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 Політика України, Події
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 Коли Клюєв повернеться в Україну, його затримають, - Горбатюк

У разі повернення ексглави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва в Україну, його мають затримати, оскільки він перебуває в розшуку.

Про це повідомив в ефірі Громадського начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.

"Є постанова про затримання і доставку в суд. Звичайно, вона має реалізовуватися", - пояснив Горбатюк.

Нагадаємо, у грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора"

В березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховний суд роз'яснив свою позицію щодо Клюєва: ми не зобов'язували його реєструвати, а ухвалили рішення, що ЦВК має повторно розглянути це питання

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135315
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, Портнова вже затримали... Когда Клюев вернется в Украину, его задержат, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8596
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Клюев и рыги бенефециары зеленого арлекина. Он им нужен в ВР для закрепления позиций ватного реванша. Под шумок должно проканать
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его задержут... а потом этот же недоСуд его и выпустит. Я вас витаю, ЗЕБИЛЫ! Коли Клюєв повернеться в Україну, його затримають, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 2562
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Дозвіл на його реестрацію кандидатом в депи дав якраз *реХформований Свинарчуком * Верховний суд .
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рехвормований кажеш? Як думаеш, Петро мав їх спочатку вішати а потім каструвати, чи спочатку четвертувати а потім люструвати? Ти знаєш що таке Система? Скільки років наш самий гуманний в мірє суд будував вертикаль з процентом покидьків, що перевищував 99%? Хто мав прийти на заміну всій судєйскій системі? Де ті добровольці зараз? Де були вони 5 років назад? Де був многострадальний нарід, коли треба було об'єднуватися і гнати тих "суддів" разом, а не поодинці "рішать вапроси" за бабло. Ця нинішня "судова система" вигідна в першу чергу для простого наріду, бо хоч і останні штани з нього стягне, але все одно дозволить вирішувати конфлікти з законом за бабло! Чого коштує лише одне, доволі розповсюджене заклинання нашого многострадального наріду: " Вони крали і нам давали...". А так, да, Петро виновнік всього етово істєца, а простий нарід тєпєрь будєт страдать...
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Этот плокулол именем Майдана отжимал имущество предпринимателей в Киеве и вымогал деньги с зернотрейдеров в Одессе (ведь за каждый день хранения зерна на элеваторах предприниматели должны платить деньги и чтобы "порешать вопрос" каждый из них отлистал департаменту Горбатюка энную сумму!) Ему в это время лучше закрыть свою грязную пасть и подискивать ходы для отступления (например в Израиль).
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Свин бздить що Клюв дасть на нього покази...
🤗
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Цікаво, хто його затримає?! Генпридурок чи рюкзачник?! Поживемо, побачимо!
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ЕщеЦВК таки зареєструвала Клюєва і Шарія.
Вбивця Небесної Сотні і ватний муд.к. Чудові "народні" депутати..
Пля Коли Клюєв повернеться в Україну, його затримають, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3376
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Чого возмущаєшся? - Зате не марадьор парашенко.
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Тепер зрозуміло, чому вбивства майданівців до сих пір не розкриті: прокурор Горбатюк не володіє здоровим глуздом. "Є постанова про затримання і доставку в суд. Звичайно, вона має реалізовуватися", - пояснив Горбатюк. Джерело:
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А что ж там Горбатюк, как там с оборудками в прокуратуре?
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Та фіг хто там того рига сепарського арештує . Коли Клюєв повернеться в Україну, його затримають, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9051 ..Якщо його зареестрували кандидатом хдається він користується всіма правами як діючий деп . Коли Клюєв повернеться в Україну, його затримають, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3068
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хлопці скучили за Україною так Києвом...повертаються в київські хатки.
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Вернётся когда депутатское удостоверение будет в кармане и неприкасаемость.
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Тогда нужно ликвидировать все суды киваловские
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоли Клюєв повернеться в Україну, його затримають, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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