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 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (56) Горбатюк (274)

 Слідчі направляли документи Клюєву в Донецьк, але вони поверталися, оскільки він там не проживав, - Горбатюк

Ексглава Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв, якого ЦВК зареєструвала кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради, сам повідомляв, що живе в Росії.

Про це повідомив в ефірі Громадського начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, який займається справою Клюєва, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Клюєва оголосили в розшук через Інтерпол. За словами Горбатюка, в травні цього року Клюєв вказував село Шульгін Одінцовського району Москви, інформуючи Інтерпол про своє місце перебування.

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"Слідчі направляли документи за різними адресами, зокрема і в Донецьк через Міжнародну кур'єрську пошту. І ці документи поверталися через те, що Клюєв там не проживає", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, 23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України".

1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати.

2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

У грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135303
 
 
 Топ коментарі
 
Горбатюк прекрасно осведомлен, что Клюев все это время находился на Кипре. Слабо сделать международный запрос? Заодно и в суд справочку где был этот гражданин можно было бы предоставить. Глядишь и не пролезет сепарская морда в ВР.
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та ні, практик. Своєму сину забезпечує і роботу, і зарплату... Як в тому анекдоті про адвокатску династію:
"Молодой адвокат прибегает к своему отцу - старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил..."
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Это у Зедента такой хитрый план: всю нечисть заманить в Украину, а потом всех разом посадить в тюрьму. А если не получится, то нужно дать еще 100 дней, ну, и в конце концов, он же этого никому не обещал.
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Янык,Мыкола Янович и Захарченко после выборов в раду вернуться.
Хана Украине.
Зелюки своего добились.
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отлично, ещё один свидетель по делу мародера порошенко приехал, сидеть подлецу порошенко не пересидеть Следователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1094
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К-какой он свидетель, русский, если его в Украине не было?
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Я уже не спрашиваю когда зебуины поймут, шо их кинули. Потому шо теперь понятно, шо зебуины именно всего этого реванша и хотели.
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Так хотіли прогнати Свинарчуків, що пустили замість них Клюєва, Портнова та Шарія. Ну що, тепер норм стало?
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Никто не знает, куда делись движения «евромайдан», «автоевросила» и другие «нары»? Уже здобулы?
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"в Донецк через Международную курьерскую почту."

Можно поподробней про эту организацию и где в Украине её отделение??? Следователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8192
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А помните как зедебилы кричали,что после выборов самолеты не будут успевать вывозить убегающих. Только я что то вижу как самолеты прилетают с теми кто 5 лет назад убежал
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поки що встигають підвозити... Буму ще не спостерігається...
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Петекантропы тупы по природе свое. ЦИК и ВСУ создавались при активном участии петеной Администрации. Так каких шлюх туда набрали от пети, БПП, НФ, что от них рыговским духом начало нести.
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балбес, ты про русских собрался на каждой ветке писать?
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точно, ***** из всех по квоте порошенко назначил Следователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3864
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Горбатюк прекрасно осведомлен, что Клюев все это время находился на Кипре. Слабо сделать международный запрос? Заодно и в суд справочку где был этот гражданин можно было бы предоставить. Глядишь и не пролезет сепарская морда в ВР.
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клюєв це клон порошенка якого раніше відігнали від корита і ось він знову намагається стати рядом до корита із засновником пр порошенко
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проти зебілізму будь-які ліки безсилі.
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"Вчера котов душили-душили,душили-душили"...(с) А ми направляли-направляли,направляли-направляли... Следователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 150
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Дурака не надо валять. Если власть хочет, то она может быть очень быстрой и умелой, всех быстро находит. А если не хочет, то начинаются игры...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСлідчі направляли документи Клюєву в Донецьк, але вони поверталися, оскільки він там не проживав, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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