречі, в Канаді. І їм можна довіряти більше, ніж комусь, вони не зрадять. Дуже цікава оцінка Зеленського з боку канадійців.
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Ви не бачите? Його зневажають усі діаспори. Єдиний регіон де він набрав щось на виборах Польща, до якої останнім часом ломанувся натовп невдах із центральної та південої України.
Усі ініші діаспори створені за декілька хвиль патріотів, починаючи з УНР, УПА і т.п. Як вони можуть ставитись до цієї нікчеми???
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Вовік всіх українців запросив до України. Як до затишного, рідного дому. Всі 70 млн. Думаю, що його мали почути. Тому не кажіть.
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Дивіться щоби до кінця його каденції тут лишень 10 лямів пенсіонерів не залишилось
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Це вам так хочеться? Ну хотіти не шкодило нікому
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Парашенко в прошлом году боялся появиться на Украинском фестивале хотя в это время был в Торонто Я как и многие ураинцы хотели плюнуть в его мерзкую поросячью морду и поблагодарить за все что он сделал для Украины за 5 лет К сожалению не пришел мы бы оказали ему теплый прием
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Ну то піди довбню та поджякую за "руський язик" який має повернутись, за усіх цих Портнових, Богданів, за "не стріляти", за НГШ - боягуза та зрадника. Маєш шанс
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Клара, а ви точно із Торонто? І хто ж тут Порошенку хотів би в морду плюнути? Хіба що москалики... Їх тут до чортиків також... Порошенка завжди тут поважали. І далі поважають. А фестиваль той де був? Хоча знаєте? Сумнівно... Скорше за все ви звичайна москалька... Парашенко (тільки москалі так його тут називають). А як тут Зеленського кличуть, не знаєте? Просто тест на вшивість... Якщо не знаєте, тоді ви не з Торонто...
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Набежали порохоботы-нищеброды. И тут надо грошик словить от хряка.
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И что даже не заехал шаурмы покоштувать?
В Торонте хорошая шаурма на каждом шагую
Там у вокзала где он ходил отличная Shawarma House
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Пу був на G20 зі своїм термосом, а Зе з чим?
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Ну что на пианино концерт дал этим представителям, дебил.
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Да в Канаде украинцы примитивны, как дети.
Маланка капительман надела на встречу с ними вышыванку, так они писали кипятком и разругались со своими родными в Украине, которые пытались открыть на нее глаза.
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Юля - перша бандерівка в Україні. Зрозумів, енкеведіст Юрій?
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курва московська ваша Юля. Шкода що цю злодійку Майдан із в'язниці витягнув.
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Які підстави таке заявляти? Може пан - Медведчук?
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Може "Ширка"? МОже зруйнована кооліція помаранчевих, може її полюбовничек ригоанальна-паскудь Шуфрич? А може її хі-хі та ха-ха із ******?
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Ширки не існувало, помаранчеву коаліцію зруйнував Порошенко, під ліжком у Шуфріча не ховавсь, кожне Юліне хіхі приносило Україні мільярди доларів...
Залишаються підбори. Так, це гріх. Смертний. Визнаю.
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соевая ботва резвится в комментах за 3 коп и лайки друг-другу надрачивает.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський у Торонто зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. ФОТО
 
 
 
 
 
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