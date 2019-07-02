 Зеленський у Торонто зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.
У повідомленні наголошується: "Глава держави подякував українцям Канади за всебічну підтримку нашої країни.
"Дякую кожному з вас за те, що ви завжди підтримуєте незалежність, нашу територіальну цілісність. Волонтерську та соціальну справу, яку ви робите, важко переоцінити. Йдеться про підтримку України з початку російської агресії", – наголосив Володимир Зеленський.
На території Канади проживають майже 1,4 мільйона українців, і це друга за чисельністю українська діаспора у світі.
Президент також акцентував на важливості підтримки української мови та євроатлантичного курсу нашої країни.
"У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні – українська. Я як Президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО", – зазначив він.
Під час зустрічі було обговорено актуальні кроки, які може зробити українська влада, щоб створити кращі можливості для українців, котрі мешкають за кордоном, відвідувати та вільно працювати в Україні.
"Я хочу зробити так, щоб ви приїздили в Україну не в гості, а додому", – підкреслив Президент.
Поїздка маппет-шоу до Канаду з фотками діаспори повинна переконати тупеньких хохлів які почали шото підозрювать що зеля весь з себе дюже проукраїнський)
Вовік об'єднав навколо себе Україну, таку, якою вона є. Тому, будь ласка, поважайте і, будь ласка, допомогайте. А не ************.
Лінгвіст, одначе...
Януковіч був Янук-овічем
Цуко до слез)))) Напоминает овоща - говорит одно делает абсолютно противоположное.
а раньше украину в канаде не поддерживали?
зеля дурачок?
плохо восприняли зеленку
Усі ініші діаспори створені за декілька хвиль патріотів, починаючи з УНР, УПА і т.п. Як вони можуть ставитись до цієї нікчеми???
В Торонте хорошая шаурма на каждом шагую
Там у вокзала где он ходил отличная Shawarma House
Маланка капительман надела на встречу с ними вышыванку, так они писали кипятком и разругались со своими родными в Украине, которые пытались открыть на нее глаза.
Залишаються підбори. Так, це гріх. Смертний. Визнаю.