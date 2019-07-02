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Все про:Болгарія (117) Європарламент (397) Йозвяк (20)

 Головою Європарламенту може стати болгарський соціаліст Станішев, який народився в Україні

Болгарський депутат Європарламенту від групи соціалістів Сергій Станішев, який має високі шанси стати президентом Європарламенту, є уродженцем України, а саме - Херсона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав брюссельський кореспондент радіо свобода Рікард Йозвяк.

"Якщо Сергій Станішев стане президентом Європарламенту, він стане першим президентом інституту ЄС, який народився в Україні", - зазначив він.

Сергій Станішев - болгарський політик лівого спрямування, прем'єр-міністр Болгарії (серпень 2005 - липень 2009), голова Болгарської соціалістичної партії (БСП).

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Народився в українському місті Херсон у родині Димитра Якова Станішева, колишнього секретаря Центрального комітету Болгарської комуністичної партії, відповідального за міжнародні зв'язки БКП, і Діни Мухіної, професора факультету слов'янської філології Софійського університету.

Незабаром після його народження родина емігрувала в Росію, в місто Москва. Там у 1989 році він закінчив історичний факультет Московського університету. Потім переїхав до Болгарії, де зробив політичну кар'єру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135314
 
   
 Топ коментарі
 
О Боже... ще тільки комуняки у Європарламенті бракувало...
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Не цікавить, що цей болгарин народився у Херсоні. Головне - він комуніст, якого виховала москва. Це все, щопро нього треба знати.
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У Європі почалося тяжіння до комунохуйловців.
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А Брежнев был директором СССР, и тоже родился в Украине. И что?
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О Боже... ще тільки комуняки у Європарламенті бракувало...
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а то !
Родился в украинском городе Херсон в семье бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии
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+ истфак МГУ

"истинный мордованский ариец" Головою Європарламенту може стати болгарський соціаліст Станішев, який народився в Україні - Цензор.НЕТ 5524
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как раз там вам ватника и не хватало, заслужили наверное.
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комік первостолічний, йди на банта, сонце сідає
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Не цікавить, що цей болгарин народився у Херсоні. Головне - він комуніст, якого виховала москва. Це все, щопро нього треба знати.
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У Європі почалося тяжіння до комунохуйловців.
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Что социалист, что коммунист - одна шобла упырей и подонков из вонючего гнезда мразей марксов с энгильсами, ульяновыми и джугашвили с путиными.
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Уточнение по существу: социалист - это всегда циничный демагог, заигрывающий с тёмными инстинктами ("отнять и поделить") пролетарского быдло-охлоса...
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Socialist Bolgariji eto neznacyt sto on protiv NAtO ,po EC i tak jasno jesly uze tam vybrali.Vmesto Tuska mozet byt nemka ministr oborony Ursula eto neploxoj variant,glavnoje francuzov nevybrat
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І він відразу висловить глибоку заклопотаність...
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Что социалист, что коммунист - одна шобла упырей и подонков из вонючего гнезда мразей марксов с энгильсами, ульяновыми и джугашвили с путиными.
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73%зебіли, ви це (допуск права голосу параші в ПАРЄ та їхнє голосування за своїх ставлеників) зробили разом.
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Если кто не знал, так большинство украинофобов тоже родились в Украине. Живут здесь и даже избираются в парламент. Так что упаси бог от таких "украинцев".
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і навіть деякі вивчились державною... навіть "в нацжони" записались...
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Оноприенко и Чикатило тоже родились в Украине. Головою Європарламенту може стати болгарський соціаліст Станішев, який народився в Україні - Цензор.НЕТ 3989
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Биография больше катит на пророссийского левого шовиниста.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономГоловою Європарламенту може стати болгарський соціаліст Станішев, який народився в Україні
 
 
 
 
 
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