 Лауреатом держпремії імені М. Рильського стала перекладачка Джугастрянська за літературний переклад роману Кіплінга "Кім". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

Юлія Джугастрянська - випускниця кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості КНУ імені Тараса Шевченка. У 2009 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Теорія літератури". Перекладає з англійської художню літературу і публіцистику.

Книга "Кім" вийшла у видавництві "Навчальна книга - Богдан" у Тернополі. Переклад Джугастрянської є першою українською інтерпретацією великого твору англійського нобелівського лауреата. Голова кіплінгівського товариства Великої Британії навіть надіслав листа на адресу НСПУ з проханням відзначити український переклад роману "Кім".

Нагадаємо, премія імені М. Рильського була заснована в 1972 році і відновлена ​​у 2013 році. У 2018 році рішенням уряду було збільшено розмір премії до 20 тис. гривень. А починаючи з 2019 року, згідно з постановою Кабміну, премія буде присуджуватися у двох номінаціях.

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