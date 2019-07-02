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 Лауреатом держпремії імені М. Рильського стала перекладачка Джугастрянська за літературний переклад роману Кіплінга "Кім". ФОТО

У Києві відбулося вручення державної премії імені Максима Рильського за 2018 рік. Лауреатом стала Юлія Джугастрянська за літературний переклад з англійської мови роману Редьярда Кіплінга "Кім".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

Лауреатом держпремії імені М. Рильського стала перекладачка Джугастрянська за літературний переклад роману Кіплінга Кім 01

Юлія Джугастрянська - випускниця кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості КНУ імені Тараса Шевченка. У 2009 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Теорія літератури". Перекладає з англійської художню літературу і публіцистику.

Книга "Кім" вийшла у видавництві "Навчальна книга - Богдан" у Тернополі. Переклад Джугастрянської є першою українською інтерпретацією великого твору англійського нобелівського лауреата. Голова кіплінгівського товариства Великої Британії навіть надіслав листа на адресу НСПУ з проханням відзначити український переклад роману "Кім".

Лауреатом держпремії імені М. Рильського стала перекладачка Джугастрянська за літературний переклад роману Кіплінга Кім 02

Нагадаємо, премія імені М. Рильського була заснована в 1972 році і відновлена ​​у 2013 році. У 2018 році рішенням уряду було збільшено розмір премії до 20 тис. гривень. А починаючи з 2019 року, згідно з постановою Кабміну, премія буде присуджуватися у двох номінаціях.

Також читайте: Лауреатом Літературної премії ЄС уперше стала українська письменниця

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135312
 
 
 Топ коментарі
 
ПРОСТО БОЛЬШОЙ ПЛЮС!!! И Букет Цветов!
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Ну хоч тут зраду не розводьте...
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хиба цей роман ще 100 років тому не переклали? фігня якась
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Если у тебя диплом - херяч кацапов, девочка, по-полной!
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у тебя судя по высерам мозг удмурда-философа.. те полное его отсутствие.. давно откинулся, филолох? Лауреатом госпремии имени М. Рыльского стала переводчица Джугастрянская за литературный перевод романа Киплинга "Ким" - Цензор.НЕТ 1647
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Именно в "Киме" впервые появился термин "Большая игра" - противостояние Британской и Российской империй в центральной Азии.
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ПРОСТО БОЛЬШОЙ ПЛЮС!!! И Букет Цветов!
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Кім: роман / Редьярд Кіплінг ; пер. з англ. Євгена Тарнавського. - К. : Знання, 2018. - 335 с. - (Скарби: молодіжна серія).

Ред'ярд Кіплінг. Кім. пер. з англ. Ю. Джугастрянська - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. 2017, - 256 с.

Був інший переклад, а цей стався ще у 2017.. А чим Тарнавчького гірший? І чому 2 роки чекали? Є питання
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е можливисть. шо переший переводився не с англиськой. а с кацапськои. то моя думка.
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Лауреатом наступного року має стати перекладач надпопулярного в світі твору Р. Кіплінга "Зухвалі капітани", який щойно вийшов у цій же серії. Антон Санченко вперше здійснив повний його переклад українською, успішно адаптувавши сленг бостонських рибалок минулого століття, що ним відтворено діалоги в "Зухвалих капітанах" - вельми специфічна і складна праця, як для перекладача.


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Джуга-швили. Джуга-стрянская.
Джага-джага.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛауреатом держпремії імені М. Рильського стала перекладачка Джугастрянська за літературний переклад роману Кіплінга "Кім". ФОТО
 
 
 
 
 
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