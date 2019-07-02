 Слідчі направляли документи Клюєву в Донецьк, але вони поверталися, оскільки він там не проживав, - Горбатюк

Про це повідомив в ефірі Громадського начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, який займається справою Клюєва, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Клюєва оголосили в розшук через Інтерпол. За словами Горбатюка, в травні цього року Клюєв вказував село Шульгін Одінцовського району Москви, інформуючи Інтерпол про своє місце перебування.

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"Слідчі направляли документи за різними адресами, зокрема і в Донецьк через Міжнародну кур'єрську пошту. І ці документи поверталися через те, що Клюєв там не проживає", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, 23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України".

1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати.

2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

У грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.

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